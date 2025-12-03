புதுச்சேரி அரசியல்: விஜய் ரோட்ஷோவுக்கு அனுமதி மறுப்பு.. ரங்கசாமியை சந்தித்த புஸ்ஸி ஆனந்த்

Setback For TVK Vijay (Puducherry): தமிழக வெற்றி கழகம் (தவெக) தலைவர் நடிகர் விஜய் அவர்களின் டிசம்பர் 5 ஆம் தேதி திட்டமிடப்பட்ட புதுச்சேரி பயணத்திற்கு காவல்துறை ரோட்ஷோ அனுமதி மறுத்ததால், அவரது வருகை தற்காலிகமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திடீர் பின்னடைவு குறித்து, தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் இன்று (டிசம்பர் 3) புதுச்சேரி முதல்வர் என். ரங்கசாமியை அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக அவசர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.
அனுமதி மறுப்பு பின்னணி என்ன?
தவெக தலைவர் விஜய், புதுச்சேரியில் காலாப்பட்டி முதல் கன்னியக்கோவில் வரை பிரமாண்டமான ரோட்ஷோ நடத்தி, அதைத் தொடர்ந்து சோனாம்பாளையம் அருகே பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றத் திட்டமிட்டிருந்தார்.
இதற்காக, தவெக சார்பில் கடந்த நவம்பர் 26 ஆம் தேதியிலிருந்தே காவல்துறை மற்றும் முதலமைச்சரிடம் பலமுறை அனுமதி கடிதங்கள் வழங்கப்பட்டன.
தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த், தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச்செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோர் இதற்கான ஏற்பாடுகளை நேரடியாகக் கவனித்து வந்தனர்.
முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமையில் நேற்று முன்தினம் (டிச. 2) அமைச்சர்கள், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் தவெக நிர்வாகிகள் பங்கேற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில், பாதுகாப்பு மற்றும் நெரிசல் காரணமாக விஜய் ரோட்ஷோ நடத்த காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது. பொதுக்கூட்டம் மட்டும் நடத்திக் கொள்ளலாம் என்று தெரிவித்தது.
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம்:
கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்திற்குப் பிறகு, விஜய்யின் பொது நிகழ்ச்சிகள் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகக் கருதப்படுவதால், காவல்துறையின் இந்த முடிவு தவெக நிர்வாகிகளுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
முதல்வர் ரங்கசாமியுடன் ஒரு மணி நேர ஆலோசனை:
காவல்துறை அனுமதி மறுப்பு காரணமாக விஜய்யின் புதுச்சேரி விசிட் தள்ளி வைக்கப்பட்ட நிலையில், நிலைமையைச் சரிசெய்யும் நோக்கில் புஸ்ஸி ஆனந்த் இன்று மீண்டும் ரங்கசாமியைச் சந்தித்தார்.
கடந்த ஒரு மணி நேரமாக நடந்த இந்த ஆலோசனையின் போது, ரோட்ஷோ நடத்துவதற்கான அனுமதியை மீண்டும் வழங்க வேண்டும் என்று தவெக தரப்பில் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள எதார்த்த சிக்கல்கள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகள் குறித்து முதல்வர் தரப்பில் ஆனந்திடம் எடுத்துரைக்கப்பட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தவெக நிர்வாகிகள் நம்பிக்கை:
வரவிருக்கும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்குச் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், விஜய்யின் பிரச்சாரப் பயணம் ரத்து செய்யப்பட்டது தவெக-வின் தேர்தல் உத்திகளுக்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தச் சந்திப்பின் முடிவில் புதுச்சேரி அரசு தரப்பில் நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் என்று தவெக நிர்வாகிகள் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
