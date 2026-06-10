/வீடு கட்டப் போறீங்களா? புதுச்சேரி மக்களுக்கு ஷாக் நியூஸ்.. ஒரே அடியாக உயர்ந்த விலை!

Construction Materials Price Hike in Puducherry: கட்டுமான பொருட்களின் விலை அதிரடி உயர்வு. ஒரே அடியாக 1000 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் அதிர்ச்சி. புதுச்சேரியில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் பொதுமக்கள் அவதி. கோடை காலத்தில் அதிகரிக்கும் மின் தேவையே இதற்கு காரணம் என தகவல். புதுவை தொழில்திபரிடம் ஒரு கோடிய 27 லட்சம் ரூபாய் மோசடி. பொறயியல் கல்லூரி பேராசிரியர் உட்பட மூன்று பேரை கைது செய்தது சைபர் கிரைம் காவல்துறை. இடைத்தேர்தலில் தனித்து களம் காணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். தட்டாஞ்சாவடை தொகுதியில் மும்முனை போட்டி.
ஜல்லி, எம்சாண்ட் பி சாண்ட் உள்ளிட்ட கட்டுமான பொருட்களின் விலை ஒரே அடியாக 1000 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரர்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சமையல் எறிவாயு சிலிண்டர் விலை உயர்வை தொடர்ந்து தற்போது கட்டுமான பொருட்களின் விலையும் புதுச்சேரி முழுவதும் திடீரென அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் வீடு கட்டுபவர்கள் கட்டுமான நிறுவனங்கள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் துறையினர் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வரை ரூ.4500-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட ஒரு யூனிட் ஜல்லியின் விலை தற்போது ரூ.500 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அதேபோல் ரூ.5500-க்கு விற்பனையாகி வந்த ஒரு யூனிட் எம் சாண்ட், தற்போது ரூ. 6500-க்கும், ரூ. 6300 விற்பனையான ஒரு யூனிட் பி சாண்ட் தற்போது ரூ.7300-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலைகள் மொத்த விற்பனை நிலையங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதேநேரம் சில்லறை விற்பனை கடைகளில் விலை மேலும் அதிகமாக உள்ளது. ஒரு யூனிட் ஜல்லி ரூ.6500 வரையிலும், எம் சாண்ட் ரூ.7500 வரையிலும், பி சாண்ட் ரூ.8500 வரையிலும் இடத்திற்கு இடம் மாறுபட்டு விற்பனை செய்யப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படுகின்றன.
மேலும் கட்டுமான பொருட்களின் விலை ஒரே நேரத்தில் ரூ.1000 ரூபாய் வரை உயர்ந்திருப்பதால் புதிய கட்டுமான பணிகளை தொடங்க திட்டமிட்டிருந்த பொதுமக்கள் கவலை அடைந்துள்ளனர். ஏற்கனவே கட்டுமான பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததாரர்களும் கூடுதல் செலவினங்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
மூல பொருட்கள் கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட சிக்கல் போக்குவரத்து செலவு அதிகரிப்பு, குவாரி மற்றும் மணல் உற்பத்தி தொடர்பான காரணங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களே இந்த விலை உயர்வுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் என வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
அதுமட்டுமில்லாமல் தொடர்ச்சியாக கட்டுமான பொருட்களின் விலை உயர்ந்து வருவதால் வீடு கட்டும் செலவு கணிசமாக அதிகரிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதுடன் கட்டுமான துறையின் வளர்ச்சியிலும் பாதிப்பு ஏற்படலாம் என அத்துறையினர் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.மேலும் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள இந்த திடீர் விலை உயர்வு கட்டுமான துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.