/மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு: ரூ.1000 அபராதம்? புதுச்சேரி மக்கள் கவனம்! இந்த 33 கேள்விகள் முக்கியம்!

Puducherry Population Census Latest Updates: புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில், நாட்டின் மிக முக்கிய தேசியப் பணிகளில் ஒன்றான இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் (Population Census) முதற்கட்டப் பணிகள் இன்று (ஜூன் 1, 2026) முதல் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தொடங்கியுள்ளன. நமது நாட்டின் எதிர்காலத் திட்டமிடல், தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மக்கள் நலத்திட்டங்களைச் சரியாகக் கொண்டு சேர்ப்பதற்கு இந்தத் தரவுகள் மிகவும் அவசியமானவை. ஜூன் 30-ம் தேதி வரை நடைபெறவிருக்கும் இந்த முதற்கட்டக் கணக்கெடுப்பு குறித்து பொதுமக்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய அனைத்துத் தகவல்களையும், அதிகாரிகளால் கேட்கப்படும் 33 கேள்விகளையும் இக்கட்டுரையில் விரிவாகக் காண்போம்.
இந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பானது 1948-ம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது. புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே மற்றும் ஏனாம் ஆகிய நான்கு பிராந்தியங்களிலும் நியமிக்கப்பட்டுள்ள கணக்கெடுப்பு அதிகாரிகள் நேரடியாக வீடுகளுக்குச் சென்று விபரங்களைச் சேகரிக்க உள்ளனர்.
முதற்கட்டமாக தற்போது "வீடு பட்டியலிடுதல்" (House Listing) மற்றும் "வீட்டுவசதி கணக்கெடுப்பு" (Housing Census) ஆகிய பணிகள் மட்டுமே நடைபெறுகின்றன. இதுகுறித்து புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், அரசின் பொதுக்கொள்கைகளைத் திறம்பட வகுக்க பொதுமக்கள் அனைவரும் அச்சமின்றி, முழு ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
கணக்கெடுப்பு அதிகாரிகள் உங்கள் வீட்டிற்கு வரும்போது, வீட்டின் தரம், குடும்பத்தின் வசதிகள் மற்றும் வாழ்வாதார நிலை குறித்து பின்வரும் 33 கேள்விகளைக் கேட்பார்கள்.
|
எண்கள்
|
கேட்கப்படும் கேள்விகள் மற்றும் விபரங்கள்
|1.
|கட்டட எண் (நகராட்சி அல்லது உள்ளூர் அமைப்பு வழங்கிய எண்)
|2.
|கணக்கெடுப்பு வீட்டு எண் (Census House Number)
|3.
|வீட்டின் தரைப்பகுதியின் முக்கியப் பொருள் (மண், சிமெண்ட், டைல்ஸ் போன்றவை)
|4.
|வீட்டின் சுவரின் முக்கியப்பொருள் (செங்கல், கல், கான்கிரீட் போன்றவை)
|5.
|வீட்டின் மேற்கூரையின் முக்கியப்பொருள் (ஓடு, அஸ்பெஸ்டாஸ், கான்கிரீட் போன்றவை)
|6.
|வீடு பயன்படுத்தப்படும் விதம் (குடியிருப்பு, வணிகம் அல்லது இரண்டும்)
|7.
|வீட்டின் தற்போதைய நிலை (நல்ல நிலை, பழுதுபார்க்க வேண்டிய நிலை)
|8.
|குடும்ப எண் (Household Number)
|9.
|குடும்பத்தில் வசிக்கும் மொத்த நபர்களின் எண்ணிக்கை
|10.
|குடும்பத்தலைவரின் பெயர்
|11.
|குடும்பத்தலைவரின் பாலினம்
|12.
|குடும்பத்தலைவர் பட்டியலினத்தவர் (SC) / பழங்குடியினர் (ST) விபரம்
|13.
|வீட்டின் உரிமை நிலை (சொந்த வீடா / வாடகை வீடா / வேறு வகையா)
|14.
|குடும்பத்தின் வசம் உள்ள வாழும் அறைகளின் எண்ணிக்கை (Living Rooms)
|15.
|குடும்பத்தில் வசிக்கும் திருமணமான தம்பதிகளின் எண்ணிக்கை
|16.
|குடிநீரின் முக்கிய ஆதாரம் (குழாய், கிணறு, கைக்குழாய், சுத்திகரிக்கப்பட்ட நீர்)
|17.
|குடிநீர் ஆதாரம் கிடைக்கும் வசதி (வீட்டிற்குள்ளா, வளாகத்திலா அல்லது வெளியிலா)
|18.
|மின்விளக்கு வசதிக்கான முக்கிய ஆதாரம் (மின்சாரம், சூரிய சக்தி போன்றவை)
|19.
|கழிப்பறை வசதி உள்ளதா / இல்லையா
|20.
|கழிப்பறை வகை (ஃப்ளஷ், செப்டிக் டேங்க், உறிஞ்சு குழி போன்றவை)
|21.
|கழிவுநீர் வெளியேறும் வழி (மூடப்பட்ட வடிகால், திறந்தவெளி வடிகால்)
|22.
|குளியல் வசதி உள்ளதா (வீட்டிற்குள் தனி அறை உள்ளதா)
|23.
|சமையலறை மற்றும் சமையல் எரிவாயு (LPG / PNG) வசதி விபரம்
|24.
|சமையலுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய எரிபொருள் (விறகு, எல்.பி.ஜி)
|25.
|வானொலி (Radio) / டிரான்சிஸ்டர் வசதி உள்ளதா
|26.
|தொலைக்காட்சி (TV) வசதி உள்ளதா
|27.
|இணைய (Internet) வசதி உள்ளதா
|28.
|லேப்டாப் (Laptop) / கணினி (Computer) வசதி உள்ளதா
|29.
|தொலைபேசி / மொபைல்போன் / ஸ்மார்ட்போன் வசதி உள்ளதா
|30.
|சைக்கிள் / ஸ்கூட்டர் / மோட்டார் சைக்கிள் வசதி உள்ளதா
|31.
|கார் / ஜீப் / வேன் வசதி உள்ளதா
|32.
|குடும்பத்தில் உட்கொள்ளப்படும் முக்கிய தானியம் (அரிசி, கோதுமை, கேழ்வரகு)
|33.
|மொபைல் எண் (தொடர்புகளுக்கு மற்றும் சரிபார்ப்புக்கு மட்டும்)
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது நாட்டின் குடிமக்களாகிய நமது கடமையாகும். அதே நேரத்தில் இது தொடர்பாகப் பொதுமக்கள் சில விஷயங்களைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
கணக்கெடுப்புத் துறையால் சேகரிக்கப்படும் அனைத்து தனிநபர் தகவல்களும் சட்டப்பிரிவு 15-ன் கீழ் முற்றிலும் ரகசியமாகப் பாதுகாக்கப்படும். இந்த விபரங்கள் எக்காரணம் கொண்டும் எந்தவொரு நீதிமன்ற வழக்குகளிலோ அல்லது சிவில்/குற்றவியல் நடவடிக்கைகளிலோ ஆதாரமாகப் பயன்படுத்தப்படாது. எனவே பொதுமக்கள் எவ்வித பயமும் இன்றி உண்மையான விபரங்களை அளிக்கலாம்.
வழக்கத்தின்படி அல்லது குடும்பக் கட்டுப்பாடுகளின்படி, பெண் உறுப்பினர்களின் பெயரையோ அல்லது கணவரின் பெயரையோ பொதுவெளியில் குறிப்பிடத் தடை இருந்தால், அந்தப் பெயர்களைக் கூற எவரும் கட்டாயப்படுத்தப்பட மாட்டார்கள்.
கணக்கெடுப்பு அதிகாரிகள் உங்கள் வீட்டின் சுவர்களில் அல்லது வாசலில் எண்கள் மற்றும் குறியீடுகளை இடுவார்கள். கணக்கெடுப்பு முடியும் வரை இந்த எண்களைச் சேதப்படுத்தாமல் பராமரிப்பது பொதுமக்களின் பொறுப்பாகும்.
சட்டப்படி, கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்குத் தங்களுக்குத் தெரிந்த வரை உண்மையான பதில்களை வழங்க வேண்டியது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையாகும். இந்தத் தேசியப் பணிக்கு ஒத்துழைக்க மறுத்தாலோ, அதிகாரிகளை வீட்டிற்குள் அனுமதிக்காதிருந்தாலோ அல்லது வேண்டுமென்றே தவறான தகவல்களை அளித்தாலோ சட்ட விதிகளின்படி 1,000 ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தின் முறையான வளர்ச்சிக்கும், வருங்காலத் திட்டங்களுக்கும் அடித்தளமாக அமையவிருக்கும் இக்கணக்கெடுப்புப் பணியில், நாம் அனைவரும் விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட்டு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்குவோம்.