விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு வாக்களிக்க வேண்டாம் - திருமாவளவன் அறிவிப்பு!

புதுச்சேரியில் ஏப்ரல் 9 அன்று சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது . இந்த தேர்தலில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் அடங்கிய மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி இடம் பெற்றுள்ளது . எனினும், கூட்டணி கட்சிகளிடையே ஏற்பட்ட தொகுதி பங்கீடு தாமதத்தால் ஏற்பட்ட குழப்பங்களை தொடர்ந்து, தற்போது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் புதுச்சேரி வாக்காளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார். புதுச்சேரியில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருந்த விசிகவிற்கு, தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் ஆரம்பம் முதலே இழுபறி நீடித்து வந்தது. முக்கிய கட்சிகளுக்கு இடையிலான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைகள் முடிவடைய காலதாமதம் ஆனதால், அதிருப்தியடைந்த விசிக, புதுச்சேரியில் தனித்து போட்டியிட போவதாக அதிரடியாக அறிவித்தது. அதன் அடிப்படையில் ஊசுடு, நெட்டப்பாக்கம், உழவர்கரை மற்றும் ஏனம் ஆகிய நான்கு தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களையும் திருமாவளவன் அறிவித்தார். அறிவிக்கப்பட்ட வேட்பாளர்கள் உடனடியாக தங்களது வேட்புமனுக்களையும் தாக்கல் செய்து தேர்தல் களத்தில் மும்முரமாக இறங்கினர்.
திடீர் திருப்பம்: உழவர்கரை தொகுதி மட்டுமே ஒதுக்கீடு
விசிக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்த பிறகு, திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. இதன் முடிவில், திருமாவளவன் தலைமையிலான விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியின் சார்பில் உழவர்கரை தொகுதி மட்டுமே அதிகாரப்பூர்வமாக ஒதுக்கப்பட்டது. இதனால் தனித்து போட்டியிடுவதாக அறிவித்த விசிகவின் முடிவு கைவிடப்பட்டு, மீண்டும் கூட்டணியுடன் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் உருவானது.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் முதுபெரும் தலைவர் அய்யா இளையபெருமாள் அவர்களின் மகன் ஜோதிமணி அவர்கள் காட்டுன்னார்கோவில் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். pic.twitter.com/cUb8mDXH4A
— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) April 5, 2026
திருமாவளவனின் முக்கிய வேண்டுகோள்
கூட்டணி தர்மத்தின்படி உழவர்கரை தொகுதி மட்டுமே விசிகவிற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், விசிக தலைவர் திருமாவளவன் புதுச்சேரி மக்களுக்கும், தனது கட்சித் தொண்டர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளார். உழவர்கரை தொகுதியை தவிர்த்து, முன்னதாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஊசுடு, நெட்டப்பாக்கம் மற்றும் ஏனம் ஆகிய மூன்று தொகுதிகளில் போட்டியிடும் விசிக வேட்பாளர்களுக்கு யாரும் வாக்களிக்க வேண்டாம் என அவர் வெளிப்படையாகக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். உழவர்கரை தொகுதியில் களமிறங்கும் மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் விசிக வேட்பாளருக்கு மட்டுமே விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சின்னத்தில் வாக்களித்து வெற்றிபெற செய்யுமாறு அவர் தனது தொண்டர்களையும், பொதுமக்களையும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் .
தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், புதுச்சேரி அரசியலில் விசிகவின் இந்த திடீர் நிலைப்பாடு மக்களிடையேயும் அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. தனித்து போட்டி என்ற அறிவிப்பிலிருந்து பின்வாங்கி, கூட்டணி தர்மத்தை காப்பதற்காகத் தனது சொந்தக் கட்சி வேட்பாளர்களுக்கே வாக்களிக்க வேண்டாம் என திருமாவளவன் விடுத்துள்ள இந்த அறிவிப்பு, கூட்டணியின் பலத்தை அதிகரிப்பதற்கான வியூகமாகவே அரசியல் நோக்கர்களால் பார்க்கப்படுகிறது. உழவர்கரை தொகுதியில் விசிக பெறப்போகும் வாக்குகள் புதுச்சேரி தேர்தல் முடிவுகளில் முக்கியப் பங்காற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ