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புதுச்சேரியில் 6 நாட்களுக்கு குடிநீர் நிறுத்தம்: எந்தெந்த பகுதியில் எப்போது? முழு விபரம்

Puducherry Water Cut News: புதுச்சேரியின் முக்கிய பகுதிகளில் ஜூன் 19 முதல் ஜூலை 1 வரை மொத்தம் 6 நாட்களுக்கு மதிய வேளையில் குடிநீர் விநியோகம் தடைபடும். மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளின் பராமரிப்பு பணி காரணமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 18, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:10 PM IST
புதுச்சேரியில் 6 நாட்களுக்கு குடிநீர் நிறுத்தம்: எந்தெந்த பகுதியில் எப்போது? முழு விபரம்
Image Credit: AI Generated | Puducherry 6-Day water Water Supply Suspension

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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