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புதுச்சேரி செய்திகள்: சபாநாயகர் தேர்தல் முதல் மீனவர் ஓய்வூதியம் வரை முக்கிய அப்டேட்கள்

புதுச்சேரியில் அரசியல் மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் வேகமெடுத்துள்ளன. சபாநாயகர் தேர்தல், முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல், காங்கிரஸ் நிர்வாகி சரவணன் நீக்கம், மீனவர்களுக்கான 5 மாத ஓய்வூதிய நிலுவை வழங்குதல், சுகாதார ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 25, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:02 PM IST
புதுச்சேரி செய்திகள்: சபாநாயகர் தேர்தல் முதல் மீனவர் ஓய்வூதியம் வரை முக்கிய அப்டேட்கள்
Image Credit: File | Puducherry News June 25, 2026Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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