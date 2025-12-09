தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல, புதுச்சேரி மக்களுக்கும் நான் குரல் கொடுப்பேன் -விஜய் பேச்சு

புதுச்சேரி: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் அவர்கள், புதுச்சேரி உப்பளம் எக்ஸ்போ மைதானத்தில் டிசம்பர் 9, 2025 (செவ்வாய்கிழமை) அன்று நடைபெற்ற 'மக்கள் சந்திப்பு' பொதுக்கூட்டத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றினார். இந்தக் கூட்டத்தில், புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து, நிதி நெருக்கடி, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கியப் பிரச்சினைகளை எழுப்பியதுடன், தமிழ்நாட்டிலுள்ள திமுக அரசையும், மத்தியிலுள்ள ஒன்றிய அரசையும் கடுமையாக விமர்சித்தார். புதுச்சேரி மக்கள் சந்திப்பு பொதுக்கூட்டத்தில் விஜய் பேசியது என்ன? அவற்றின் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
புதுச்சேரிக்கு முக்கியத்துவம்: "நாம எல்லாரும் ஒண்ணுதான்"
தனது உரையின் தொடக்கத்தில், தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மக்களிடையே உள்ள பிணைப்பை வலியுறுத்திப் பேசினார் விஜய். "இந்த ஒன்றிய அரசுக்குத்தான் தமிழ்நாடு ஒரு தனி மாநிலம், புதுச்சேரி ஒரு தனி யூனியன் பிரதேசம். ஆனா நமக்கெல்லாம் அப்படி கிடையாதுங்க. தமிழ்நாடும் புதுச்சேரியும் தனித்தனியாக இருந்தாலும், நாம் எல்லாரும் ஒன்னுதான், நாம் எல்லாரும் சொந்தம்தான்... உலகத்துல எந்த மூலையில நம்ம வகையரா இருந்தாலும் அவங்க எல்லாருமே நம்மளோட உயிர்தான், அவங்க எல்லாருமே நம்மளுடைய உறவுதான்".
அதேபோல புதுச்சேரியின் ஆன்மீக, இலக்கியப் பெருமைகளைப் பட்டியலிட்ட அவர், "அரசியல் வரலாற்றில் புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். 1974-ல் முதன்முதலில் புதுச்சேரியில் ஆட்சி அமைத்ததை நினைவு கூர்ந்தார்"."மேலும் இந்த விஜய் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும்தான் குரல் கொடுப்பான்னு நினைக்காதீங்க. அப்படி பண்ணினா அது தவறு. புதுச்சேரி மக்களுக்கும் சேர்த்துதான் குரல் கொடுப்பான். அது என்னுடைய கடமையும் கூட." என்றார்.
புதுச்சேரி அரசுக்கு பாராட்டு; திமுக அரசுக்கு விமர்சனம்
பொதுக்கூட்டத்திற்கு அனுமதி அளித்த புதுச்சேரி அரசைப் பாராட்டிய விஜய், தமிழ்நாட்டிலுள்ள திமுக அரசைக் கடுமையாகச் சாடினார்.
"இந்த புதுச்சேரி கவர்மெண்ட் பத்தி நாம சொல்லியே ஆகணும். இது டெஃபனட்டா தமிழ்நாட்டில இருக்கிற நம்ம திமுக கவர்மெண்ட் மாதிரி கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா வேற ஒரு அரசியல் கட்சி நடத்துற நிகழ்ச்சியாகவே இருந்தாலும், அந்த நிகழ்ச்சிக்கு தன்னெழுச்சியா வர நம்ம மக்களுக்குப் பாதுகாப்பு கொடுத்து, பாரபட்சமே காட்டாம இந்தக் கவர்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க."
"இதைப் பார்த்தாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அந்த திமுக கவர்மெண்ட் கத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்கும். ஆனா அவங்க கத்துக்க மாட்டாங்க. பரவாயில்லை, வரப்போற எலக்ஷன்ல 100% கத்துக்குவாங்க. அதை நம்ம மக்கள் பார்த்துக்குவாங்க."
மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கை: ஒன்றிய அரசுக்குக் கண்டனம்:
புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரிக்கை மற்றும் நிதிப் பிரச்சினைகள் குறித்து ஒன்றிய அரசின் அலட்சியத்தை விஜய் சுட்டிக்காட்டினார். மாநில அந்தஸ்து கோரி மார்ச் 27, 2025 அன்று அனுப்பப்பட்ட தீர்மானம், ஒன்றிய அரசுக்கு புதுச்சேரி சட்டசபையால் அனுப்பப்படும் 16வது தீர்மானம் என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
மேலும் சுமார் 20 லட்சம் மக்கள் வாழும் யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரி மத்திய நிதிக் குழுவில் இடம்பெறாததால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய அரசு தோராயமாகவே நிதியை விடுவிக்கிறது. இந்த நிதி அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டச் செலவுகளுக்கே சென்றுவிடுவதால், புதுச்சேரி அரசு வெளிச்சந்தையில் கடன் வாங்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. "இந்த நிலைமை மாறணும்னா ஒரே வழி மாநில அந்தஸ்து." என்றார்.
வேலைவாய்ப்பு குறித்து பேசிய விஜய்:
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்த ஒன்றிய அரசு துணை நிற்கவில்லை என்றும், திமுகவை நம்ப வேண்டாம் என்றும் விஜய் வலியுறுத்தினார்.
தொழிற்சாலைகள் மூடல்: புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் மூடப்பட்ட ஐந்து ஆலைகள் மற்றும் பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை மீண்டும் திறக்க இதுவரை ஒரு துரும்பைக் கூட கிள்ளிப் போடவில்லை.
ஐடி கம்பெனி: பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்புக்கு வழி வகுக்கும் ஐடி கம்பெனி உருவாக்க ஒன்றிய அரசு எந்த முயற்சியும் எடுக்கவில்லை.
உள்கட்டமைப்பு: சுற்றுலாத் தலமான புதுச்சேரியில் போதுமான பார்க்கிங் மற்றும் கழிப்பறை வசதிகள் இல்லை என்பதையும், காரைக்கால், மாஹே, ஏனாம் பகுதிகளில் முன்னேற்றம் இல்லை என்பதையும் சுட்டிக்காட்டினார்.
ரேஷன் கடை இல்லாத மாநிலம்: விஜய் பேச்சு
இந்திய அளவில் ரேஷன் கடைகளே இல்லாத ஒரே மாநிலம்/யூனியன் பிரதேசம் புதுச்சேரிதான் என்று குறிப்பிட்ட விஜய், ஏழை எளிய மக்களுக்கு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வழங்க ரேஷன் கடைகள் உடனடியாகச் சீரமைக்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்.
புதுச்சேரி மீனவர்கள் கைது குறித்து பேசிய விஜய்
மீன் பிடிக்கச் செல்லும் காரைக்கால் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படை அடிக்கடி கைது செய்வதும், அவர்களது படகுகளைப் பறிமுதல் செய்வதும் மீனவர்களைப் படுமோசமான நிலைக்குத் தள்ளுகிறது. இந்த நிலை மாற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.
புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தல் பற்றி விஜய் பேச்சு
தன் உரையின் முடிவில், வரவிருக்கும் புதுச்சேரி சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெறும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
"நான் மறுபடியும் சொல்றேன், இந்த விஜய் புதுச்சேரி மக்களுக்காகவும் எப்பவும் துணை நிற்பான். வரப்போற புதுச்சேரி தேர்தல் களத்தில நம்மளுடைய தமிழக வெற்றி கழகத்தின் கொடி பட்டொளி வீசிப் பறக்கும். கான்ஃபிடண்டா இருங்க, நல்லதே நடக்கும். வெற்றி நிச்சயம். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம் மக்களே!" இவ்வாறு தனது உரையில் விஜய் பேசினார்.
