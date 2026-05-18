/புதுச்சேரி அரசியலில் பூகம்பம்: ஒரு அமைச்சர் பதவி 100 கோடியா? –நாராயணசாமி அதிரடி

Puducherry Cabinet News: புதுச்சேரியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பதவியேற்றும் அமைச்சரவை அமையாததற்கு, எம்.எல்.ஏ-க்களின் ரூ.100 கோடி பண பேரமே காரணம் என முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இதற்கிடையே, ரங்கசாமி தனது தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். மே 20-ல் எம்.எல்.ஏ-க்கள் பதவியேற்க உள்ளனர்.
Puducherry News: புதுச்சேரி அரசியலில் தற்போதைய அமைச்சரவை உருவாக்கத்தில் ஏற்பட்டுள்ள காலதாமதம் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி, முதலமைச்சராக என். ரங்கசாமி பதவியேற்ற பின்னரும், இன்னும் புதிய அமைச்சரவை அமையாததற்குப் பின்னால் மிகப்பெரிய அளவில் "பண பேரம்" நடப்பதே காரணம் என்று முன்னாள் முதலமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான வி. நாராயணசாமி மிகக் கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், புதுச்சேரி வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு தற்போதைய ஆட்சி அமைப்பதில் ஊழல் மலிந்துவிட்டதாகக் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது, புதுச்சேரியில் அமைச்சரவை அமைப்பதில் எம்.எல்.ஏ-க்களுக்கு இடையே கடுமையான 'பேரங்கள்' நடந்து வருகின்றன. ஒரு அமைச்சர் பதவிக்கு தலா 100 கோடி ரூபாய் வரை விலை பேசப்பட்டு, பதவிகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாகத் தகவல்கள் வருகின்றன. முன்பு இந்த பேரம் 50 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. தற்போது அது 100 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த இமாலயப் பணப் பரிமாற்றப் பேச்சுவார்த்தைகள் காரணமாகவே இலாக்காக்கள் ஒதுக்கீடு செய்வதில் இவ்வளவு பெரிய இழுபறி நீடிக்கிறது.
மேலும் "அரசாங்கம் முழுமையாக அமைவதற்கு முன்பே, முதலமைச்சர் பதவியேற்ற சில நாட்களிலேயே இவ்வளவு பெரிய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் எழுகிறதே, இந்த அரசு அமைந்தால் வரும் காலங்களில் நிர்வாகம் எப்படி லட்சணமாக இருக்கும்?" என்றும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் (AINRC) தலைவர் என். ரங்கசாமியிடம் அவர் பகிரங்கமாக விளக்கம் கேட்டுள்ளார்.
புதுச்சேரிக்கு வெளியிலிருந்து சில முக்கியப் புள்ளிகள் மற்றும் தொழிலதிபர்கள் பெருமளவிலான பணத்தைக் கொண்டுவந்து இங்குள்ள அரசியல் சூழலைத் தங்களுக்குச் சாதகமாக மாற்ற முயல்வதாக நாராயணசாமி சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
அமைச்சர் பதவியைப் பிடிப்பதற்காகப் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த அரசியல்வாதிகளும், வெளிநபர்களும் புதுச்சேரிக்கும் டெல்லிக்கும் இடையே இடைவிடாது பறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும், இந்த டெல்லி லாபியிங் தான் புதுச்சேரி மக்களின் ஜனநாயகத்தை ஏலம் போடுவதாகவும் அவர் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
இதே அரசியல் பரபரப்புகளுக்கு இடையே, புதுச்சேரி முதலமைச்சர் என். ரங்கசாமி தனது தட்டாஞ்சாவடி சட்டமன்றத் தொகுதி உறுப்பினர் பதவியை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக ராஜினாமா செய்துள்ளார். அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் ரங்கசாமி தட்டாஞ்சாவடி மற்றும் மங்களம் ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு இரண்டு இடங்களிலுமே வெற்றி பெற்றிருந்தார்.
சட்ட விதிகளின்படி ஒரு நபர் ஒரு தொகுதியை மட்டுமே தக்க வைக்க முடியும் என்பதால், அவர் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியை விட்டுக்கொடுத்து, தனது ராஜினாமா கடிதத்தை புதுச்சேரி சட்டமன்றச் செயலாளர் ஜே. தயாளனிடம் அவரது இல்லத்தில் வைத்து நேரில் வழங்கினார்.
மங்களம் தொகுதி: முதலமைச்சர் ரங்கசாமி இத்தொகுதியில் சுமார் 7,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, இத்தொகுதியையே தன் வசம் வைத்துள்ளார்.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி: 4,500 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருந்தார், தற்போது இத்தொகுதி ராஜினாமா செய்யப்பட்டுள்ளது.
|முதலமைச்சர் பதவியேற்பு
|என். ரங்கசாமி (மே 13 அன்று பதவியேற்றார்)
|முன்னாள் முதல்வர் புகார்
|வி. நாராயணசாமி (காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்)
|முக்கியக் குற்றச்சாட்டு
|அமைச்சர் பதவிகள் தலா ரூ. 100 கோடிக்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
|தாமதத்திற்கான காரணம்
|இலாக்காக்களுக்காக எம்.எல்.ஏ-க்களிடையே நடக்கும் கடுமையான பண பேரம்.
|டெல்லி லாபி (Lobby)
|வெளிநபர்கள் பெருமளவு பணத்துடன் டெல்லி - புதுச்சேரி இடையே பறப்பதாகப் புகார்.
|முதல்வர் தொகுதி ராஜினாமா
|ரங்கசாமி தனது தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியை ராஜினாமா செய்தார் (மங்களம் தொகுதியைத் தக்கவைத்துள்ளார்).
|தற்காலிக சபாநாயகர்
|ஏ. அன்பழகன் (உப்பளம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ)
|அடுத்த முக்கிய நிகழ்வு
|மே 20 அன்று புதிய எம்.எல்.ஏ-க்களின் பதவிப் பிரமாண விழா
அமைச்சரவை இழுபறி மற்றும் ஊழல் புகார்கள் ஒருபுறம் எரிந்துகொண்டிருக்க, புதுச்சேரி சட்டசபையின் அடுத்த கட்ட பணிகள் குறித்த அறிவிப்பைச் செயலாளர் ஜே. தயாளன் வெளியிட்டுள்ளார்.
அதன்படி, உப்பளம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ ஏ. அன்பழகன் தற்காலிக சபாநாயகராக (Pro-tem Speaker) பொறுப்பேற்க உள்ளார். இதனைத் தொடர்ந்து புதிதாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கான (MLAs) பதவிப் பிரமாண விழா மே 20 அன்று நடைபெறத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மே 13 அன்றே முதலமைச்சராக என். ரங்கசாமி பதவியேற்றுக்கொண்ட போதிலும், அமைச்சரவைக்கான பட்டியலும் இலாக்காக்களும் இன்னும் இறுதி செய்யப்படாதது புதுச்சேரி மக்களிடையே பெரும் அதிருப்தியையும், அரசியல் வட்டாரத்தில் பல்வேறு யூகங்களையும் கிளப்பியுள்ளது. நாராயணசாமியின் இந்த '100 கோடி ரூபாய்' குற்றச்சாட்டு தற்போதைய ஆளுங்கூட்டணிக்கு பெரும் குடைச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை.