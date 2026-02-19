English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Puducherry
  • பாஜகவுக்கு ரங்கசாமி செக்! அவரைச் சேர்த்தால் விஜயுடன் கூட்டணி -புதுச்சேரி அரசியலில் திடீர் திருப்பம்

பாஜகவுக்கு ரங்கசாமி செக்! அவரைச் சேர்த்தால் விஜயுடன் கூட்டணி -புதுச்சேரி அரசியலில் திடீர் திருப்பம்

Puducherry Politics News: லட்சிய ஜனநாயக கட்சியை கூட்டணியில் சேர்த்தால், பாஜகவுடனான உறவைத் துண்டித்துவிட்டு விஜய்யின் த.வெ.க-வுடன் கூட்டணி வைக்கப்போவதாக முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 19, 2026, 11:58 AM IST
  • லாட்டரி அதிபர் மார்ட்டின் மகனின் கட்சியைச் சேர்க்க ரங்கசாமி கடும் எதிர்ப்பு.
  • த.வெ.க-வுடன் இணைந்து 50 தொகுதிகளில் போட்டி என அறிவிப்பு.
  • ஆளுநர் தொல்லை கொடுப்பதாக பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளரிடம் புகார்.

Puducherry Rangasamy TVK Alliance?: தற்போது புதுச்சேரி அரசியலில் ஒரு பெரிய புயலே கிளம்பியிருக்குன்னே சொல்லலாம். அதாவது, புதுச்சேரியை பொறுத்த வரை என்.ஆர். காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக கூட்டணியில், எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் சுமூகமா இருக்கிறது என அனைவரும் நினைத்துக்கொண்டு இருக்குன் நிலையில், முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவர்கள் எடுத்திருக்கிற இந்த அதிரடி முடிவு மொத்த தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை ஒரு உலுக்கு உலுக்கியிருக்கு எனக் கூறலாம்.  புதுச்சேரி அரசியல் மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி குறித்து வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் குறித்து பார்ப்போம்.

புதுச்சேரி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி

தற்போது புதுச்சேரியில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தலைமையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. வரும் தேர்தலிலும் இதே கூட்டணி தொடரும் என பாஜக மற்றும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சிகள் அறிவித்திருந்தன. முன்னதாக, காரைக்காலுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் வந்தபோது, முதலமைச்சர் ரங்கசாமி அவரைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது பேசியதன் அடிப்படையில் கூட்டணி உறுதியானதாகத் தெரிய வந்தது.

ரங்கசாமி vs பாஜகவு இடையே மோதல்கள்

ஆனால், அவ்வப்போது முதலமைச்சர் ரங்கசாமிக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டு வந்தன. இந்நிலையில், கூட்டணியில் திடீரென சலசலப்பு உருவாகியுள்ளது. இதற்கிடையே, பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் நிர்மல் குமார் சுரானா, முதலமைச்சர் ரங்கசாமியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்துப் பேசினார்.

பிரதமர் புதுச்சேரி வருகை

புதுச்சேரிக்கு வரும் 1-ஆம் தேதி பிரதமர் வருகை தர உள்ள நிலையில், தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து இந்தச் சந்திப்பில் ஆலோசனை செய்யப்பட்டது. அப்போது, துணைநிலை ஆளுநர் மீண்டும் அரசுக்குத் தொல்லை கொடுத்து வருவதாக ரங்கசாமி புகார் தெரிவித்தார். மேலும், லட்சிய ஜனநாயக கட்சி அதாவது லாட்டரி அதிபர் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டினை கூட்டணியில் சேர்க்கக் கூடாது என்றும், மீறினால் த.வெ.க-வுடன் கூட்டணி சேரப்போவதாகவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் 30 தொகுதிகள் மற்றும் தமிழகத்தில் 20 தொகுதிகளில் த.வெ.க-வுடன் இணைந்து தேர்தலைச் சந்திக்க உள்ளதாக ரங்கசாமி தெரிவித்திருக்கிறார். இது சம்பந்தமாக கட்சித் தலைமையிடம் தகவல் தெரிவிப்பதாகக் கூறிவிட்டு நிர்மல் குமார் சுரானா அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றார். அதன் பிறகு பாஜக அலுவலகத்தில் ஆலோசனை நடத்திவிட்டு அவர் டெல்லிக்குச் சென்றுள்ளார்.

ரங்கசாமி - விஜய் கூட்டணி?

ஒருவேளை ரங்கசாமி - விஜய் கூட்டணி அமைஞ்சா, அது புதுச்சேரி மட்டும் இல்லாம தமிழக அரசியல்லயும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உண்டாக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. இதனால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பெரும் சலசலப்பு உருவாகியுள்ளது. இறுதியில் விஜய் உடன் ரங்கசாமி கூட்டணி வைப்பாரா அல்லது பாஜகவுடன் கூட்டணி தொடருமா என்பது பொறுத்திருந்து பார்த்தால் தான் தெரியும்.

புதுச்சேரியில் தற்போதைய அரசியல் சூழல்

கூட்டணி விரிசல்: ஆரம்பத்துல இருந்தே பாஜக-வுக்கும் ரங்கசாமிக்கும் இடையில சின்ன சின்ன முரண்பாடுகள் இருந்தாலும்,, தற்போது இந்த லட்சிய ஜனநாயக கட்சி விவகாரம் தான் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளது.

விஜய் ஃபேக்டர்: ரங்கசாமி அவர்களும் இரு திட்டத்தை வைத்துள்ளார். அதாவது புதுச்சேரியில் இருக்கும் 30 தொகுதியிலும், தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் 20 தொகுதிகளிலும் விஜய்-யின் தவெக-வுடன் கூட்டணி வைத்து தேர்தலை சந்திக்கத் தயார் என ஒரு அதிரடி ஆப்ஷனை கையில் எடுத்துள்ளார். 

துணைநிலை ஆளுநர் விவகாரம்: வழக்கம்போல ஆட்சி அதிகாரத்துல ஆளுநரோட தலையீடு இருக்குறது ரங்கசாமிக்கு ஏற்கனவே ஒரு வருத்தத்தை குடுத்திட்டு இருக்கு, அதுவும் இந்த சந்திப்பில் எதிரொலித்து இருக்கிறது. 

மேலும் படிக்க - பள்ளி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 6ம் வகுப்பு முதல் இலவச லேப்டாப்.. முதல்வர் சூப்பர் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க - முடிஞ்சது சஸ்பென்ஸ்! தட்டி தூக்கிய எ.வ. வேலு.. திமுக கூட்டணியில் தேமுதிக வந்தது எப்படி? 

மேலும் படிக்க - தீர்வை நோக்கி? அல்லது முறிவை நோக்கி? கே.சி. வேணுகோபால் வருகையும், முதல்வர் ஸ்டாலினின் கணக்கும்

PuducherryCM RangasamyVijay TVKNDA alliancePuducherry Election 2026

