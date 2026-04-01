புதுச்சேரி: பள்ளிகளுக்கு 4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை அறிவிப்பு.. குஷியில் மாணவர்கள்

Puducherry School Holiday: சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகளுக்காக புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 7, 8, 9, 10 ஆகிய நான்கு நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து கல்வித்துறை அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Apr 1, 2026, 07:41 PM IST
Puducherry School Holiday: தமிழகம், கேரளா, அசாம், புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம் ஆகிய 4 நாட்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்திற்கு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால், ஐந்து மாநிலங்களில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. வேட்பு மனு தாக்கல், வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு போன்றவற்றில் அனைத்து கட்சிகளும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

தொடர்ந்து 4 நாட்கள் விடுமுறை

அண்டை மாநிலமான புதுச்சேரிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. புதுச்சேரியில் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் 8 நாட்களே இருப்பதால், அங்கு வாக்களிக்க மக்கள் தயாராகிவிட்டனர்.  மேலும், வாக்கு சேகரிப்பிலும் அரசியல் கட்சியினர் தீவிரமாக உள்ளனர். இந்த நிலையில், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தலையொட்டி, முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

அதாவது, புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறுவதையொட்டி, முக்கிய அறிவிப்பை கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, சட்டப்பேரவை தேர்தல் பணிக்காக புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 7,8,9,10 ஆகிய நான்கு நாட்கள் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து கல்வித்துறை உத்தரவை வெளியிட்டுள்ளது. வாக்குப்பதிவு பொதுவாக பள்ளிகள் நடத்தப்படும். இதற்கான பணிகளை அதிகாரிகள் மேற்கொள்வார்கள். இதனை கருத்தில் கொண்டு, புதுச்சேரியில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு ஏப்ரல் 7,8,9,10ஆம் தேதி விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

30 தொகுதிகள் கொண்ட புதுச்சேரியில் என்ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக கூட்ணி, காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி, தவெக என மூன்று முனைப்போட்டி நிலவுகிறது.  புதுச்சேரியில்  மார்ச் 23ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்து, வேட்பு மனு பரிசீலனை மார்ச் 24ஆம் தேதி நடைபெற்றது.  வேட்பு மனு வாபஸ் பெற  கடைசி நாள் மார்ச் 26ஆம் தேதியான இருந்தது. இதனை அடுத்து, வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடத்தப்பட உள்ளது.

தமிழகத்தில் எப்போது விடுமுறை?

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி (வியாழன் கிழமை) நடைபெற உள்ளது. தமிழகத்தில் மார்ச் 30ஆம் தேதி வேட்பு மனு தாக்கல் தொடங்கியது. ஏப்ரல் 6ஆ தேதி வரை வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யலாம். ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி அன்று வேட்பாளர்கள் பட்டியல் இறுதியாகும். ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. இதனை முன்னிட்டு, வாக்குப்பதிவு தினத்தன்று அனைத்து வாக்காளர்களும் வாக்கு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக அரசு விடுக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், ஏப்ரலல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நாள் அன்று தமிழக அரசு பொது விடுமுறையாக அறிவித்துள்ளது.

