/ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு! புதுச்சேரி - சென்னை எழும்பூர் ரயில் சேவையில் திடீர் மாற்றம்

புதுச்சேரி மற்றும் சென்னை எழும்பூர் இடையே பயணம் செய்யும் ரயில் பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. விழுப்புரம் ரயில்வே பணிமனையில் அவசர பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதால், இந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் சில முக்கிய பயணிகள் ரயில்களின் சேவையில் தற்காலிக மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் என்ன கூறப்பட்து உள்ளது? என்பதைக் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
திருப்பதியில் இருந்து அதிகாலை 4.10 மணிக்கு புறப்பட்டு புதுச்சேரி வரும் பயணிகள் ரயில் (Passenger Train) வரும் ஜூன் 10, 13, 17, 20, 24, 27 ஆகிய தேதிகளில் புதுச்சேரி வரை செல்லாது. இந்த ரயில் விழுப்புரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.
அதேபோல ஜூன் 10, 13, 17, 20, 24, 27 மேற்கண்ட அதே தேதிகளில், தாம்பரத்தில் இருந்து காலை 9.40 மணிக்கு புறப்பட்டு விழுப்புரம் செல்லும் பயணிகள் ரயில், விழுப்புரம் வரை செல்லாமல் முண்டியம்பாக்கம் நிலையத்தோடு நிறுத்தப்படும்.
புதுச்சேரியில் இருந்து மதியம் 3.35 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்னை எழும்பூர் வர வேண்டிய பயணிகள் ரயில், குறிப்பிட்ட அந்த தேதிகளில் புதுச்சேரியில் இருந்து கிளம்பாது. அதற்கு பதிலாக விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து தனது பயணத்தைத் தொடங்கும்.
அதேபோல் விழுப்புரத்தில் இருந்து மதியம் 1.30 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்னை கடற்கரை செல்ல வேண்டிய பயணிகள் ரயில், விழுப்புரத்திற்கு பதிலாக முண்டியம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டுச் செல்லும்.
குறிப்பிட்ட இந்த தேதிகளில் சென்னை மற்றும் புதுச்சேரி இடையே ரயிலில் பயணிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளவர்கள், இந்த மாற்றங்களைச் சரிபார்த்து அதற்கேற்ப தங்களது பயணத்தை அமைத்துக் கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.