/பெண்களின் உள்ளாடை திருட்டு! பக்கத்து வீட்டிலேயே காமுகர்கள்..பகீர் வீடியோ

புதுச்சேரி,முதலியார் பேட்டை பகுதியில் பாழடைந்த வீட்டிற்குள் போதை ஆசாமிகள் மது மற்றும் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதை வஸ்துகளை பயன்படுத்துவதோடு, அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளில் வசிக்கும் பெண்களின் ஆடைகளை திருடி நடிகர் அஜித்தின் வாலி பட பாணியில் ஆபாசமாக சித்தரித்து அறுவருக்கத்தக்க செயல்களில் ஈடுபடுவதாக பெண் ஒருவர் வீடியோ வெளியிட்டது தற்பொழுது இணையத்தில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
புதுச்சேரி,முதலியார் பேட்டை ,சிங்கிலி நாயக்கர் வீதி பகுதியில், ஏராளமான பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர்களின் வீடு அமைந்துள்ளது. இந்த வீட்டினை சரியாக பராமரிக்கப்படாததால் பாழடைந்து காணப்படுகிறது. இதனை போதை ஆசாமிகள் தங்களது புகலிடமாக தற்பொழுது பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.அதன்படி இரவு நேரங்களில் இங்கு பலர் மது அருந்துவது, கஞ்சா போன்ற போதை வஸ்துக்கள் பயன்படுத்தும் கூடாரமாக மாற்றி உள்ளனர். இது குறித்து அப்பகுதி மக்கள் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படாததால் அப்பகுதியைச் சார்ந்த ஜெயந்தி என்ற பெண் வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
புதுச்சேரி, முதலியார்பேட்டை, சிங்கிலி நாயக்கர் வீதி பகுதியில் மர்ம நபர்கள் சிலர் பாழடைந்த வீடுகளுக்குள் தினம்தோறும் மது அருந்துவது கஞ்சா போன்ற போதை வஸ்துகளை பயன்படுத்துவது உள்ளிட்ட சமூக விரோத செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், இதுகுறித்து சம்பந்தப்பட்ட பாழடைந்த வீட்டின் உரிமையாளர்களிடம் பலமுறை தெரிவித்தும் அதனை கண்டு கொள்ளவில்லை என்றும், அதனால் ஜெயந்தியின் வீட்டின் அருகே உள்ள பாழடைந்த கட்டிடத்தில் சிலர் மது அருந்தி அட்டகாசம் செய்வதோடு, தனது ஆடைகளை திருடிச் சென்று அதனை பாழடைந்த வீட்டில் ஆபாசமாக சித்தரித்து அருவருக்கத்தக்க செயல்களில் ஈடுபட்டு வருவதாகவும், மேலும் நடிகர் அஜித்தின் வாலி படத்தின் பாணியில் முகத்திற்கு பயன்படுத்தும் பேஸ் கிரீம்களை கூட விட்டு வைக்காமல் திருடிச் சென்று தொடர் தொல்லை கொடுப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். தற்பொழுது இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது.
ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சிக்கு, பிரபல மனநல மருத்துவர் ஒருவர் சமீபத்தில் நேர்காணல் அளித்திருந்தார். அப்போது, அவரிடம் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடும் நபர்கள் குறித்து கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், அப்படி உள்ளாடைகளை திருடுபவர்களுக்கு அது பெண்களின் உள்ளாடைகளாக தெரியாது என்றும், அது ஒரு பெண்ணாகவே தெரியும் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். அது, அவர்களுக்கு ஒரு வித புணர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதோடு, அவர்கள் எதிர்காலத்தில் பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபராகவும் இருப்பார்கள் என்று கூறியிருக்கிறார்.