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புதுச்சேரியில் இன்று மின் தடை: எந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் நிறுத்தம்?

புதுச்சேரியில் மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் நடைபெறும் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளால் இன்று பல்வேறு பகுதிகளில் மின் விநியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகிறது. சில பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரையும், மற்ற பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரையும் மின்தடை அமலில் இருக்கும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Sep 02, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 12:19 PM IST
புதுச்சேரியில் இன்று மின் தடை: எந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் நிறுத்தம்?
Image Credit: Ai generator | Puducherry Power Cut Today: List of Affected Areas and Timings

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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