பேருந்தில் இளம் பெண்ணை தவறாக பார்த்த முதியவர்! அதற்கு அந்த பெண் செய்த செயல் என்ன தெரியுமா?

A Woman harassed in Bus: ஒரு சேலை அணிந்த பெண் பேருந்தில் பயணம் செய்தார்... ஆனால் அடுத்த நிமிஷத்தில் நடந்தது அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. உடைதானா பிரச்சனை? அல்லது பார்வையா பிரச்சனை?  

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 3, 2025, 11:42 PM IST
    • பெண் ஓணம் சேலை அணிந்து பேருந்தில் பயணம்
    • அருகில் இருந்த முதியவர் ஆபாச பார்வை
    • பெண் உடனே வீடியோ பதிவு செய்தார்

பேருந்தில் இளம் பெண்ணை தவறாக பார்த்த முதியவர்! அதற்கு அந்த பெண் செய்த செயல் என்ன தெரியுமா?

A Woman harassed in Bus: ஒரு பெண் ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடும் நாளில், அழகான ஓணம் சேலை அணிந்து பேருந்தில் பயணம் செய்தாள்.

அவள் அருகில் முதியவர் ஒருவர் உட்கார்ந்திருந்தார். அந்த முதியவர், பெண்ணின் அணிந்த சேலை பார்த்து, அவளை கடித்து, ஆபாசமாகவும் பார்வை வைக்கும் பழக்கம் காட்டினார்.

பெண் அசராமல், உடனே அந்த தருணத்தை வீடியோ பிடித்து சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தாள். அவள் பதிவு செய்த காரணம்: சிலர் “உடை அணிவதே பிரச்சனை” என்று விமர்சித்ததால், உண்மை நிகழ்வையும் வெளிப்படுத்த வேண்டும். வீடியோவில் அவள் நன்றாக இருந்தாள்; பிரச்சனை உடை அல்ல. அப்படியே பார்த்தால் உண்மை தெரியும் என்று அவர் கமெண்ட் செய்தார். வீடியோவில் தெரிந்தது போல, அவள் சமூகப் பார்வை கூறியது போல அடக்கமான சேலையை அணிந்திருந்தாள்.

இந்த சம்பவம் சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி, பெண்களின் பாதுகாப்பு, பொதுமக்கள் பார்வை மற்றும் “உடையை குற்றமாகக் கருதுவது” போன்ற சமூக கருத்துகளைப் பற்றி பரபரப்பான விவாதத்தை கிளப்பியது.

சமூகத்தில் பெண்கள் எந்த உடையிலும் பாதுகாப்பாக பயணம் செய்யும் உரிமை பெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாக வெளிப்பட்ட சம்பவமாக இது மாறியுள்ளது.

சுருக்கமாக:

  • பெண் ஓணம் சேலை அணிந்து பேருந்தில் பயணம்.
  • அருகில் இருந்த முதியவர் ஆபாச பார்வை.
  • பெண் உடனே வீடியோ பதிவு செய்தார்.
  • சமூக ஊடகங்களில் வீடியோ வைரல்.
  • சிலர் “உடை பிரச்சனை” என்று விமர்சித்தனர்.
  • வீடியோவில் பெண் அடக்கமான சேலை அணிந்திருந்தது.
  • உடை காரணமல்ல, மனப்போக்கு பிரச்சனை என வெளிப்பட்டது.
  • பெண்களுக்கு எந்த உடையிலும் பாதுகாப்பு உரிமை வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது.

மேலும் படிக்க | காருக்குள் உடலுறவு..வைரலான வீடியோ! கையும் களவுமாக பிடித்த காவல்துறை..

 

மேலும் படிக்க | பொள்ளாச்சி பாலியல் வழக்கு தொடர்பாக கனிமொழி சொன்ன முக்கிய தகவல்!

Women harassmentBusOld ManOnam SareeViral Video

