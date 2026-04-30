புதுச்சேரி சிறுமி கொலை: 500 பக்க ஆதாரம்.. கஞ்சா போதை.. பிஞ்சு உயிரை பறித்த கருணாஸ் குற்றவாளி

புதுச்சேரி சிறுமி பலாத்காரம் மற்றும் கொலை வழக்கு: புதுச்சேரி மாநிலத்தையே உலுக்கிய ஒன்பது வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு, பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், சுமார் ஒரு ஆண்டு கால விசாரணைக்குப் பிறகு முக்கிய தீர்ப்பு வெளியாகியுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட கருணாஸ் என்பவரை குற்றவாளி என அறிவித்துள்ள நீதிமன்றம், தண்டனை விவரத்தை வரும் ஐந்தாம் தேதி அறிவிக்க உள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
பின்னணி: புதுச்சேரியை உலுக்கிய மார்ச் 2024 சம்பவம்
கடந்த 2024-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 2-ம் தேதி புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டை சோலை நகரைச் சேர்ந்த 5-ம் வகுப்பு மாணவி ஒருவர் வீட்டின் அருகே விளையாடிக்கொண்டிருந்தபோது திடீரென மாயமானார். பெற்றோர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மக்கள் சிறுமியை தீவிரமாகத் தேடியும் எந்தத் தகவலும் கிடைக்கவில்லை.
இரண்டு நாட்களுக்குப் பிறகு, மார்ச் 4-ம் தேதி சிறுமியின் வீடு அருகிலேயே இருந்த ஒரு கழிவுநீர் வாய்க்காலில் சிறுமி கை, கால்கள் கட்டப்பட்ட நிலையில் சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இச்சம்பவம் புதுச்சேரி மட்டுமல்லாது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. சிறுமியின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு மக்கள் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதால் புதுச்சேரி போர்க்களமாக மாறியது.
போலீஸ் விசாரணை மற்றும் 500 பக்க குற்றப்பத்திரிகை
இச்சம்பவம் குறித்து முத்தியால்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 19 வயது இளைஞர் கருணாஸ் மற்றும் 59 வயதான விவேகானந்தன் ஆகிய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் இருவரும் கஞ்சா போதையில் சிறுமியை கடத்திச் சென்று, பாலியல் வன்கொடுமை செய்து பின்னர் கொடூரமாக கொலை செய்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விரைந்து முடிக்க புதுச்சேரி அரசு சிறப்பு நீதிமன்றத்தை (POCSO Court) நாடியது. காவல்துறை தரப்பில் சுமார் 500 பக்கங்களுக்கும் மேலான விரிவான குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அறிவியல் பூர்வ ஆதாரங்கள், டிஎன்ஏ சோதனைகள் மற்றும் சாட்சியங்கள் அடிப்படையில் விசாரணை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது.
தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்
நீண்ட நாட்களாக நடைபெற்று வந்த இந்த வழக்கில், இன்று நீதிபதி அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கினார்.
குற்றவாளி உறுதி
இவ்வழக்கில் முதல் குற்றவாளியாக சேர்க்கப்பட்ட கருணாஸ் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டதால், அவர் குற்றவாளி என நீதிபதி அறிவித்தார்.
தண்டனை விவரம்
கருணாஸுக்கான தண்டனை விவரங்கள் (ஆயுள் தண்டனை அல்லது மரண தண்டனை) வரும் ஐந்தாம் தேதி அறிவிக்கப்படும் என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
விவேகானந்தன் தற்கொலை
இந்த வழக்கில் இரண்டாம் குற்றவாளியாகக் கருதப்பட்ட 59 வயது விவேகானந்தன், சிறையில் இருந்தபோது தற்கொலை செய்து கொண்டதால், அவர் மீதான விசாரணை கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
நீதி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை
கஞ்சா மற்றும் போதைப் பழக்கத்தால் ஒரு பிஞ்சு உயிர் பறிபோனது சமூக வலைதளங்களில் பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியது. தற்போது கருணாஸ் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பது, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் குடும்பத்தாருக்கும், நீதி வேண்டிப் போராடிய மக்களுக்கும் ஒரு சிறு ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது.
சிறுமிக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைக்கு அதிகபட்ச தண்டனையான மரண தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே பலரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. வரும் ஐந்தாம் தேதி நீதிமன்றம் வழங்கப்போகும் இறுதித் தீர்ப்பு, இது போன்ற கொடூரச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
புதுச்சேரி சிறுமி கொலை வழக்கு முக்கிய தகவல்கள்
|
விவரம்
|
தகவல்
|சம்பவம் நடந்த இடம்
|சோலை நகர், முத்தியால்பேட்டை, புதுச்சேரி
|சிறுமி மாயமான தேதி
|மார்ச் 2, 2024
|கைது செய்யப்பட்டவர்கள்
|கருணாஸ் (19) மற்றும் விவேகானந்தன் (59)
|தற்போதைய நிலை
|கருணாஸ் குற்றவாளி எனத் தீர்ப்பு
|தண்டனை அறிவிப்பு தேதி
|வரும் ஐந்தாம் தேதி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ