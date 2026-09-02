/புதுச்சேரியில் இன்று மின் தடை: எந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் நிறுத்தம்?

புதுச்சேரியில் இன்று பல்வேறு பகுதிகளில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வில்லியனூர், கிருஷ்ணா நகர், திருபுவனை, அரியாங்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மின்பாதை / பகுதிகள்
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மின் தடை நேரம்
|அகரம், கிருஷ்ணா நகர், கோர்க்காடு மின்பாதைகள்
|காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை
|கிழக்கு கடற்கரை சாலை, தொண்டமாநத்தம், திருபுவனை, மரப்பாலம் மின்பாதைகள்
|காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
புதுச்சேரியில் பொதுமக்களுக்கு தடையில்லா மற்றும் சீரான மின்சாரம் வழங்கும் நோக்கில் மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவது வழக்கம்.
இந்தப் பணிகளின் போது மின் பாதைகளில் ஏற்பட்டுள்ள பழுதுகளை சரிசெய்தல், பழைய மின் கம்பிகளை மாற்றுதல் மற்றும் மின் விநியோக அமைப்புகளை பராமரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் நடைபெறும். இதன் காரணமாக சம்பந்தப்பட்ட பகுதிகளில் பாதுகாப்பு கருதி தற்காலிகமாக மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படுகிறது.
அந்த வகையில், இன்று செப்டம்பர் 2, 2026 புதன்கிழமை, புதுச்சேரியின் பல்வேறு பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதுவை அகரம், கிருஷ்ணா நகர் மற்றும் கோர்க்காடு மின்பாதைகளில் இன்று பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இதன் காரணமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.
மேற்கண்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் மின்தடை நேரத்தை கருத்தில் கொண்டு தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளலாம்.
அதேபோல் கிழக்கு கடற்கரை சாலை, தொண்டமாநத்தம், திருபுவனை மற்றும் மரப்பாலம் மின்பாதைகளிலும் இன்று பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுகின்றன. இதன் காரணமாக கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருபுவனை மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் இன்று மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும். மின்தடை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முக்கிய பகுதிகள் வருமாறு:
அரியாங்குப்பம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளிலும் இன்று மின்தடை செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பகுதிகள்:
மின்தடை நேரத்தில் வீடுகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் தேவையான மின்சாரத் தேவைகளை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டுக் கொள்வது நல்லது. குறிப்பாக குடிநீர் மோட்டார், மின்சாரத்தில் இயங்கும் உபகரணங்கள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு முன்கூட்டியே ஏற்பாடுகளைச் செய்து கொள்ளலாம்.
பராமரிப்பு பணிகள் திட்டமிட்டதை விட முன்கூட்டியே நிறைவடைந்தால் மின் விநியோகம் மீண்டும் வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதே நேரத்தில், பணிகளின் சூழ்நிலையைப் பொறுத்து மின்தடை நேரத்தில் மாற்றங்களும் ஏற்படலாம்.