/Pharmacy Closure | நாளை மருந்து கடைகள் மூடல்? மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? புதுச்சேரி அரசு உத்தரவு

Puducherry Pharmacy Closure News: நாளை மருந்து கடைகள் மூடல் போராட்டம் காரணமாக இன்சுலின், இன்ஹேலர் போன்ற அத்தியாவசிய மருந்துகளை முன்கூட்டியே வாங்க புதுச்சேரி மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி அனந்த கிருஷ்ணன் அறிவுறுத்தியுள்ளார். எனினும், மருத்துவமனை மருந்தகங்கள் மற்றும் ஒரு பகுதி கடைகள் வழக்கம் போல் இயங்கும்.
புதுச்சேரி: நாளைக்கு எமர்ஜென்சியா மருந்து வாங்கணும்னா கடை இருக்குமா, இருக்காதா? என்பது தான் இப்போது புதுச்சேரி மக்களின் மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது. சட்டவிரோத ஆன்லைன் மருந்து விற்பனையைத் தடுக்க வேண்டும், மருந்துகளுக்கு வழங்கப்படும் அநியாய தள்ளுபடி விற்பனையைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும், மற்றும் பாரம்பரிய மருந்து வணிகர்களைப் பாதுகாக்க வேண்டும் போன்ற கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நாளை (புதன்கிழமை) நாடு தழுவிய முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு மருந்து வணிகர்கள் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.
இந்த போராட்டத்தில் புதுச்சேரி மாநில மருந்து வணிகர்களும் பங்கேற்பதால், நாளை மருந்தகங்கள் இயங்காது என்று ஒருதரப்பு அறிவித்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்து, புதுவை மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி அனந்த கிருஷ்ணன் பொதுமக்களுக்கு அவசர செய்திக்குறிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது,
பொதுமக்கள் தங்களுக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய மருந்துப் பொருட்களை முன்கூட்டியே போதிய அளவு வாங்கி கையிருப்பில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
குறிப்பாக தினசரி தேவைப்படும் அவசரகால மருந்துகள், இன்சுலின் (Insulin), இன்ஹேலர் (Inhaler), உயிர் காக்கும் மருந்துகள் மற்றும் குழந்தைகள் நல மருந்துகளை இன்றே வாங்கி வைத்துக் கொள்வது பாதுகாப்பானது.
மாநிலம் முழுவதும் அத்தியாவசிய மற்றும் உயிர் காக்கும் மருந்துகளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்கவும், மருந்துகள் தடையின்றி கிடைப்பதை கண்காணிக்கவும் மருந்து ஆய்வாளர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
நாளை புதுச்சேரி ஸ்தம்பிக்குமா என்ற அச்சம் எழுந்த நிலையில், புதுவை மாநில மருந்து வணிகர் சங்க செயலாளர் ரமேஷ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை மக்களுக்கு சற்றே நிம்மதியைத் தந்துள்ளது.
புதுவை மாநிலத்தில் மொத்தம் 1,500 மருந்து வணிகர்கள் செயல்பட்டு வருகின்றனர். ஆனால், இந்த கடை அடைப்பு போராட்டத்தில் புதுவை மாநில மருந்து வணிகர்கள் சங்கத்தைச் சேர்ந்த 480 உறுப்பினர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கின்றனர். மற்ற மருந்து வணிகர்கள் கடைகளை அடைக்கவில்லை.
அதாவது நாளை புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து மருந்து கடைகளும் மூடப்படாது. பெரும்பாலான கடைகள் வழக்கம்போல இயங்கும் என்று தெரியவந்துள்ளது.
|மருத்துவமனை மருந்தகங்கள் இயங்கும்
|மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் கிளினிக்குகளில் (Private Clinics) உள்ள மருந்தகங்கள் நாளை வழக்கம்போல செயல்படும்.
|ஹெல்ப்லைன் வசதி
|அவசர மருந்து தேவைப்படுபவர்கள், வணிகர்களைத் தொடர்பு கொண்டால் மருந்துகளை உடனடியாக வழங்க சிறப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
போராட்டத்தில் ஒரு பகுதி வணிகர்கள் மட்டுமே பங்கேற்றாலும், உங்களுக்குத் தேவையான அத்தியாவசிய மருந்துகள், குறிப்பாக வயதானவர்களுக்கான மாத்திரைகள் மற்றும் குழந்தைகளின் சிரப்களை (Syrups) இன்றே வாங்கி வைத்துக் கொள்வது நல்லது. கடைசி நேர பதற்றத்தைத் தவிர்க்க, அருகில் உள்ள மருந்தகம் நாளை திறந்திருக்குமா என்பதை இன்றே கேட்டு உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள்.