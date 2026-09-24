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பெண்களின் உள்ளாடை திருட்டு! பக்கத்து வீட்டிலேயே காமுகர்கள்..பகீர் வீடியோ

புதுச்சேரியில், பாழடைந்த வீட்டில் குடிபோதைக்கு அடிமையான ஆசாமிகள் பலர் பெண்களின் உள்ளாடைகளை திருடி, அதை அந்த வீட்டில் மாட்டி வைத்துள்ள சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Written ByYuvashree
Published: Sep 24, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 05:31 PM IST
பெண்களின் உள்ளாடை திருட்டு! பக்கத்து வீட்டிலேயே காமுகர்கள்..பகீர் வீடியோ
Image Credit: Puducherry Crime News | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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