/விஜய் கொஞ்சம் பக்குவப்படணும்.. 6 மாத டைம் கொடுங்க -உடைத்துப் பேசிய முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி

புதுச்சேரி: தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள அதிரடி ஆட்சி மாற்றம், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (டிவிகே) அசுர வளர்ச்சி மற்றும் புதுச்சேரி தேர்தல் களம் குறித்துப் புதுச்சேரி முன்னாள் முதலமைச்சரும், காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான நாராயணசாமி புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து மிக ஓப்பனாகப் பேசியுள்ளார். புதுக்கோட்டை புவனேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்த பின் அவர் அளித்த பேட்டியின் விவரங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
தமிழ்நாட்டில் இப்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. கடந்த ஐந்து ஆண்டு காலம் நடைபெற்ற திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் நாங்களும் ஒரு அங்கமாக இருந்து தேர்தலைச் சந்தித்தோம். ஆனால், நாம் யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் மக்கள் மத்தியில் ஒரு குழப்பமும், அதே நேரத்தில் கணிக்க முடியாத அளவிற்குத் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (TVK) தாக்கமும் இருந்திருக்கிறது.
எல்லா ஊடகங்களும், தொலைக்காட்சிகளும் மீண்டும் திமுக தான் ஆட்சி அமைக்கும் என்று திட்டவட்டமாகச் சொன்ன பிறகும், விஜய் கட்சி 108 இடங்களைப் பிடித்திருப்பது ஒட்டுமொத்த அரசியலரங்கிற்கும் மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தைக் கொடுத்திருக்கிறது. இதற்கு ஒரே ஒரு காரணம்தான்.. 'மக்கள் தீர்ப்பு மகேசன் தீர்ப்பு' தான்
தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த தேர்தலில் TVK (தமிழக வெற்றிக் கழகம்) 108 இடங்களைப் பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது ஆச்சரியமளிக்கிறது. மக்கள் மாற்றத்தை விரும்பியுள்ளனர் என்பது இதன் மூலம் தெளிவாகிறது. ஒரு சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் கூட சட்டமன்ற உறுப்பினராக முடியும் என்ற முன் உதாரணத்தை விஜய் உருவாக்கியுள்ளார்.
தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு எதிர்பார்த்த இடங்கள் கிடைக்கவில்லை. தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பின், அதிமுகவிற்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு தர திமுக முடிவு செய்ததாக கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் பிற கட்சித் தலைவர்கள் தெரிவித்தனர். மதவாத சக்தியான பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்த அதிமுகவை திமுக ஆதரிப்பதை காங்கிரஸால் ஏற்க முடியவில்லை.
'மதச்சார்பின்மை', 'ஊழல் ஒழிப்பு', 'கஞ்சா ஒழிப்பு', 'மதுக்கடைகள் முறைப்படுத்துதல்' போன்ற விஜயின் கொள்கைகள் காங்கிரஸ் கட்சியின் கொள்கையோடு ஒத்துப்போவதால், காங்கிரஸ் மற்றும் பிற கூட்டணிக் கட்சிகள் இணைந்து விஜயின் ஆட்சிக்கு ஆதரவு அளித்துள்ளன.
திருச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசியது அரசியல் பேச்சு தான்; அவர் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்குவப்பட வேண்டும். புதிய ஆட்சி அமைந்து 15 நாட்களே ஆவதால், அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் உடனே விமர்சிப்பது தவறு. புதிய அரசுக்கு 6 மாத காலம் அவகாசம் தர வேண்டும். அதன் பிறகும் தவறுகள் இருந்தால் கூட்டணிக் கட்சியாக இருந்தாலும் காங்கிரஸ் தட்டிக்கேட்கும்.
பாஜகவின் தோல்வி: பிரதமர் மோடி 7 முறையும், அமித்ஷா 8 முறையும் தமிழகத்திற்கு வந்து தீவிர பிரச்சாரம் மற்றும் ரோட் ஷோ நடத்தியும், அவர்களால் ஒரே ஒரு தொகுதியில் மட்டுமே வெல்ல முடிந்தது. கேரளாவிலும் இதே நிலைதான்.
இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மதச்சார்பின்மையிலும், ஒற்றுமையிலும் உறுதியாக இருக்கிறார்கள் என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது. வட மாநிலங்களில் தவறான கருத்துக்களைக் கூறி பாஜக ஆட்சிக்கு வந்திருந்தாலும், தென் மாநிலங்களான தெலுங்கானா, ஆந்திரா, கர்நாடகா ஆகியவற்றில் அவர்களின் பிரச்சாரம் எடுபடாது; இந்த நிலை விரைவில் மாறும்.
புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தோல்விக்கு நாராயணசாமி பின்வரும் காரணங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்:
கூட்டணிக் கட்சிகளிடையே தொகுதிப் பங்கீட்டில் ஏற்பட்ட குழப்பம் மற்றும் தேர்தலுக்கு முன்பே பலரும் 'நான்தான் முதலமைச்சர்' என்று அறிவித்தது.
காங்கிரஸ் வெற்றி பெறக்கூடிய தொகுதிகளை திமுக பிடிவாதமாக அழுத்தம் கொடுத்து வாங்கியது.
புதுச்சேரியில் விஜய் கட்சியின் தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததால், காங்கிரஸ் போட்டியிட்ட 7 தொகுதிகளில் வாக்குகள் சிதறி தோல்வியைச் சந்திக்க நேரிட்டது.
காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமையில் இந்தியா கூட்டணி இருந்தும், தங்களை மதிக்காமல் திமுகவின் பொறுப்பாளர் ஜெகத்ரட்சகன் மற்றும் புதுச்சேரி திமுக தலைமை, பிற கூட்டணிக் கட்சிகளை (CPI, CPM, VCK, IUML) தனியாக அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். காங்கிரஸைப் புறக்கணித்த இந்தச் செயல்தான் கூட்டணி விரிசலுக்கும், தோல்விக்கும் முக்கியக் காரணம். இந்தத் தோல்விக்கு திமுக முழுமையாகவும், காங்கிரஸில் ஒரு சிலரும் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
தேர்தலுக்கு 15 நாட்களுக்கு முன்பு வரை புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் தலைமையில் இந்தியா கூட்டணிதான் ஆட்சி அமைக்கும் என்ற சூழல் இருந்தது. மக்கள் மத்தியில் பேரணிகள், பாதயாத்திரைகள் மூலம் பெரும் எழுச்சி இருந்தது. ஆனால், அதை நாம் கைதழுவ விட்டதற்கு நாம்தான் பொறுப்பு. குறிப்பாக திமுகதான் இதற்கு முழுப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
தமிழ்நாட்டில் திமுக தலைமை தாங்கலாம், ஆனால் புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் தான் தலைமை. அப்படி இருக்கும்போது எங்களுக்கே தெரிவிக்காமல், ஜெகத்ரட்சகனைப் பொறுப்பாளராகப் போட்டு, காங்கிரஸ் கட்சியை முழுமையாகப் புறக்கணித்துவிட்டு, கம்யூனிஸ்ட், விசிக, முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளைத் தனியாக அழைத்து திமுக தலைமைப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. அங்கேயே விரிசல் ஆரம்பித்துவிட்டது. இந்தத் தன்னிச்சையான போக்குதான் ஒட்டுமொத்த தோல்விக்கும் காரணம். இதற்கு திமுக முழுமையாகவும், காங்கிரஸில் உள்ள சிலரும் பொறுப்பேற்க வேண்டும்," என்று நாராயணசாமி தனது பேட்டியில் மிகக் காரசாரமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.