அகமதாபாத் விமான விபத்து: படிக்க லண்டன் சென்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர் மகள், மனதை பிசையும் தந்தையின் வீடியோ

Ahmedabad Air India Plane Crash: இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் நடந்த விமான விபத்து நாட்டையே உலுக்கிப்போட்டுள்ளது. இதில் உயிர் இழந்தவர்களின் கதைகளை கேட்கும்போது வாழ்க்கை என்பது நிச்சயமற்ற ஒன்று என்ற உண்மை மீண்டும் ஒரு முறை நம் காதுகளில் உரக்க ஒலிக்கிறது. இந்த கோர விபத்தில் உயிர் நீத்தவர்களுக்காக கவலைப்படுவதா அல்லது அவர்களை இழந்து தவிக்கும் குடும்பங்களுக்காக வருத்தபடுவதா என தெரியவில்லை.

விமான விபத்தில் உயிர் இழந்தவர்களில் ஒரு பெண்தான் பாயல் காதிக். ககுஜராத்தின் ஹிமாத்நகரைச் சேர்ந்த இந்த இளம் பெண்ணிலன் தந்தை லோடிங் ஆட்டோ ஓட்டுகிறார். வியாழக்கிழமை காலை நாட்டை விட்டு முதல் முறையாக, அதுவும் மேல் படிப்பு படிக்க செல்லும் மகிழ்சியோடு அவர் விமானத்தில் ஏறினார். அவர் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் முதுகலைப் பட்டம் படிக்க இங்கிலாந்துக்குச் சென்று கொண்டிருந்தார். அவரது குடும்பத்தில் இந்த அளவிற்கு படித்த முதல் பெண் அவர் என அவரது உறவினர்கள் கூறுகிறார்கள்.

அன்று காலை சுமார் 10 மணிக்கு, பாயலுக்கு பிரியாவிடை அளித்துவிட்டு, அவர் லண்டனின் கேட்விக் விமான நிலையத்தை பாதுகாப்பாக அடைந்து, படிப்பில் சேர்ந்து, சிறந்த மாணவியாக பரிமளிக்கவுள்ளார் என்ற இன்ப கனவுகளுடன் அவரது குடும்பத்தினர் வீடு திரும்பினர். ஆனால், சில நிமிடங்களுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய விமானப் பேரழிவு நடந்தது. போயிங் 787-8 ட்ரீம்லைனர் விமானமான ஏர் இந்தியா விமானம் AI-171, அகமதாபாத்தில் இருந்து புறப்பட்ட சில நிமிடங்களிலேயே விபத்துக்குள்ளானது.

விமானம் மாணவர்கள் விடுதியில் விழுந்தது. பாயல் உட்பட இருநூற்று எழுபத்து நான்கு பேர் கொல்லப்பட்டனர். 11A இருக்கையில் இருந்த ஒரு பயணி மட்டுமே உயிர் தப்பினார்.

பாயல் குடும்பத்தினர் ஸ்தம்பித்தனர். அவருடைய மரணம் டிஎன்ஏ பகுப்பாய்வு மூலம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. விமான விபத்து எப்படி நடந்தது? ஏன் நடந்தது. இந்த கேள்விகள் எதுவும் அவர்களுக்கு இல்லை. எதையும் கேட்க அவர்களுக்கு தோன்றவில்ல. பாயல் இறந்துவிட்டாள்!! வேறு எதை தெரிந்துகொண்டு என்ன செய்வது?

"கல்லூரி படிப்பை முடித்த பிறகு, அவள் எங்களுடன் தங்கினாள். அவள் லண்டனில் மேலும் படிக்க விரும்பினாள். அதனால் அவளுடைய கல்விக்கு உதவ நாங்கள் கடன் வாங்கி அவளை அங்கு அனுப்பினோம்" என்று அவரது தந்தை சுரேஷ் காதிக் ANI இடம் கூறினார்.

#WATCH | Sabarkantha, Gujarat | Relative of a deceased passenger of AI-171 plane crash, Suresh Khatik says, "...After completing her college, she used to stay with us. Then she wanted to study in London. We took out loans to support her education there...My DNA sample has been… pic.twitter.com/G35tZaWJha

— ANI (@ANI) June 13, 2025