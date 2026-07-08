/புதுச்சேரி செய்திகள்: அரசியல் மோதல்கள், திருட்டு வழக்கு மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள்!

புதுச்சேரியில் அரசு நலத்திட்டங்கள், அரசியல் குற்றச்சாட்டுகள், காவல்துறை நடவடிக்கைகள், பொதுமக்கள் நலன், விளையாட்டு மற்றும் ஆன்மிக நிகழ்வுகள் என பல்வேறு முக்கிய சம்பவங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றின் முக்கிய தகவல்களை தொகுத்து பார்க்கலாம்.
புதுச்சேரி குடிசைமாற்று வாரியம் மூலம் காமராஜர் ஒருங்கிணைந்த வீடு கட்டும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், கல்வீடு கட்டுவதற்காக மங்கலம் தொகுதியைச் சேர்ந்த 51 பயனாளிகளுக்கு முதல் தவணையாக தலா 1 லட்ச ரூபாய் நிதி வழங்கும் நிகழ்ச்சி சட்டசபை வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
முதலமைச்சர் ரங்கசாமி பயனாளிகளுக்கு இந்த நிதியுதவியை வழங்கி, தரமான வீடுகளைக் கட்டுமாறு வாழ்த்தினார். இந்நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார், என்.ஆர். காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர் பாலமுருகன் மற்றும் குடிசைமாற்று வாரிய அதிகாரிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.
புதுச்சேரி நியாயவிலைக் கடைகளில் அரிசி விநியோகம் செய்வதற்காக கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் ஓராண்டு கால டெண்டர் விடப்பட்டது. சென்னையைச் சேர்ந்த 'கேந்திரிய பண்டார்' நிறுவனம் இந்த டெண்டரை எடுத்திருந்தது. கடந்த ஆண்டு ஜூன் முதல் நவம்பர் வரை அரிசி விநியோகம் செய்யப்பட்ட நிலையில், அதன் பிறகு இதுவரை அரிசி வரவழைக்கப்படவில்லை என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
அரிசி சப்ளை செய்யாத நிலையிலும் கேந்திரிய பண்டார் நிறுவனத்தின் டெண்டர் ஏன் ரத்து செய்யப்படவில்லை, பிணைத்தொகை ஏன் பறிமுதல் செய்யப்படவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ள அவர், இதில் மிகப்பெரிய ஊழல் நடந்திருப்பதாக ஒட்டுமொத்த அரசு மீதும் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், கான்பெட் மற்றும் அமுதசுரபி நிறுவனங்களுக்கு இடையே 8 கோடி ரூபாய் அண்மையில் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதற்கு யார் அனுமதி தந்தது என்றும் கேட்டுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் துணைநிலை ஆளுநர் உடனடியாக தலையிட்டு முழு விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
புதுச்சேரி பாஜக பொறுப்பாளர் கிரீஷ் சோடேக்கர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், புதுச்சேரியில் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் (தவெக) கூட்டணி வைப்பது தொடர்பாக தவெக தலைமையுடன் பேசிவிட்டு சொல்வதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதன் பிறகே இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும், அரசின் ஊழல் விவகாரங்கள் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தை நாடவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
புதுச்சேரி பெரியகடை காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இருசக்கர வாகனத் திருட்டுகள் அதிகரித்து வந்ததை அடுத்து, கிழக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்ருதியின் உத்தரவின் பேரில் தீவிர வாகன சோதனை நடத்தப்பட்டது.
அண்ணா சாலை - 45 அடி சாலை சந்திப்பில் உதவி ஆய்வாளர் முருகன் தலைமையிலான போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அதிவேகமாக வந்த ஒருவரை பிடித்து விசாரித்தனர். முன்னுக்குப் பின் முரணாகப் பதிலளித்த அவரை காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்று விசாரித்ததில், அவர் சென்னை கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த ரமணா பாபு (ராமுலு மகன்) என்பது தெரியவந்தது.
அவர் "ஸ்பிளெண்டர்" (Splendor) வகை இருசக்கர வாகனங்களை மட்டுமே குறிவைத்து திருடி வந்தது அம்பலமானது. அவரிடமிருந்து 9 திருட்டு பைக்குகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இதேபோல் கிராண்ட் பஜார் மற்றும் ஓதியஞ்சாலை போலீஸ் நிலைய எல்லைகளிலும் பைக் திருட்டு வழக்குகள் பதியப்பட்டு, கிராண்ட் பஜார் போலீசார் சிறப்பாக செயல்பட்டு சுமார் 8 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 8 மோட்டார் சைக்கிள்களை மீட்டுள்ளனர்.
புதுச்சேரி நகராட்சி எல்லைக்குள் இருக்கும் பொதுவெளி, சாலையோர தள்ளுவண்டி மற்றும் நடைபாதை கடைகளுக்கு மீண்டும் அடிக்காசு (சுங்கக் கட்டணம்) வசூலிக்க நகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. கடந்த 2025-ல் வியாபாரிகளை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துவதற்காக இந்த வசூல் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. இதனால் கடைகளின் எண்ணிக்கை மிக வேகமாக அதிகரித்ததால், அதைக் கட்டுப்படுத்த மீண்டும் இந்த முறை கொண்டுவரப்படுகிறது.
இதற்கான மின்னணு ஏலம் (E-Auction) வரும் ஜூலை 22-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதில் தேர்வு செய்யப்படும் ஒப்பந்ததாரர்கள், வரும் ஜூலை 1-ம் தேதி முதல் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு 20 ரூபாய் வீதம் அடிக்காசு வசூலிப்பார்கள் என்று நகராட்சி ஆணையர் ஸ்ரீஜித் தெரிவித்துள்ளார்.
போட்டித் தேர்வுகளில் வினாத்தாள் கசிவதைத் தடுக்க வலுவான நடைமுறைகளை உருவாக்கக் கோரி, புதுச்சேரி பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டியின் இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கம் (NSUI) சார்பில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. கலவை சுப்பராய செட்டி வீதியில் உள்ள சுசீலாம்பாய் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே இந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மாணவர் காங்கிரஸ் தலைவர் ஹர்ஷவர்தன் தலைமையில் நடைபெற்ற இதில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திலிங்கம், முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி உள்ளிட்ட மூத்த தலைவர்கள் முன்னிலை வகித்தனர். வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தை உச்ச நீதிமன்ற மேற்பார்வையில் விசாரிக்க வேண்டும் என்றும், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் இதில் வலியுறுத்தப்பட்டது.
இந்தியாவிலேயே அரிச்சந்திரனுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரே கோவில் புதுச்சேரி கருவடிக்குப்பம் பிருந்தாவன் சாலையில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ சந்திரமதி தாயார் உடனுரை ஸ்ரீ ஹரிச்சந்திர சுவாமி ஆலயமாகும். இக்கோவிலின் முதலாம் ஆண்டு குடமுழுக்கு பெருவிழா ஜூலை 6 முதல் 8-ம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக பால்குட ஊர்வலம் பக்தி பரவசத்துடன் நடைபெற்றது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு பால்குடம் ஏந்திச் சென்று தங்கள் நேர்த்திக்கடனைச் செலுத்தினர். 3 நாட்களும் சிறப்பு யாகசாலை பூஜைகள், ஹோமங்கள் மற்றும் தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன.
இந்திய சுகாதார அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, புதுச்சேரி சுகாதாரத்துறை சார்பில் ஜூன் 15 முதல் ஜூலை 31 வரை "வயிற்றுப்போக்கை நிறுத்துவோம்" என்ற சிறப்பு விழிப்புணர்வு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளின் இறப்பைத் தடுப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் துத்தநாக மாத்திரைகள் (Zinc Tablets) வழங்குதல், தாய்ப்பால் ஊட்டுவதை ஊக்குவித்தல் மற்றும் தடுப்பூசி போடுதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் புதுச்சேரியில் 73,284 குழந்தைகள் பயனடைவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தை சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் டாக்டர் செவ்வேல் தொடங்கி வைத்தார்.
முத்தியால்பேட்டை தொகுதி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும், தற்போதைய தவெக பிரமுகருமான பிரகாஷ்குமார், துணைநிலை ஆளுநரைச் சந்தித்து கோரிக்கை மனு ஒன்றை அளித்துள்ளார். கருவடிக்குப்பம் சாலையில் எம்.எல்.ஏ தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியில் 1 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட நவீன உடற்பயிற்சி மையம் மற்றும் உள்விளையாட்டு அரங்கம் பல மாதங்களாக பூட்டிக் கிடப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த பொதுச் சொத்தை வெளிப்படையான மின்-ஏலம் மூலம் ஒதுக்காமல், ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்கு நியமன முறையில் வழங்க முயற்சிகள் நடப்பதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார். நிர்வாகத்தில் குழப்பம் நிலவுவதால் அதிகாரம் உள்ள ஆளுநரிடம் மனு அளித்துள்ளதாகக் கூறிய அவர், உடனடியாக மின்-ஏலம் நடத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார்.
புதுச்சேரி அரசு கலைமாமணி விருதாளர் சங்கம் மற்றும் ஈச் பவுண்டேஷன் (Each Foundation) இணைந்து நடத்திய "மகிழ்வு கலைவிழா 2026" விருது வழங்கும் விழா புதுச்சேரி தமிழ்ச் சங்க வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
கல்வி, விவசாயம், கலை, சுகாதாரம், ஒளிப்பதிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கு கலாஸ்ரீ, கலைரத்னா, சேவாஸ்ரீ, வித்யாஸ்ரீ ஆகிய விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக அமைச்சர் ராஜவேலு கலந்து கொண்டு விருதுகளை வழங்கினார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை கலைமாமணி தமிழ்வண்ணன், விஜயகுமார், மோகன் மற்றும் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர்.
புதுச்சேரி குருவினத்தம் கவிஞர் பாரதிதாசன் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மைதானத்தில், மேஜர் தயான்சந்த் ஹாக்கி கிளப் சார்பில் 2-ம் ஆண்டு தென்னிந்திய அளவிலான சீனியர் ஹாக்கி போட்டிகள் நடைபெற்றன. தமிழ்நாடு, கர்நாடகா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் இருந்து 22 அணிகளைச் சேர்ந்த சுமார் 400 வீரர்கள் இதில் பங்கேற்றனர்.
நாக்-அவுட் முறையில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் பெங்களூரு ரயில் சக்கர தொழிற்சாலை அணி முதலிடம் பிடித்து சாம்பியன் பட்டத்தையும், ரூ.50,000 ரொக்கப் பரிசையும் வென்றது. தமிழ்நாடு காவல்துறை அணி 2-வது இடத்தையும் (ரூ.30,000), தமிழ்நாடு வருமான வரித்துறை அணி 3-வது இடத்தையும் (ரூ.20,000) பிடித்தன. வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் பரிசுகளை வழங்கினார். இதில் சிறப்பாக விளையாடிய வீரர்கள் தேசிய அளவிலான போட்டிகளுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.