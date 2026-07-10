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புதுச்சேரி 10 முக்கியச் செய்திகள்: மத்திய அமைச்சரின் வருகை முதல் சைபர் கிரைம் அதிரடி வரை!

Puducherry Top 10 News: புதுச்சேரியில் இன்று அரசியல், தொழில், பாதுகாப்பு, கல்வி, ஆன்மிகம் மற்றும் சமூக நலன் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் முக்கிய நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுள்ளன. MSME வளர்ச்சிக்கு மத்திய அரசு உறுதி அளித்தது முதல், கொள்ளை கும்பல் கைது, மருத்துவ மாணவி புகார், ஜனாதிபதி வண்ண விருது ஏற்பாடுகள் வரை இன்று கவனம் பெற்ற 10 முக்கிய தகவல்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 10, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:13 PM IST
புதுச்சேரி 10 முக்கியச் செய்திகள்: மத்திய அமைச்சரின் வருகை முதல் சைபர் கிரைம் அதிரடி வரை!
Image Credit: AI Generated | July 10, 2026: Puducherry Top 10 NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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