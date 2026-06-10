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புதுச்சேரியில் கோடை வெயில் கொடூரம்: அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் பொதுமக்கள் அவதி

Puducherry Power Cut Updates: புதுச்சேரியில் கத்திரி வெயில் முடிந்தும் வெயிலின் தாக்கம் குறையாத நிலையில், ஏசி மற்றும் மின்விசிறிகளின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. இதனால் ஏற்படும் மின் அழுத்தக் குறைவு மற்றும் துணைமின் நிலைய பழுதுகளால் புதுச்சேரி நகரம் முழுவதும் நள்ளிரவில் இருளில் மூழ்கிய துயரம்

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 10, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:43 PM IST
புதுச்சேரியில் கோடை வெயில் கொடூரம்: அறிவிக்கப்படாத மின்தடையால் பொதுமக்கள் அவதி
Image Credit: AI Generated

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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