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விஜய் கொஞ்சம் பக்குவப்படணும்.. 6 மாத டைம் கொடுங்க -உடைத்துப் பேசிய முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி

Puducherry Narayanasamy Interview: தமிழகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள ஆட்சி மாற்றம், டிவிக்கேயின் 108 இடங்கள் வெற்றி, முதலமைச்சர் விஜய்க்கான காங்கிரஸ் கட்சியின் கொள்கை ரீதியிலான ஆதரவு மற்றும் புதுச்சேரி தொகுதிப் பங்கீட்டில் திமுக ஏற்படுத்திய அழுத்தம் காரணமாக காங்கிரஸ் சந்தித்த தோல்வி ஆகியவற்றை குறித்து புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி பேசியது குறித்து முழு விவரம்

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 03, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:55 AM IST
விஜய் கொஞ்சம் பக்குவப்படணும்.. 6 மாத டைம் கொடுங்க -உடைத்துப் பேசிய முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி
Image Credit: Vijay needs time to mature -former Puducherry CM Narayanasamy | Image: Puducherry Congress

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

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