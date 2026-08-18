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புதுச்சேரி ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை: ஆகஸ்ட் 21-க்குள் இதை செய்யலனா மானியம் கட்

புதுச்சேரியில் ரேஷன் தானிய மானியத்தை டிஜிட்டல் வாலட் (CBDC) மூலம் வழங்கும் முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய ரேஷன் கார்டுடன் ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகஸ்ட் 21, 2026 வரை மட்டுமே இதற்கான கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இணைக்கத் தவறும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு மாதாந்திர மானியம் நிறுத்தி வைக்கப்படும் என குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை தெரிவிப்பால் பயனாளிகள் உடனடியாகப் புதுப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 18, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:10 PM IST
புதுச்சேரி ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை: ஆகஸ்ட் 21-க்குள் இதை செய்யலனா மானியம் கட்
Image Credit: Ai Generator | Puducherry ration card mobile number linking deadline August 21 2026

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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