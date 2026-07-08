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புதுச்சேரி செய்திகள்: அரசியல் மோதல்கள், திருட்டு வழக்கு மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்!

Puducherry News: புதுச்சேரியில் இன்று அரசு நலத்திட்டங்கள், ரேஷன் அரிசி டெண்டர் சர்ச்சை, இருசக்கர வாகன திருட்டு வழக்கில் கைது, சாலையோர கடைகளுக்கான புதிய கட்டண முறை, மாணவர் காங்கிரஸ் போராட்டம், ஹரிச்சந்திரர் கோவில் பால்குட விழா, சுகாதார திட்டம், ஹாக்கி போட்டி உள்ளிட்ட பல முக்கிய நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 08, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:02 AM IST
புதுச்சேரி செய்திகள்: அரசியல் மோதல்கள், திருட்டு வழக்கு மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்!
Image Credit: AI Generated | Puducherry News TodaySource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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