/பணம் இல்லை.. ரூ.1000 உரிமைத் தொகை தற்போது கிடையாது -அரசு கூறும் காரணம் இதுதான்

புதுச்சேரியில் மஞ்சள் ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதந்தோறும் ₹1000 உரிமைத் தொகை வழங்கும் திட்டம் மீண்டும் தாமதமடையும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இந்த திட்டம் தொடர்பான கோப்பு போதிய நிதி ஆதாரம் இல்லாத காரணத்தால் நிதித்துறையால் மீண்டும் முதலமைச்சர் என்.ரங்கசாமியிடம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
வரவிருக்கும் சட்டசபை தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு பெண்கள் வாக்குகளை கவரும் வகையில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை புதுச்சேரி அரசு அறிவித்து வருகிறது. அதில் முக்கியமான ஒன்றாக இல்லத்தரசிகளுக்கான மாதாந்திர உரிமைத் தொகை திட்டம் பார்க்கப்படுகிறது.
ஏற்கனவே சிவப்பு ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள குடும்பத் தலைவிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த உதவித்தொகை ₹1000-இல் இருந்து ₹2500 ஆக உயர்த்தப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து மஞ்சள் ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள இல்லத்தரசிகளுக்கும் மாதம் ₹1000 வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் ரங்கசாமி சட்டசபையில் அறிவித்திருந்தார்.
இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியதிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் திட்டம் எப்போது நடைமுறைக்கு வரும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர்.
அரசு வட்டார தகவல்களின்படி, மஞ்சள் ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள அனைத்து தகுதியான பெண்களுக்கும் மாதம் ₹1000 வழங்கினால் அரசுக்கு ஆண்டுக்கு கூடுதலாக ₹120 கோடி செலவாகும். மஞ்சள் ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள இல்லத்தரசிகளுக்கு உரிமைத் தொகை திட்டம் செயல்படுத்தினால் மேலும் கூடுதல் செலவாகும் எனக்கூறி புதுச்சேரி நிதித்துறை சில காரணங்களை முன்வைத்துள்ளது.
திட்டத்திற்கான கோப்பை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி நிதித்துறைக்கு அனுப்பியிருந்தார். ஆனால் விரிவான ஆய்வுக்குப் பிறகு, நிதி பற்றாக்குறை இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டு அந்த கோப்பு மீண்டும் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் நிதித்துறை அதிகாரிகள் முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து மாநிலத்தின் தற்போதைய நிதி நிலை குறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அனைத்து மஞ்சள் அட்டைதாரர்களுக்கும் ஒரே நேரத்தில் உதவித்தொகை வழங்குவதற்குப் பதிலாக, மிகவும் வறுமையில் உள்ள குடும்பங்களை முதற்கட்டமாக தேர்வு செய்து திட்டத்தை தொடங்கலாம் என்ற ஆலோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம்..
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விவரம்
|மதிப்பீடு
|மாதாந்திர உதவித்தொகை
|₹1000
|பயனாளிகள்
|மஞ்சள் ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள இல்லத்தரசிகள்
|மாத செலவு
|₹10 கோடி
|ஆண்டு செலவு
|₹120 கோடி
|மாற்றுத் திட்ட செலவு
|₹5 கோடி (மாதம்)
|ஆண்டு மாற்றுச் செலவு
|₹60 கோடி
|செயல்படுத்தும் துறை
|மகளிர் மேம்பாட்டுத்துறை
தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுமா அரசு?
மஞ்சள் ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள பெண்களுக்கான ₹1000 உரிமைத் தொகை திட்டம் தற்போதைய அரசின் முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் ஒன்றாகும். எனவே இந்த திட்டத்தை முழுமையாக கைவிடும் வாய்ப்பு மிகக் குறைவு என அரசியல் பார்வையாளர்கள் கருதுகின்றனர்.