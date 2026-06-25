/புதுச்சேரி செய்திகள்: சபாநாயகர் தேர்தல் முதல் மீனவர் ஓய்வூதியம் வரை முக்கிய அப்டேட்கள்

புதுச்சேரியில் அரசியல் மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மீண்டும் வேகமெடுத்துள்ளன. புதிய அரசின் பொறுப்பேற்பைத் தொடர்ந்து சட்டமன்ற சபாநாயகர் தேர்தல், முழுமையான பட்ஜெட் தாக்கல், காங்கிரஸ் கட்சியின் உள்கட்சி மோதல்கள், மீனவர்களின் ஓய்வூதிய நிலுவைத் தொகை வழங்குதல் உள்ளிட்ட பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. இதனால் புதுச்சேரி மாநில அரசியல் மற்றும் நிர்வாக சூழல் பரபரப்பாகியுள்ளது.
புதுச்சேரி சட்டமன்றத்தில் புதிய சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்தல் ஜூலை 2-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி (NDA) மீண்டும் ஆட்சியை அமைத்துள்ள நிலையில், இந்த தேர்தல் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
புதிய சபாநாயகர் தேர்வு செய்யப்பட்ட பின்னர் ஜூலை 9-ஆம் தேதி சட்டசபை கூட்டத் தொடர் தொடங்க உள்ளது. அன்றைய தினம் ஆளுநர் கைலாஷ்நாதன் உரையாற்ற உள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதமும் நடைபெறவுள்ளது.
மேலும் ஜூலை 16-ஆம் தேதி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி முழுமையான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய உள்ளார். தேர்தலுக்கு முன் இடைக்கால பட்ஜெட் மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த பட்ஜெட் மாநிலத்தின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஏற்பட்ட தோல்வியைத் தொடர்ந்து காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் வெளிப்படையாக வெடித்துள்ளன.
மாநில தலைவர் வைத்திலிங்கம் எம்.பி. பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் சரவணன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் கட்சி தலைமையை எதிர்த்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கட்சிக் கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்பட்டதாக குற்றம் சாட்டி சரவணன் கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து 6 ஆண்டுகளுக்கு நீக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த நடவடிக்கை காங்கிரஸ் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுச்சேரி மீனவர்களுக்கு கடந்த மார்ச் மாதம் முதல் வழங்கப்படாமல் இருந்த முதியோர் ஓய்வூதியம் தற்போது வழங்கப்பட உள்ளது.
மீன்வளத்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி..,
இந்த அறிவிப்பு ஆயிரக்கணக்கான மீனவர் குடும்பங்களுக்கு நிம்மதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அறிவித்தபடி புதுச்சேரி மாநில சுகாதார சங்கத்தில் பணிபுரியும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம்..,
உள்ளிட்ட பல பிரிவினருக்கு உயர்த்தப்பட்ட சம்பளம் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
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நிகழ்வு
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முக்கிய தகவல்
|சபாநாயகர் தேர்தல்
|ஜூலை 2, 2026
|சட்டசபை கூட்டம்
|ஜூலை 9, 2026
|முழு பட்ஜெட் தாக்கல்
|ஜூலை 16, 2026
|மீனவர் ஓய்வூதியம்
|9,702 பேருக்கு ₹13.75 கோடி
|காங்கிரஸ் நடவடிக்கை
|சரவணன் 6 ஆண்டுகள் நீக்கம்
|சுகாதார ஊழியர்கள்
|ஊதிய உயர்வு அமல்