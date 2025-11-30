அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் விடுமுறை... அரசு அறிவிப்பு - கனமழை எச்சரிக்கை!

Schools Leave On December 1: கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே மற்றும் ஏனாம் ஆகிய நான்கு பிராந்தியங்களில் உள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள், தனியார் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை (டிசம்பர் 1) விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது என புதுச்சேரி கல்வி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அறிவித்துள்ளார்.
