மூக்கை நுழைத்து முழிக்கும் Turkey: அடிமடியில் கைவைக்கும் இந்தியா... வெச்சி செய்யும் நெட்டிசன்ஸ்!

Boycott Turkey Trends: சமீபத்தில் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையில் ஏற்பட்ட பதற்றமான சூழல் மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து தொடங்கிய மோதலில் துருக்கி பாகிஸ்தான் பக்கம் நின்றது. துருக்கியின் ஆயுதங்கள் பாகிஸ்தானால் பயன்படுத்தப்பட்டன. இது இந்தியர்களின் கோவத்தை அதிகரித்தது. இதற்கு காரணமும் உள்ளது.

இந்தியா கடந்த காலங்களில், எப்போதும் துருக்கிக்கு உதவி வந்துள்ளது. கோவிட் காலத்தில் இந்தியா அந்நாட்டிற்கு மருந்துகளை வழங்கியது. பிப்ரவரி 2023 இல் துருக்கியில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தின் போது, ​​இந்தியா உதவிக்கரம் நீட்டியது. இந்த நாட்டிற்கு உதவுவதில் இந்தியா பல முறை முன்னணியில் இருந்துள்ளது. ஆனால் அதற்கு பிரதி உபகாரம் செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் துருக்கி நம் முதுகில் குத்தியது.

இதைத் தொடர்ந்து இந்தியர்கள் துருக்கிய பொருட்கள், துருக்கி பயணம் ஆகியவற்றை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்ற பிரச்சாரம் தொடங்கியது. இது நடந்தால் துருக்கிக்கு பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. இந்த நிலையில், துருக்கியின் சுற்றுலாத் துறையால் எழுதப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ஒரு கடிதம் X இல் (முன்னர் ட்விட்டர்) வைரலாகியது. இந்தக் கடிதத்தில், இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளால் துருக்கி புறக்கணிக்கப்படுவதை அங்காரா குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையிலான எல்லைப் பதட்டங்களுக்கு மத்தியில் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவளிப்பதால் இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் துருக்கியைப் புறக்கணித்து வருவதாக பரவிய செய்திகளை தொடர்ந்து இந்த கடிதம் வைரல் ஆனது.

துருக்கிய சுற்றுலாத் துறை தனது கடிதத்தில், இந்தியர்கள் துருக்கி நாட்டிற்கான எந்தவொரு பயணத்தையும் ஒத்திவைக்கவோ அல்லது ரத்து செய்யவோ எந்த காரணமும் இல்லை என்றும், இந்தியர்களைப் பாதிக்கும் எந்த கட்டுப்பாடுகளோ அல்லது பாதுகாப்புப் பிரச்சினைகளோ அங்கு இல்லை என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

கோவமுற்ற இணையவாசிகள்

இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகள் தங்கள் நாட்டிற்கான பயணங்களை ரத்து செய்யவோ அல்லது ஒத்திவைக்கவோ வேண்டாம் என்று துருக்கி விடுத்த கோரிக்கையால் சமூக ஊடக பயனர்கள் துருக்கி மீது கோபமாக உள்ளனர். இந்தக் கடிதத்தின் நம்பகத்தன்மையை ஜீ மீடியா சரிபார்க்க முடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தக் கடிதத்தைப் பகிர்ந்துகொண்ட தர்ஷித் படேல் என்ற பயனர் தனது பதிவில், "துருக்கி இந்தியர்கள் மீண்டும் தங்கள் நாட்டிற்கு பயணிக்குமாறு கெஞ்சுகிறது." என்று கூறியுள்ளார்.

சிவசேனா (UBT) கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரியங்கா சதுர்வேதி X இல், பாகிஸ்தானுக்கு ஆயுதம் கொடுக்க பணத்தை பயன்படுத்தும் நாட்டில் இந்தியர்கள் சுற்றுலாவிற்கு தங்கள் பணத்தை செலவிட மாட்டார்கள் என்று எழுதியுள்ளார்.

"இல்லை துருக்கியே, பாகிஸ்தானுக்கு ஆயுதம் கொடுக்க பணத்தைப் பயன்படுத்தும் நாட்டில் இந்தியர்கள் சுற்றுலாவிற்கு பணம் செலவிட மாட்டார்கள். உங்கள் சுற்றுலாப் பயணிகளை வேறு எங்கேனும் தேடுங்கள், எங்கள் பணம் இரத்தப் பணம் அல்ல" என்று அவர் எழுதினார்.

No Türkiye, Indians won’t come spending money on tourism in a country that uses the same to arm Pakistan. Look for your tourists elsewhere, our money ain’t blood money. pic.twitter.com/m9t8xxxbcw

— Priyanka Chaturved (@priyankac19) May 13, 2025