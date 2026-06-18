/புதுச்சேரியில் 6 நாட்களுக்கு குடிநீர் நிறுத்தம்: எந்தெந்த பகுதியில் எப்போது? முழு விபரம்

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை குடிநீர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள மேல்நிலை நீர் தேக்கத் தொட்டிகளில் (Overhead Tanks) அடுத்தடுத்து துப்புரவு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. இதன் காரணமாக, வரும் நாட்களில் மொத்தம் 6 நாட்களுக்கு மதிய வேளையில் குடிநீர் வினியோகம் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படும் என புதுச்சேரி பொதுப்பணித்துறை (PWD) அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
இது குறித்து பொதுப்பணித்துறை பொது சுகாதார கோட்ட செயற்பொறியாளர் வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, தட்டாஞ்சாவடி, லாஸ்பேட்டை, கருவடிக்குப்பம் உள்ளிட்ட முக்கிய பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட தேதிகளில் மதிய நேரத்தில் குடிநீர் விநியோகம் தடைபடும்.
பகுதி வாரியாக குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் தேதிகள் மற்றும் நேரங்களின் விபரம் இதோ:
|
தேதி / நாள்
|
பகுதி (மேல்நிலை நீர் தேக்கத் தொட்டி)
|
தடைபடும் நேரம்
|
பாதிப்புக்குள்ளாகும் இடங்கள்
|ஜூன் 19 (வெள்ளிக்கிழமை)
|தட்டாஞ்சாவடி பகுதி
|நண்பகல் 12:00 - பிற்பகல் 2:00
|தட்டாஞ்சாவடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்
|ஜூன் 22 (திங்கள்கிழமை)
|அசோக் நகர் பகுதி
|நண்பகல் 12:00 - பிற்பகல் 2:00
|அசோக் நகர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்
|ஜூன் 24 மற்றும் 25 (புதன் - வியாழன்)
|கருவடிக்குப்பம் பகுதி
|மதிய வேளை (முழுமையாக)
|கருவடிக்குப்பம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகள்
|ஜூன் 29 (திங்கள்கிழமை)
|குறிஞ்சி நகர் பகுதி
|நண்பகல் 12:00 - பிற்பகல் 2:00
|குறிஞ்சி நகர் மற்றும் அதன் உட்பட்ட இடங்கள்
|
ஜூலை 1 (புதன்கிழமை)
|பாசக்குட்டை பகுதி
|நண்பகல் 12:00 - பிற்பகல் 2:00
|பாசக்குட்டை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்
மதிய நேரத் தடை: பெரும்பாலான பகுதிகளில் நண்பகல் 12:00 மணி முதல் பிற்பகல் 2:00 மணி வரை 2 மணி நேரம் மட்டுமே பராமரிப்பு பணிகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
2 நாட்கள் தொடர் பணி: கருவடிக்குப்பம் பகுதியில் மட்டும் ஜூன் 24 மற்றும் 25 ஆகிய இரு தேதிகளிலும் தொடர் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், அங்கு மதிய வேளை குடிநீர் விநியோகம் முற்றிலும் நிறுத்தப்படும்.
குடிநீர் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் பகுதிகளிலுள்ள பொதுமக்கள், தங்களுக்குத் தேவையான குடிநீரை முன்கூட்டியே சேமித்து வைத்துக் கொள்ளுமாறும், நீரை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துமாறும் பொதுப்பணித்துறை சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.