/புதுச்சேரி 10 முக்கியச் செய்திகள்: மத்திய அமைச்சரின் வருகை முதல் சைபர் கிரைம் அதிரடி வரை!

புதுச்சேரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக அரசியல், சட்டம் ஒழுங்கு, ஆன்மீகம் மற்றும் கல்வி சார்ந்த பல்வேறு முக்கிய நிகழ்வுகள் அரங்கேறி வருகின்றன. ஊடகத் துறையினர் மற்றும் பொதுமக்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டிய புதுச்சேரியின் இன்றைய 10 முக்கியத் தகவல்களின் விரிவானத் தகவலைக் குறித்து பார்ப்போம்.
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முக்கிய தகவல்
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ஏன் முக்கியம்?
|MSME வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு உறுதி
|புதிய தொழில்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும்
|காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும் -நாராயணசாமி
|அரசியல் பரபரப்பு
|நாகமுத்து மாரியம்மன் திருவிழா தொடக்கம்
|பக்தர்களின் ஆன்மிக திருவிழா
|கொள்ளை திட்டமிட்ட 6 பேர் கைது
|காவல்துறையின் அதிரடி நடவடிக்கை
|அரசு பள்ளியில் MLA திடீர் ஆய்வு
|பள்ளி பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகள்
|மருத்துவ மாணவி புகார்
|தனியுரிமை மீறல் குறித்து விசாரணை
|அமைச்சர் மரிய வில்சன் வழக்கு
|நீதிமன்ற நடவடிக்கையில் புதிய திருப்பம்
|பொதுமக்களுக்கு இலவச மோர் வழங்கல்
|சமூக நலப்பணி
|பட்டப்பகல் திருட்டு CCTV வைரல்
|பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு கவலை
|ஜனாதிபதி வண்ண விருது விழா ஏற்பாடு
|புதுச்சேரி காவல்துறைக்கு தேசிய பெருமை
மத்திய சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) துறை அமைச்சர் ஜிதன் ராம் மாஞ்சி புதுச்சேரிக்கு வருகை தந்து, தலைமைச் செயலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியாக அதிக வேலைவாய்ப்பை வழங்கும் துறையாக MSME விளங்குவதாகக் குறிப்பிட்டார். பிரதமரின் வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டம் (PMEGP) மற்றும் முத்ரா யோஜனா மூலம் மானியத்துடன் கூடிய பிணையில்லா கடன்கள் வழங்கப்படுவதாகவும், ஜிஎஸ்டி வரிவிதிப்பு சிறு தொழில்களைப் பாதிக்கவில்லை என்றும் அவர் கூறினார். புதுச்சேரியில் இதுவரை 9,000 பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளதாகவும், மாநிலத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்குத் தேவையான நிதி மற்றும் நிர்வாக உதவிகளை வழங்க மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது என்றும் உறுதியளித்தார்.
மத்திய பிரதேச மாநிலங்களவை தேர்தல் வேட்புமனு நிராகரிப்பு மற்றும் வாக்குச்சீட்டு முறைகேடுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து புதுச்சேரி ராஜீவ் காந்தி பஞ்சாயத்து ராஜ் சங்கம் சார்பில் 'ராட்டை சத்யாகிரக அறவழி போராட்டம்' நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி சர்வாதிகார போக்குடன் செயல்படுவதாகக் குற்றம் சாட்டினார். எம்.எல்.ஏ-க்களை விலைபேசி ஆட்சியை கவிழ்ப்பது ஜனநாயக படுகொலை என்று விமர்சித்த அவர், கடந்த காலத்தில் காங்கிரஸ் செய்த தவறுகளால் புதுவையில் தோல்வியைச் சந்தித்ததாகவும், தற்போது கட்சி புத்துயிர் பெற்று வருவதால் மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிப்பது உறுதி என்றும் நம்பிக்கையோடு தெரிவித்தார்.
கேரளாவைச் சேர்ந்த 21 வயது மாணவி புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு எம்பிபிஎஸ் படித்து வருகிறார். அவர் தங்கியிருந்த வீட்டின் குளியலறையில் உடை மாற்றிக் கொண்டிருந்தபோது, காற்றோட்ட துவாரத்தின் வழியாக யாரோ மொபைல் கேமரா மூலம் வீடியோ எடுப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உடனே வெளியே வந்து பார்த்தபோது, அதே கல்லூரியில் முதலாண்டு படிக்கும் சக மருத்துவ மாணவர் மொபைலுடன் தப்பியோடியுள்ளார். இதுகுறித்து சைபர் கிரைமில் புகார் அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து, தற்போது தவளக்குப்பம் (வெள்ளையனூர்) காவல் நிலையத்திற்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டு, அந்த மாணவரிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
புதுச்சேரி கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை (ECR) அருகே பயங்கர ஆயுதங்களுடன் ஒரு கும்பல் பதுங்கியிருப்பதாக சிறப்பு அதிரடிப்படை போலீசாருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. அதன்பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் கணேஷ் தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று சோதனை நடத்தினர். போலீசாரைக் கண்டதும் தப்பியோட முயன்ற 6 பேரை மடக்கிப் பிடித்தனர். அவர்களிடம் நடத்திய சோதனையில் கத்திகள், முகமூடிகள் மற்றும் 350 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விசாரணையில், அவர்கள் சண்முகாபுரத்தைச் சேர்ந்த நிஷாந்த், அமீர் மற்றும் கதிர்காமத்தைச் சேர்ந்த நவ்ஷாத் உள்ளிட்டோர் என்பதும், சொகுசு கார்களில் வரும் தொழிலதிபர்களை மிரட்டி கொள்ளையடிக்கத் திட்டமிட்டதும் தெரிந்தது. இவர்கள் மீது ஏற்கனவே கொலை மற்றும் கொள்ளை வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
காமராஜ் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட சாரம் பகுதியில் உள்ள எஸ்.ஆர்.சுப்பிரமணியன் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் லட்சிய ஜனநாயக கட்சித் தலைவரும், தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜோ சாலஸ் மார்ட்டின் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பள்ளியின் பின்புறம் உள்ள காலி இடத்தில் சமூக விரோதச் செயல்கள் நடப்பதாக வந்த புகாரை அடுத்து, அங்கு சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைத்து கண்காணிக்க உத்தரவிட்டார். மேலும், பள்ளியின் அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் குறித்து ஆசிரியர்களிடமும் மாணவர்களிடமும் கேட்டறிந்தார்.
கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு புதுச்சேரி எழில் நகரில் உள்ள தனது சகோதரர் வீட்டின் கதவை உடைத்து, அவளையும் அவரது மனைவியையும் தாக்கியதாக தமிழக நிதி அமைச்சர் மரிய வில்சன் மீது லாஸ்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தனர். புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராக விலக்கு அளிக்கக் கோரி அமைச்சர் தரப்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி இளந்திரையன், குடும்பப் பிரச்சனை என்பதால் வழக்கைச் சமரச தீர்வு மையத்திற்கு அனுப்பியதோடு, புதுச்சேரி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராவதிலிருந்து அமைச்சருக்கு விலக்களித்து உத்தரவிட்டார்.
புதுச்சேரி நைனார் மண்டபத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற நாகமுத்து மாரியம்மன் திருக்கோவிலின் 43-ஆம் ஆண்டு செடல் உற்சவம் காப்பு கட்டுதல் நிகழ்ச்சியுடன் விமரிசையாகத் தொடங்கியது. இதில் முதலியார்பேட்டை தொகுதி எம்.எல்.ஏ ஜான்குமார் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தார். விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான செடல் திருவிழா மற்றும் தேர்பவணி வரும் 17-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. அன்று மாலை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வடம் பிடித்து தேரோட்டத்தைத் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.
லட்சிய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவரும் காமராஜ் நகர் எம்.எல்.ஏ-வுமான ஜோ சாலஸ் மார்ட்டின் ஏற்பாட்டில், ரெட்டியார்பாளையம் பகுதியில் உள்ள கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் பொதுமக்களின் தாகம் தணிக்க இலவச நீர்மோர் பந்தல் திறந்து வைக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சியில் அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டாக்டர் துரைசாமி, ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனி மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்துகொண்டு பொதுமக்களுக்கு மோர் வழங்கினர்.
புதுச்சேரி கொசப்பாளையம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அருகே உள்ள காய்கறி கடை மற்றும் ஃபேன்சி ஸ்டோரில் பட்டப்பகலில் திருட்டுச் சம்பவம் நடந்துள்ளது. காய்கறி கடையில் மூதாட்டி உறங்கிக் கொண்டிருந்த நேரத்தைப் பயன்படுத்தி, கல்லாப்பெட்டியில் இருந்த பணம் மற்றும் மொபைல் போனை இரு வாலிபர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர். அருகில் இருந்த ஃபேன்சி ஸ்டோரிலும் கைவரிசை காட்டியுள்ளனர். சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் உருளையன்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து திருடர்களைத் தேடி வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு ஜனாதிபதியின் உயரிய 'வண்ண விருது' (President's Colour Award) வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விருதை வழங்குவதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஜூலை 15-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு புதுச்சேரி வரவுள்ளார். இதையொட்டி கோரிமேடு காவலர் மைதானத்தில் போலீசாரின் அடையாள அணிவகுப்பு ஒத்திகை மற்றும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.