/தேர்வு கிடையாது.. அஞ்சல் துறையில் சூப்பர் வேலை.. 10ம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Puducherry Post Office Jobs: இந்திய அஞ்சல் துறையில் வேலைக்காக பல லட்சம் பேர் காத்திருப்பார்கள். மத்திய தகவல் தொடர்பு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் ஒரு பொதுத்துறை அமைப்பாக தபால் துறை உள்ளது. நாடு முழுவதும் பல ஆயிரம் ஊழியர்கள் அஞ்சல் துறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர். மத்திய அரசு பணி என்பதால், அஞ்சல் துறையில் பணி செய்வர்களுக்கு கைநிறைய சம்பளம், சலுகைகள் போன்றவை உள்ளன. இதனால், அஞ்சல் துறை பணிக்காக பலரும் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பார்கள். இந்த நிலையில், அஞ்சல் துறை வேலை குறித்த முக்கியமான அறிவிப்பு வெளியாக உள்ளது.
புதுச்சேரியில் இந்திய அஞ்சல் துறையின் கீழ் இநதியா போஸ்ட் பேமெண்ட்ஸ் வங்கி பிசி ஏஜண்ட் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. புதுச்சேரியில் வங்கித் தொடர்பாளர் (BC Agent) பணிக்கு தகுதியான நபர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரியில் வங்கித் தொடர்பாளர் (BC Agent) பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் 10ஆம் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, 18 வயது முதல் 75 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்ட்டுள்ளது. இந்த தகுதி உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கணினி சேவை மையம் (CSC) மற்றும் பொது சேவை மையங்களை இயக்குபவர்கள், உணவகங்கள் நடத்துபவர்கள், ஓய்வுபெற்ற வங்கி ஊழியர்கள, ஆசிரியர்கள், அரசு ஊழியர்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினரும் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், காய்கறி, மளிகை கடை வைத்திருக்கும் உரிமையாளரக்ள், சிறுசேமிப்பு திட்ட முகவரிக்கு புதுச்சேரி தபால் துறையில் உள்ள வங்கித் தொடர்பாளர் (BC Agent) பணிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி அஞ்சல் அலுவலகங்களில் வங்கித் தொடர்பாளர் பணிக்கு கல்வித்தகுதி அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு பணிக்கு அமர்த்தப்படுவார்கள். வங்கித் தொடர்பாளர் பணியை பொறுத்தவரை, வங்கிக் கணக்கு புதிதாக தொடங்குதல், பண வைப்பு, பணம் எடுத்தல், விபத்து, மருத்துவ காப்பீடு செய்தல், வாகனங்களுக்கான காப்பீடு வழங்குதல் உள்ளிட்ட பணிகள் அடங்கும். மேலும், வாடிக்கையாளர்களுக்கு தனிநபர் கடன், வீடு, சொத்து வணிகக் கடன்களை பெற்றுத் தரும் பணிகளும் அடங்கும்.
இந்த பணிக்கான விண்ணப்பம் தபால துறையின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ளது. இதனை பெற்று விண்ணப்பத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அல்லது புதுச்சேரி தலைமை அஞ்சல் அலுவலகத்தில் விண்ணப்ப படிவத்தை பெற்று பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்கலாம். விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் ஜூலை 31ஆம் தேதியாகும். இது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 9952053573 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.