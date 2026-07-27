Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Puducherry
  • /தேர்வு கிடையாது.. அஞ்சல் துறையில் சூப்பர் வேலை.. 10ம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

தேர்வு கிடையாது.. அஞ்சல் துறையில் சூப்பர் வேலை.. 10ம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

Puducherry Post Office Jobs: இந்திய அஞ்சல் துறையின் கீழ் இயங்கும் இந்தியா போஸ்ட பேமெண்ட்ஸ் வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு குறிதத் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அஞ்சல் துறை வேலைக்கு 10ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 27, 2026, 12:10 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:16 PM IST
தேர்வு கிடையாது.. அஞ்சல் துறையில் சூப்பர் வேலை.. 10ம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
Image Credit: Puducherry Post Office Jobs

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மொத்தமாக மாறும் கூவம் ஆறு, முதலமைச்சர் விஜய் போட்ட அதிரடி உத்தரவு
Cooum River1 hr ago
2
Tasmac1 hr ago
3
Dengue2 hrs ago
4
Madras High Court2 hrs ago
5
Tiruvannamalai3 hrs ago