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பணம் இல்லை.. ரூ.1000 உரிமைத் தொகை தற்போது கிடையாது -அரசு கூறும் காரணம் இதுதான்

புதுச்சேரியில் மஞ்சள் ரேஷன் அட்டை வைத்துள்ள இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதம் ₹1000 உரிமைத் தொகை வழங்கும் திட்டம் மீண்டும் தாமதமாகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. திட்டத்திற்கான கோப்பு போதிய நிதி ஆதாரம் இல்லாத காரணத்தால் நிதித்துறையால் முதலமைச்சர் ரங்கசாமியிடம் திருப்பி அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 23, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:45 PM IST
பணம் இல்லை.. ரூ.1000 உரிமைத் தொகை தற்போது கிடையாது -அரசு கூறும் காரணம் இதுதான்
Image Credit: File | Puducherry Women Welfare Scheme

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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