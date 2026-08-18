/புதுச்சேரி ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை: ஆகஸ்ட் 21-க்குள் இதை செய்யலனா மானியம் கட்

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் தேசிய உணவு பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் (NFSA) கீழ் பயனடைந்து வரும் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு, குடிமைப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை மிகவும் முக்கியமான அவசர அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா (PMGKAY) உள்ளிட்ட திட்டங்களின் கீழ் வழங்கப்பட்டு வரும் உணவு தானிய மானியத்தைப் பெறுவதற்கு, ரேஷன் கார்டுடன் ஆதார் எண் மற்றும் பயன்பாட்டில் உள்ள மொபைல் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இணைப்புப் பணிகளை முடிப்பதற்கான கடைசி நாளாக ஆகஸ்ட் 21, 2026 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த காலக்கெடுவுக்குள் விவரங்களைப் புதுப்பிக்காத பயனாளிகளுக்கு மாதாந்திர உணவு தானிய மானியம் உடனடியாக நிறுத்தி வைக்கப்படும் எனத் துறை அதிகாரப்பூர்வமாக எச்சரித்துள்ளது.
புதுச்சேரி அரசு உணவு தானிய மானிய விநியோகத்தில் ஒரு புரட்சிகரமான மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. இதுவரை பயனாளிகளின் வங்கி சேமிப்புக் கணக்கில் நேரடியாக ரொக்கமாக வரவு வைக்கப்பட்டு வந்த மானியத் தொகை, இனி மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயம் (CBDC) வடிவில் வழங்கப்படவுள்ளது.
மத்திய அரசின் டிஜிட்டல் நாணய கொள்கையைச் செயல்படுத்தும் நோக்கில், புதுச்சேரியில் முதற்கட்டமாக 1,027 பயனாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அவர்களுக்கான சிறப்பு டிஜிட்டல் வாலட்டுகள் (Digital Wallets) உருவாக்கப்பட்டன. அவர்களுக்கு சோதனை முறையில் CBDC வடிவில் மானியம் வெற்றிகரமாக வரவு வைக்கப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, இத்திட்டம் தற்போது விரிவுபடுத்தப்பட்டு, சுமார் 1.02 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பயனாளிகள் தங்கள் மொபைல் எண்களைப் பதிவு செய்து இச்சேவையின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளனர்.
|
விவரம்
|
முக்கியத் தகவல்கள்
|தொடர்புடைய துறை
|குடிமைப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறை, புதுச்சேரி
|பயன் பெறும் திட்டங்கள்
|பிரதான் மந்திரி கரிப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா (PMGKAY), தேசிய உணவு பாதுகாப்புத் திட்டம் (NFSA)
|புதிய மானிய முறை
|டிஜிட்டல் வாலட் மூலம் மத்திய வங்கி டிஜிட்டல் நாணயம் (CBDC)
|தேவையான இணைப்புகள்
|ரேஷன் கார்டு + ஆதார் எண் + மொபைல் எண்
|இணைப்புக்கான கடைசி தேதி
|ஆகஸ்ட் 21, 2026
|இணைக்காவிட்டால் விளைவு
|உணவு தானிய மானியம் முற்றிலும் நிறுத்தி வைக்கப்படும்
கீழ்க்கண்ட பட்டியலில் வரும் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உடனடியாக அரசு அறிவித்துள்ள சேவை மையங்களை அணுகி விவரங்களைப் புதுப்பிக்க வேண்டும்:
டிஜிட்டல் வாலட் மூலம் CBDC நாணய வடிவில் மானியத்தைப் பெறும்போது, பயனாளியின் அடையாளத்தை துல்லியமாக உறுதிப்படுத்துவது அவசியமாகிறது.
காலக்கெடு மிகவும் அருகில் உள்ளதால், கடைசி நேர நெரிசலைத் தவிர்க்க குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பின்வரும் படிகளை உடனடியாக மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்:
விவரங்களைச் சரிபார்த்தல்: உங்கள் ரேஷன் கார்டில் ஆதார் எண் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொலைபேசி எண் நடைமுறையில் உள்ளதா என்பதையும் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.
இணைப்பு முகாம்கள்: புதுச்சேரி அரசின் குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை சார்பில் நடத்தப்படும் சிறப்பு முகாம்கள் அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட இ-சேவை மையங்களை (CSC) நேரில் அணுகவும்.
சான்றுகளைச் சமர்ப்பித்தல்: ரேஷன் கார்டு நகல், ஆதார் கார்டு நகல் மற்றும் தற்போது பயன்படுத்தும் மொபைல் எண்ணை எடுத்துச் சென்று விவரங்களைப் பதிவேற்றம் செய்யவும்.
உறுதிப்படுத்தல்: இணைப்புப் பணிகள் முடிந்தவுடன், தரவுகள் வெற்றிகரமாகப் பதிவேற்றப்பட்டு விட்டனவா என்பதை அதிகாரிகளிடம் கேட்டு உறுதி செய்து கொள்ளவும்.
இது புதிய உதவித்தொகை அல்ல: இந்த அறிவிப்பு அனைத்து ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கும் வழங்கப்படும் புதிய நிதியுதவி அல்ல. இது ஏற்கனவே தேசிய உணவு பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் தகுதி பெற்று, உணவு தானிய மானியம் பெற்று வரும் பயனாளிகளுக்கான நடைமுறை மாற்றம் மட்டுமே.
சைபர் பாதுகாப்பு: ஆதார், வங்கிச் சான்றுகள் அல்லது ரேஷன் கார்டு விவரங்களைப் புதுப்பிக்கும் போது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசு மையங்களை மட்டுமே அணுக வேண்டும்.
ரகசியத் தகவல்கள்: எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் வங்கி கணக்கு எண்கள், OTP, PIN எண்கள் அல்லது கடவுச்சொற்களை அடையாளம் தெரியாத நபர்களுடனோ அல்லது தொலைபேசி அழைப்புகளிலோ பகிர வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள்.
புதுச்சேரியில் ரேஷன் மானிய விநியோகத்தை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்கும் நோக்கத்துடன் இப்புதிய CBDC டிஜிட்டல் வாலட் முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் பலன்களைத் தடையின்றிப் பெற, தகுதியுள்ள அனைத்துப் பயனாளிகளும் ஆகஸ்ட் 21, 2026-க்குள் தங்களது ஆதார் மற்றும் மொபைல் எண்களை ரேஷன் கார்டுடன் இணைத்து, மானியம் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.