வைரலான மணப்பெண் புகைப்படம்... கதறிய நெட்டிசன்கள் - உடனே உள்ளே வந்த ரயில்வே... என்ன மேட்டர்?

Viral News Latest: மணப்பெண்கள் என்றாலே அவர்கள் திருமணம் முடிந்து, கணவன் வீட்டிற்கு செல்லும் போது காரின் பின்பக்க இருக்கையில், ஜன்னல் ஓரம் அமர்ந்து தனது பெற்றோர், உறவினர்களை விட்டு பிரிவதால் கண்ணீருடன் செல்லும் காட்சிதான் அனைவருக்கும் ஞாபகத்தில் வரும். ஆனால், இங்கு ஒரு மணப்பெண் தனது கணவன் வீட்டிற்கு செல்லும் காட்சியை பார்த்தால் உங்களுக்கே கண்ணீர் வந்துவிடும்.

மணப்பெண் ஒருவரின் புகைப்படம் தற்போது வைரலாகி வரும் சூழலில் இந்த சம்பவம் குறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம். அதாவது, ரயிலில் ஒரு மணப்பெண் கதவுகள் அருகே கீழே அமர்ந்து செல்லும் புகைப்படம்தான் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

X தளத்தில் Potato என்ற பயனர்தான் அந்த பெண்ணின் புகைப்படத்தை முதன்முதலில் பதிவிட்டார். அந்த பதிவில் அவர்,"பெற்றோர்களே, உங்கள் மகளை தயவுசெய்து, தனக்கும், உங்கள் பெண்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கையை அளிக்க முடியாதவருக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்காதீர்கள். நாள்கள் செல்ல செல்ல அவர்களுக்குள் பணப் பிரச்னை தினந்தோறும் சண்டையாக மாறிவிடும்" என பதிவிட்டார். இதுதான் புயலை கிளப்பி, இந்தியன் ரயில்வே இதுகுறித்து பதிவிடும் அளவுக்கு வைரலானது.

Dear parents please don't marry your daughter to a man who cannot afford a decent lifestyle for himself and also your daughter. Sooner or later economical crisis will become the reason for their daily fights.#InternationalMensDay pic.twitter.com/JmBrQmfbFH

