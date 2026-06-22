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புதுச்சேரி மகளிருக்கு ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை எப்போது? நிதி தட்டுப்பாட்டால் மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு திட்டம் தாமதம்

Puducherry Latest News: புதுச்சேரி அரசு தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்த மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு இல்லத்தரசிகளுக்கான மாதம் ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை திட்டம் தற்போது நிதி நெருக்கடி காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டுக்கு ரூ.120 கோடி கூடுதல் நிதி தேவைப்படுவதால் கோப்பு நிதித்துறையால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 22, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:48 PM IST
புதுச்சேரி மகளிருக்கு ரூ.1,000 உரிமைத் தொகை எப்போது? நிதி தட்டுப்பாட்டால் மஞ்சள் ரேஷன் கார்டு திட்டம் தாமதம்
Image Credit: File | Puducherry Yellow Ration Card Scheme Rs.1000

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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