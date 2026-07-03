/புதுச்சேரியில் அரசியல் பரபரப்பு உச்சம்.. சபாநாயகர் தேர்தல் ஏன் தாமதம்? திமுக தர்ணா!

புதுச்சேரி அரசியலில் மீண்டும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சட்டப்பேரவை சபாநாயகர் தேர்தல் தொடர்ந்து தாமதமாகி வருவது, அமைச்சர்களுக்கு இன்னும் இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்படாத நிலை, கூட்டணி கட்சிகளுக்கிடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் என பல்வேறு காரணங்களால் மாநில அரசின் நிர்வாக செயல்பாடுகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றன.
இந்த சூழலில், திராவிட முன்னேற்றக் கழக (திமுக) சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டப்பேரவை வளாகத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்கு பிறகு முதல்வர் ரங்கசாமி மற்றும் இரண்டு அமைச்சர்கள் முதலில் பதவியேற்றனர். அதன் பின்னர் மீதமுள்ள அமைச்சர்களும் பதவியேற்றாலும், அவர்களுக்கு இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமாக இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்படவில்லை.
அதே நேரத்தில், நிரந்தர சபாநாயகர் தேர்வுக்கான கோப்பு ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்பட்டிருந்தாலும், அதற்கு இன்னும் அனுமதி கிடைக்காததால் தேர்தல் தொடர்ந்து தள்ளிப் போகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக முழுமையான சட்டப்பேரவை கூட்டத்தைக் கூட்டுவதிலும் அரசு சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது.
புதுச்சேரி சட்டசபையில் நிரந்தர சபாநாயகரை உடனடியாகத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும், அமைச்சர்களுக்கான இலாக்காக்களை விரைந்து ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, திராவிட முன்னேற்றக் கழக (திமுக) சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் திடீர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
புதுவையில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். இருப்பினும், அவர்களுக்கு இதுவரை இலாக்காக்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. சபாநாயகர் தேர்தலை நடத்துவதற்கான ஆளுநரின் அனுமதிக் கோப்பும் நிலுவையில் உள்ளது. இதனால் அரசு நிர்வாகம் ஸ்தம்பித்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.
இதனைக் கண்டித்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நாஜி தலைமையில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் செந்தில்குமார், கார்த்திகேயன், செந்தில், விக்னேஷ் கண்ணன் ஆகியோர் கைகளில் பதாகைகளை ஏந்தி சட்டசபை மைய மண்டப படிக்கட்டுகளின் முன்பு கோஷங்களை எழுப்பினர். பின்னர், தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் நடத்திய சமாதானப் பேச்சுவார்த்தையை அடுத்து போராட்டம் தற்காலிகமாகக் கைவிடப்பட்டது.
புதுச்சேரியில் ஆட்சியில் இருக்கும் என்.ஆர்.காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக இடையே பதவி ஒதுக்கீடு தொடர்பாக கருத்து வேறுபாடு இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படுகிறது.
"அதிக எம்எல்ஏக்கள் கொண்ட கட்சிக்கு முக்கிய பதவிகள் வழங்கப்படுவது இயல்பானது. குறைந்த இடங்களில் வெற்றி பெற்ற கட்சி அனைத்து முக்கிய பதவிகளையும் பெற முயற்சிப்பது சரியான அரசியல் நடைமுறை அல்ல" என்று விமர்சித்தார்.
அதே நேரத்தில் கூட்டணிக்குள் எந்தவித பிரச்சினையும் இல்லை என்று ஆளுங்கட்சி தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
ஒரு அமைச்சர் பதவியேற்ற பிறகு அவருக்கான துறை ஒதுக்கப்படுவது மிகவும் முக்கியமான நிர்வாக நடவடிக்கையாகும். இலாக்கா ஒதுக்கப்படாத நிலையில்,
இதனால்தான் எதிர்க்கட்சிகள் இந்த விவகாரத்தை தீவிரமாக எதிர்த்து வருகின்றன.
இதற்கிடையில் புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சியிலும் புதிய சர்ச்சை வெடித்துள்ளது. மாநில செயலாளர் சரவணனை கட்சியிலிருந்து நீக்கியது செல்லாது என்றும், மாநில தலைவருக்கு அந்த அதிகாரம் இல்லை என்றும் 50-க்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமையிடம் கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.
ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழுவின் ஒப்புதல் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாகவும், கட்சி விதிமுறைகள் மீறப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். இதனால் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளும் புதிய அரசியல் பரபரப்பு உருவாகியுள்ளது.
நிரந்தர சபாநாயகர் தேர்வு நடைபெறாமல் இருப்பதால் முழுமையான சட்டப்பேரவை கூட்டம் நடத்துவதில் சிக்கல் நீடிக்கிறது. அரசு விரைவில் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணவில்லை என்றால், பட்ஜெட் விவாதங்கள், மக்கள் நல திட்டங்கள், புதிய சட்ட மசோதாக்கள், என பல முக்கிய நிர்வாக நடவடிக்கைகளும் தாமதமாகும் அபாயம் இருப்பதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
அரசியல் நிபுணர்களின் கருத்துப்படி, புதுச்சேரி போன்ற சிறிய மாநிலங்களில் கூட்டணி அரசுகளின் ஒத்துழைப்பே நிர்வாகத்தின் முதுகெலும்பாகும்.
சபாநாயகர் தேர்வு, அமைச்சர்களுக்கான இலாக்கா ஒதுக்கீடு போன்ற அடிப்படை நிர்வாக நடவடிக்கைகள் விரைவாக முடிக்கப்படாவிட்டால், மக்கள் மத்தியில் அரசின் மீதான நம்பிக்கை குறையக்கூடும் என்றும் அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
சபாநாயகர் தேர்தல் தாமதம், அமைச்சர்களுக்கு இலாக்கா ஒதுக்கப்படாத நிலை, கூட்டணிக்குள் எழுந்துள்ளதாக கூறப்படும் கருத்து வேறுபாடுகள், காங்கிரஸ் கட்சியின் உள்கட்சி மோதல் என புதுச்சேரி அரசியல் தற்போது பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.