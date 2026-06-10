Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Puducherry
  • /வீடு கட்டப் போறீங்களா? புதுச்சேரி மக்களுக்கு ஷாக் நியூஸ்.. ஒரே அடியாக உயர்ந்த விலை!

வீடு கட்டப் போறீங்களா? புதுச்சேரி மக்களுக்கு ஷாக் நியூஸ்.. ஒரே அடியாக உயர்ந்த விலை!

Puducherry News: புதுச்சேரியில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து தற்போது ஜல்லி, எம்-சாண்ட் மற்றும் பி-சாண்ட் ஆகிய கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை யூனிட்டுக்கு ரூ.1000 வரை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் கட்டுமானத் துறை முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 10, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:27 PM IST
வீடு கட்டப் போறீங்களா? புதுச்சேரி மக்களுக்கு ஷாக் நியூஸ்.. ஒரே அடியாக உயர்ந்த விலை!
Image Credit: File / Puducherry Media

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஹவுஸ் கீப்பிங் செய்து மூதாட்டி சேர்த்த 9 லட்சம்: ஒரே காலில் காலி செய்த மர்ம நபர்
Ranipet34 min ago
2
Tamil Nadu government1 hr ago
3
Puducherry1 hr ago
4
Puducherry1 hr ago
5
Weather Forecast1 hr ago