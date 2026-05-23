/புதுச்சேரி மக்களே அலர்ட்! மே 25 இந்த பகுதிகளில் 4 மணி நேரம் மின்தடை, முழு லிஸ்ட் இதோ

Puducherry Power Cut: புதுச்சேரியில் திங்களன்று எத்தனை மணி நேரம் மின்தடை இருக்கும்? எங்கெல்லாம் மின்சாரம் இருக்காது? இது குறித்த முழுமையான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Puducherry Power Cut: புதுச்சேரி மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. நாளை மறுநாள் (மே 25) புதுச்சேரியில் சில முக்கிய இடங்களில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்சாரம் துண்டிக்கபப்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திங்களன்று எத்தனை மணி நேரம் மின்தடை இருக்கும்? எங்கெல்லாம் மின்சாரம் இருக்காது? இது குறித்த முழுமையான விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
புதுச்சேரி பொதுமக்களுக்குத் தடையில்லா மின்சாரத்தை வழங்க, மின்வாரியம் சார்பில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. மின் பாதைகளில் உள்ள பழுதுகளை நீக்குதல், பழைய மின் கம்பிகளை மாற்றுதல் போன்ற அத்தியாவசியப் பணிகளுக்காக, குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மின்தடை செய்யப்படுவது வழக்கம்.
அந்த வகையில், புதுச்சேரி வெங்கட்டா நகர் துணை மின் நிலையத்தில் நாளை மறுநாள் (திங்கட்கிழமை) அவசரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதாக மின் வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
தேதி: மே 25 (திங்கட்கிழமை)
நேரம்: காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை (மொத்தம் 4 மணி நேரம்) மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும்.
காரணம்: மின் பாதையில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள சுழற்சி முறை பராமரிப்பு பணிகள்.
புதுச்சேரி மக்கள் கவனத்திற்கு.....
|மின்தடை ஏற்படும் நாள்
|மே 25, திங்கட்கிழமை (நாளை மறுநாள்)
|மின்தடை நேரம்
|காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை (4 மணி நேரம்)
|மின்தடைக்கான காரணம்
|வெங்கட்டா நகர் துணை மின் நிலைய மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள்
|பாதிக்கப்படும் முக்கியப் பகுதிகள்
|முத்தியால்பேட்டை, வெங்கட்டா நகர், சாரம், காமராஜர் சாலை, ரெயின்போ நகர், குருசுக்குப்பம், வைத்திக்குப்பம், சாரம், லெனின் வீதி, எழில் நகர், கிருஷ்ணா நகர் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்.
பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, வெங்கட்டா நகர் துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து மின்சாரம் பெறும் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள பகுதிகள் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மே 25 அன்று மின்சாரம் இருக்காது:
இது கோடை காலம். ஆகையால், மின்சாரத்திற்கான தேவை அனைவருக்கும் அதிகமாகவே இருக்கும். பொதுமக்கள் இந்த 4 மணி நேர மின்தடையை நினைவில் கொண்டு, அதற்கேற்ப தங்களின் அன்றாடத் தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு மின்வாரியம் தரப்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்பி வைத்தல், மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் ஆகியவற்றை சார்ஜ் செய்து கொள்ளுதல், வீட்டிலிருந்து அலுவலக பணிகளை செய்பவர்கள் (Work From Home) அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை செய்துகொள்ளுதல், ஆன்லைன் பணிகளுக்கான ஏற்பாடு, மிக்சி, கிரைண்டர் பணிகளை முடித்துக்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றை முன்னரே செய்துவைத்துக்கொண்டால், மின் தடை நேரத்தில் அதிக சிரமங்களை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பிக்கலாம்.