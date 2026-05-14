/புதுச்சேரி அரசியலில் அடுத்த அதிரடி! அமைச்சரவை ரேஸில் ஜெயிக்கப்போவது யார்?

Puducherry Cabinet: முதல்வர் ரங்கசாமி பதவியேற்ற நிலையில், மீதமுள்ள 3 அமைச்சர் பதவிகளுக்கு தேஜ கூட்டணி கட்சிகளிடையே கடும் போட்டி நிலவுகிறது. இதற்கிடையில் அதிமுகவின் அன்பழகன் தற்காலிக சபாநாயகராக நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
Puducherry News: புதுச்சேரியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி ஆட்சியில் முதல்வர் ரங்கசாமி அரியணை ஏறியிருந்தாலும், அமைச்சரவையை முழுமையாக நிரப்புவதில் இன்னும் 'கிளைமாக்ஸ்' எட்டப்படவில்லை. நேற்று நடந்த பதவியேற்பு விழாவில் இரண்டு அமைச்சர்கள் மட்டுமே பதவியேற்ற நிலையில், மீதமுள்ள 3 இடங்களைப் பிடிக்கத் தேஜ (NDA) கூட்டணிக்குள் மல்லுக்கட்டு ஆரம்பமாகியுள்ளது.
ஐந்தாவது முறையாகப் புதுச்சேரியின் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள ரங்கசாமியுடன், பாஜகவின் நமச்சிவாயம் மற்றும் என்.ஆர். காங்கிரஸின் மூத்த புள்ளி மல்லாடி கிருஷ்ணாராவ் ஆகியோர் அமைச்சர்களாகப் பதவியேற்றனர்.
ஆரம்பத்தில் ஆளுநர் கைலாஷ்நாதனிடம் அளிக்கப்பட்ட பட்டியலில் ராஜசேகரன், ராஜவேலு மற்றும் நாராயணசாமி ஆகியோரின் பெயர்கள் இருந்ததாகப் பேச்சுக்கள் அடிபட்டன. ஆனால், கடைசி நேரத்தில் பட்டியல் மாறியதற்குப் பின்னால் கூட்டணி கட்சிகளின் அழுத்தம் இருப்பதாகத் தெரிகிறது.
கட்சியின் தலைவர் ஜோஸ் சார்லஸ் மார்ட்டின், டெல்லி வரை சென்று தமக்கு அமைச்சரவையில் இடம் வேண்டும் என பாஜக மேலிடத்தில் காய் நகர்த்தி வருகிறார்.
ஒரு தொகுதியில் வென்றிருந்தாலும், தாங்களும் கூட்டணியின் முக்கிய அங்கமே என அமைச்சரவையில் பிரதிநிதித்துவத்தை எதிர்பார்க்கிறது அதிமுக.
என்.ஆர். காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜகவில் உள்ள மூத்த எம்.எல்.ஏக்கள் பலரும் 'தங்களுக்கு இல்லையென்றால் யாருக்கு?' என்ற ரீதியில் முதலமைச்சருக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு வருகின்றனர்.
இதன் காரணமாகவே நேற்று மாலை அவசர அவசரமாக ஆளுநரைச் சந்தித்த ரங்கசாமி, முழு அமைச்சரவைப் பட்டியலை வழங்காமல் தற்காலிகமாக இரண்டு பேரை மட்டும் முன்னிறுத்தியுள்ளார்.
புதிய எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பதற்கான நடைமுறைகள் தற்போது வேகமெடுத்துள்ளன. இதற்காகத் தற்காலிக சபாநாயகராக (Pro-tem Speaker) அதிமுகவின் அன்பழகனை நியமிக்க முதல்வர் ரங்கசாமி பரிந்துரை செய்துள்ளார்.
நடப்பு நிலவரம்: இது தொடர்பான கோப்பு ஆளுநர் மூலம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இன்று மாலைக்குள் ஒப்புதல் கிடைக்கும் பட்சத்தில், அன்பழகன் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொள்வார். அதைத் தொடர்ந்து 16-வது சட்டப்பேரவையின் புதிய எம்.எல்.ஏக்களுக்கு அவர் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைப்பார்.
எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்ற பிறகு முறைப்படி சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் தேர்தல்கள் நடத்தப்படும். இதில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பாஜக பலப்பரீட்சை நடத்தாமல் சுமுகமாகப் பதவிகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளுமா என்பதுதான் இப்போதைய கேள்வி.
மறுபுறம் வலுவான எதிர்க்கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள திமுக, தனது மூத்த உறுப்பினர் நாஜிம் அவர்களை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக அறிவித்து ஆட்டத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.
|கட்சி
|இடங்கள்
|என்.ஆர். காங்கிரஸ்
|12
|பாஜக
|04
|அதிமுக
|01
|லஜக
|01
வருகிற மே 20-ம் தேதிக்குள் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் முழுமையாக நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரங்கசாமியின் 'மேஜிக்' கூட்டணிக்குள் நிலவும் இந்தப் போட்டியை எப்படிச் சமாளிக்கப் போகிறது என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.