இனி பாண்டிச்சேரி சரக்கை தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரலாமா? விதிகள் செல்வது என்ன?

தமிழ்நாட்டை ஒப்பிடும் போது பாண்டிச்சேரியில் மதுபானங்களின் விலை மிக குறைவு. இதனால் பலரும் பாண்டிச்சேரிக்கு விசிட் அடிப்பது வழக்கம். அங்கு சென்று திரும்பி வரும் போது சிலர் மதுபானங்களை வாங்கி வருவதும், காவல்துறையினர் சோதனையில் பிடிபடுவதும் வழக்கமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. அப்படி புதுச்சேரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு மதுபானங்களை கொண்டு வந்ததாக கூறி, கடலூரை சேர்ந்த ஒரு நபர் மீது காவல்துறையினர் பதிவு செய்திருந்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது. தனிநபர் ஒருவர் தனது சொந்த பயன்பாட்டிற்காக அதிகபட்சமாக 4.5 லிட்டர் வரை மதுபானங்களை கொண்டு வர தமிழக அரசு விதிகள் அனுமதிப்பதால், இந்த வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் 1.68 லிட்டர் மதுபானத்தை மட்டுமே வைத்திருந்ததால் அவர் மீது எந்த குற்றமும் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
வழக்கின் பின்னணி என்ன?
கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த வல்லரசு என்பவர், புதுச்சேரி - தமிழ்நாடு எல்லையை ஒட்டியுள்ள கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள செக்போஸ்ட் வழியாக அவரது வாகனத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ளார். அப்போது வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்த தமிழக காவல்துறையினர், வல்லரசுவின் வாகனத்தை சோதனையிட்டனர். அந்த சோதனையின் போது, புதுச்சேரியில் இருந்து வாங்கி வரப்பட்ட 750 மில்லி லிட்டர் அளவுள்ள ஒரு மதுபான பாட்டிலும், 750 மில்லி லிட்டர் அளவுள்ள மற்றொரு பாட்டிலும், 180 மில்லி லிட்டர் அளவுள்ள மற்றொரு பாட்டிலும் என மொத்தம் 1.68 லிட்டர் மதுபானங்களை காவல்துறையினர் அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்தனர். இந்த மதுபானங்கள் விற்பனைக்காக புதுச்சேரியில் இருந்து சட்டவிரோதமாக கடத்தி வரப்பட்டதாக கருதிய காவல்துறையினர், தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டத்தின் பிரிவுகளின் கீழ் அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கு கடலூர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் நிலுவையில் இருந்து வந்தது.
உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு
தன் மீது தொடரப்பட்ட இந்த குற்றவியல் வழக்கை எதிர்த்தும், வழக்கை ரத்து செய்யும்படியும் வல்லரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு மீதான விசாரணை சமீபத்தில் நடைபெற்றது. விசாரணையின் போது வல்லரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் தனது வாதங்களை முன்வைத்தார். "முதல் தகவல் அறிக்கையில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படையற்றவை என்றும், தனது வாடிக்கையாளர் மீது எந்தவொரு சட்டவிரோதக் குற்றமும் நிரூபிக்கப்படவில்லை," என்றும் வாதிட்டார். மேலும், 2017ம் ஆண்டு தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணையின்படி, ஒரு தனிநபர் தனது சொந்த பயன்பாட்டிற்காக 4.5 லிட்டர் வரை மதுபானங்களை வைத்திருக்க சட்டபூர்வமாக அனுமதி உள்ளது என்பதை சுட்டிக்காட்டினார். தனது வாடிக்கையாளரிடம் வெறும் 1.68 லிட்டர் மதுபானம் மட்டுமே பறிமுதல் செய்யப்பட்டதால், அவர் மீதான இந்த வழக்கு சட்டப்படி செல்லுபடியாகாது என்று நீதிமன்றத்தில் வாதங்களை முன்வைத்தார்.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர், "வல்லரசு இந்த மதுபானங்களை சட்டவிரோதமாக விற்பனை செய்வதற்காகவே கடத்தி வந்துள்ளார் என்றும், காவல்துறையினரின் விசாரணை இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளதால் இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக்கூடாது," என்றும் வாதிட்டார்.
வழக்கை ரத்து செய்த உயர்நீதிமன்றம்
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதி, இந்த வழக்கில் காவல்துறை பதிவு செய்துள்ள குற்றச்சாட்டை ஏற்க மறுத்தார். தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு விதிகளின்படி, ஒரு தனிநபர் தனது சொந்த பயன்பாட்டிற்காக 4.5 லிட்டர் வரை மதுபானங்களை வைத்திருக்க அனுமதி இருப்பதை நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. வல்லரசுவிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மதுபானத்தின் அளவு, அரசு அனுமதித்துள்ள அளவைவிட மிக குறைவாகவே உள்ளது என்றும், அவர் எந்தவிதமான விதிமீறலிலும் ஈடுபடவில்லை என்றும் கூறி, அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய எந்த ஒரு முகாந்திரமும் இல்லை என்று நீதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கான அளவு வரம்புகளை மீறாத வரை, புதுச்சேரியில் இருந்து குறைந்த அளவிலான மதுபானங்களை கொண்டு வருவதை குற்றமாக கருத முடியாது என்று தெளிவுபடுத்திய உயர்நீதிமன்றம், கடலூர் நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு எதிராக நிலுவையில் இருந்த இந்த வழக்கை முழுமையாக ரத்து செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு மதுப்பிரியர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பலரும் புதுச்சேரியில் இருந்து தங்களது சொந்த பயன்பாட்டிற்காக மதுபானங்களை கொண்டு செல்லும்போது காவல்துறையினர் அதனை தடுப்பது வாடிக்கையாக இருந்து வரும் நிலையில், இனிமேல் காவல்துறையினர் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள போகிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள மதுப்பிரியர்கள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.
