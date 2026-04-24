பெற்றோருக்கு 3 ஆண்டு சிறை.. 18 வயதுக்கு கீழ் வாகனம் ஓட்டினால் பாயும் ஆக்ஷன்.. புது ரூல்ஸ்

சாலை விதிமுறைகள்
இந்தியாவில் சாலை விபத்துகள் பெரும் பிரச்னையாகவே இருக்கிறது. சாலை விபத்துகளால் ஆண்டுதோறும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழந்து வருகின்றனர். சாலை விபத்துகளை தடுக்கவும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதாவது, சாலை விதிமுறைகளை மத்திய, மாநில அரசுகள் கடுமையாக்கி வருகிறது.
குறிப்பாக, 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் வாகனம் ஓட்டுவதை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கையும், கண்காணிப்பும் இருந்து வருகிறது. அந்த வகையில், புதுச்சேரி அரசு அதிரடி நடவடிக்கை ஒன்றை எடுத்துள்ளது. அதாவது, 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் வாகனம் ஓட்டுவதை தடுக்க விதிமுறைகளை கடுமையாக்கி உள்ளது.
18 வயதுக்கு கீழ் வாகனம் ஓட்டினால் பெற்றோருக்கு சிறை
இதுகுறித்து புதுச்சேரி முதுநிலை போக்குவரத்து காவல் கண்காணிப்பாளர் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி, 18 வயதுக்கு கீழ் வாகனம் ஓட்டுவது மோட்டார் வாகனச் சட்டத்தின் பிரிவு 199A-ன் கீழ் கடுமையான குற்றமாக கருதப்படுகிறது. 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் வாகனம் ஓட்டுவது சட்டவிரோதம் என கருதப்படுகிறது.
18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் வாகனம் ஓட்டினால் பெற்றோர் அல்லது வாகன உரிமையாளர் குற்றவாளியாக கருதப்படுகிறார். இதனால், 18 வயதுக்கு கீழ் வாகனம் ஓட்டும் பெற்றோருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை மற்றும் ரூ.25,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பராமரிப்பு சட்டத்தின் கீழ் குழந்தைகள் நீதிமன்றத்திற்கு ஆஜர்படுத்தப்படுவார். 18 வயதுக்கு கீழ் வாகனம் ஓட்டினால் 25 வயது வரை ஓட்டுர் உரிமம் பெற முடியாது. மேலும், குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனத்தின் பதிவு 12 மாதங்களுக்கு ரத்து செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏப்ரல் 20 முதல் ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி வரை சிறப்பு சோதனையின்போது 18 வயதுக்கு கீழ் வாகனம் ஓட்டுவது தொடர்பாக 30 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக புதுச்சேரி போக்குவரத்து காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. எனவே, 18 வயதுக்கு கீழ் உள்ளவர்கள் வாகனம் ஓட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் விதிமுறைகள் என்ன?
தமிழகத்திலும் சாலை விதிமுறைகள் கடுமையாக உள்ளது. அதன்படி, குறிப்பிட்ட வேகத்திற்கு மீறி சென்றால் ரூ.2,000 முதல் ரூ.4,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். ஹெல்மேட் இல்லாமல் வகனம் ஓட்டினால் ரூ.1000 அபராதம் மற்றும் மூன்று மாதத்திற்கு ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும். காரில் சீட் பெல்ட் போடாமல் வாகனத்தை இயக்கினால் ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படும்.
சிக்னலில் நிற்காமல் சென்றால் ரூ.1,000 முதல் ரூ.1500 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும், ஓட்டுநர் உரிமம் ரத்து செய்யப்படும். மதுபானம் அருந்தி வாகனம் ஓட்டினால் முதல் முறையாக ரூ.10,000 மற்றும் 6 மாதம் சிறையும், இரண்டாது முறையும் செய்தால் ரூ.15,000 மற்றும் 2 வருடம் சிறையும் விதிக்கப்படும். ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாதமல் வாகனம் ஓட்டினால் ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 18 வயதுக்கு கீழ் வாகனம் ஓட்டினால் 3 சிறை மற்றும் ரூ.25,000 அபராதம் விதிக்கப்படுகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.
