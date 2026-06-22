/புதுச்சேரி மகளிருக்கு ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை எப்போது? நிதி தட்டுப்பாட்டால் மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு திட்டம் தாமதம்

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்ற அரசின் முக்கிய வாக்குறுதி மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. தேர்தலுக்கு முன்பாக அறிவிக்கப்பட்ட இந்த திட்டம் இன்னும் நடைமுறைக்கு வராத நிலையில், தற்போது புதுச்சேரி மாநிலத்தின் நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக திட்டத்திற்கான கோப்பு மீண்டும் நிதித்துறையால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கடந்த சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்பாக என்.ஆர்.காங்கிரஸ் - பா.ஜ.க. கூட்டணி அரசு மகளிர் நலனுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்தது. அதில் குறிப்பாக "சிவப்பு ரேஷன் கார்டு" வைத்துள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமைத் தொகை ரூ.1000-லிருந்து ரூ.2500 ஆக உயர்த்தப்பட்டது.
அதே சமயம் "மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு" வைத்துள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் என்.ரங்கசாமி சட்டசபையில் அறிவித்திருந்தார். ஆனால் கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த திட்டத்தை முழுமையாக செயல்படுத்த முடியவில்லை.
மீண்டும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் நோக்கில் திட்டத்திற்கான கோப்பை முதலமைச்சர் நிதித்துறைக்கு அனுப்பியிருந்தார்.
மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படும் திட்டத்தை ஆய்வு செய்த நிதித்துறை அதிகாரிகள், தற்போதைய நிதி நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு கோப்பை மீண்டும் முதலமைச்சரிடம் திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர்.
இதன் காரணமாக திட்டத்தை உடனடியாக முழுமையாக செயல்படுத்துவது சிரமமாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
இந்த திட்டம் மகளிர் மேம்பாட்டு துறையின் மூலம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
ஆகியவற்றின் காரணமாக அத்துறையின் ஆண்டு பட்ஜெட் ரூ.220 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
இந்தநிலையில், தற்போது மஞ்சள் கார்டுதாரர்களுக்கான ரூ.1000 திட்டமும் சேர்க்கப்பட்டால்..
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விவரம்
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தொகை
|தற்போதைய மகளிர் மேம்பாட்டு துறை செலவு
|ரூ.220 கோடி
|மஞ்சள் கார்டு திட்டத்திற்கான கூடுதல் செலவு
|ரூ.120 கோடி
|மொத்த ஆண்டு செலவு
|ரூ.340 கோடி
இதனால் தற்போதைய நிதி ஒதுக்கீட்டை விட செலவு கணிசமாக அதிகரிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
நிதி நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்காக அதிகாரிகள் இரண்டு முக்கிய மாற்று யோசனைகளை அரசிடம் முன்வைத்துள்ளனர்.
வரவிருக்கும் ஆகஸ்ட் மாத முழு பட்ஜெட்டில்:
என்ற வழிமுறையை அதிகாரிகள் பரிந்துரைத்துள்ளனர்.
ஆகியோருக்கு மட்டும் முதற்கட்டமாக ரூ.1,000 வழங்கலாம் என அதிகாரிகள் யோசனை தெரிவித்துள்ளனர். இதன்மூலம் செலவும் குறையும் மற்றும் திட்டமும் செயல்படுத்த முடியும்.
அதிகாரிகள் பல்வேறு மாற்று யோசனைகளை முன்வைத்திருந்தாலும், தகுதி வாய்ந்த அனைத்து மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு குடும்பத் தலைவிகளுக்கும் ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்ற தனது நிலைப்பாட்டில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி உறுதியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
போன்ற நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
தேர்தல் காலத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட இந்த திட்டம் விரைவில் நடைமுறைக்கு வரும் என்ற நம்பிக்கையில் ஆயிரக்கணக்கான இல்லத்தரசிகள் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்த உதவித் தொகை பெரும் ஆதரவாக இருக்கும் என பல பெண்கள் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.