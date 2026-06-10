/புதுச்சேரியில் கோடை வெயில் கொடூரம்: அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் பொதுமக்கள் அவதி

Puducherry Latest News: புதுச்சேரியில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் தொடர்ந்து நீடிப்பதால், பொதுமக்கள் ஏசி மற்றும் மின்விசிறிகளை அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால் மின் தேவை அதிகரித்து, டிரான்ஸ்பார்மர்கள் சூடாவதைத் தடுக்க மின்துறை அறிவிக்கப்படாத மின்தடையை ஏற்படுத்துகிறது. இதற்கிடையே, வில்லியனூர் துணைமின் நிலைய டிரான்ஸ்பார்மர் பழுதடைந்ததால் புதுச்சேரி நகரம் முழுவதும் சுழற்சி முறையில் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டு, பொதுமக்கள் இரவு முழுவதும் தூக்கமின்றி அவதிக்குள்ளாகினர். புதுச்சேரியில் கோடை வெயில் மற்றும் மின்தடையால் ஏற்படும் சிக்கல் குறித்து பார்ப்போம்.
புதுச்சேரியில் தினமும் வெயில் கொழுத்தி வரும் நிலையில் அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் பொதுமக்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர். புதுச்சேரியில் கோடை காலம் தொடங்கியது முதல் வெயிலின் தாக்கம் உக்கிரமாக இருந்தது. தினமும் சராசரியாக 100 டிகிரிக்கு மேல் வெயில் பதிவாகியது.
இந்நிலையில் கடந்த மாதம் நான்காம் தேதி தொடங்கிய கத்திரி வெயில் 28 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த பிறகும், வெயிலின் தாக்கம் குறையவில்லை. மதிய நேரத்தில் வீடுகளின் உள்ளேயே அமர முடியாத அளவிற்கு வெயிலின் வெப்பம் அதிகமாக உள்ளது.
மின் விசிரிகள் ஓடினாலும் அணல் காற்றுதான் வீசுகிறது. மேலும் மாலையில் வெயிலின் தாக்கம் குறைந்தாலும் இரவு வரை அணல் காற்று குறையவில்லை. இதனிடையே புதுச்சேரியில் ஜூன் 9 ஆம் தேதி 102.2 டிகிரி வெயில் பதிவானது.
இதனால் புதுவையில் உள்ள பெரும்பாலான வீடுகளில் ஏசி மின்விசிரி பயன்படுத்தினால் மட்டுமே இரவில் தூங்க முடிகிறது. இதனால் மின் அழுத்தம் காரணமாக பெரும்பாலான பகுதிகளில் அடிக்கடி அறிவிக்கப்படாத மின்தடை ஏற்படுகிறது. தொடர்ந்து 30 நிமிடங்களுக்கு பிறகுதான் மின் இணைப்பு வழங்கப்படுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் சரியாக தூங்க முடியாமல் கடும் அவதி அடைந்து வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாக இரவில் தடையில்லா மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதனிடையே புதுவையில் தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால் கடந்த நான்கு நாட்களாக நகரப்பகுதியில் மின் தேவை அதிகமாக உள்ளது. மாலை 6 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை அதிக மின் நுகர்வு செலவிடப்படுகிறது எனத் தகவல்.
இதன் காரணமாக துணைமின் நிலையங்களில் உச்ச அளவுக்கு மின் வினியோகம் செய்யப்படுவதாகவும், இதன் காரணமாக சில நேரங்களில் துணைமின் நிலையங்களில் உள்ள டிரான்ஸ்பார்மர் வெடிக்கும் சூழல் உள்ளதால் டிரான்ஸ்பார்மரை பாதுகாக்கும் வகையில் சில இடங்களில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படுவதாகவும், சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் அது வழங்கப்படுவதாகவும் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இந்த நிலை சரியாகிவிடும் என்றும் மின்துற தலைவரும் கண்காணிப்பு பொரியாளருமான கனியாபமுந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜூன் 9 ஆம் தேதி இரவு 9 மணி அளவில் வில்லியனூர் துணைமின் நிலையத்தில் உள்ள ஒரு டிரான்ஸ்பார்மரில் திடீரென பழுது ஏற்பட்டதின் காரணமாக அங்கிருந்து மின் சப்ளை பெறும் புதுச்சேரி நகரம் முழுவதும் இருளில் மூழ்கியது.
இதனை அடுத்து டிரான்ஸ்பார்மரில் ஏற்பட்ட பழுதை சரி செய்ய மின் துறையினர் துரிதமாக செயல்பட்டனர். இருப்பினும் சரி செய்யப்படவில்லை. இதனை அடுத்து சுழற்ச்சி முறையில் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டதால் இரவு முழுவதும் தூக்கமின்றி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் அவதி அடைந்தனர்.