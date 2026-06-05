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ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு! புதுச்சேரி - சென்னை எழும்பூர் ரயில் சேவையில் திடீர் மாற்றம்

Puducherry Chennai Egmore Train News: ஜூன் மாத குறிப்பிட்ட தேதிகளில் திருப்பதி-புதுச்சேரி ரயில் விழுப்புரம் வரையும், தாம்பரம்-விழுப்புரம் ரயில் முண்டியம்பாக்கம் வரையும் மட்டுமே இயங்கும். மறுமார்க்கத்தில் புதுச்சேரி-எழும்பூர் ரயில் விழுப்புரத்திலிருந்தும், விழுப்புரம்-கடற்கரை ரயில் முண்டியம்பாக்கத்திலிருந்தும் புறப்படும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 05, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:54 PM IST
ரயில் பயணிகள் கவனத்திற்கு! புதுச்சேரி - சென்னை எழும்பூர் ரயில் சேவையில் திடீர் மாற்றம்
Image Credit: Puducherry - Chennai Passenger Train Changes | Image Credit: AI Generated

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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