மகனை விழுங்கி பின் விடுவித்த திமிங்கலம்: தந்தையின் வீடியோவில் பதிவான பயங்கரம், வைரல் வீடியோ

Viral Video: தினமும் சமூக ஊடகங்களில் பல வித வீடியோக்கள் பகிரப்படுகின்றன. இவற்றில் சில காண்பதற்கு வேடிக்கையாக இருந்தாலும், சில வீடியோக்கள் நம்மை அச்சத்தின் உச்சிக்கே கொண்டு செல்கின்றன. சில நம்மை பதபதைக்க வைக்கின்றன. அப்படி ஒரு வீடியோ சமீபத்தில் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றது.

சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகும் பயங்ர வீடியோ

கண்களால் நம்ப முடியாத அளவில் அதிசயமான சம்பவங்கள் இதில் நடக்கின்றன. சிலியின் பஹியா எல் அகுயிலாவில் 24 வயது நபர் ஒருவர் தனது தந்தையுடன் கயாக்கிங் செய்து கொண்டிருந்தபோது, ​​ஒரு கூன் முதுகு திமிங்கலம் அவரது மஞ்சள் படகை விழுங்கி, அதிசயத்தக்க வகையில் அவரை வெளியே துப்பியது. அந்த ராட்சத பாலூட்டி அட்ரியன் சிமன்காஸ் என்ற அந்த நபரை கண நேரம் விழுங்கி, பின்னர் அவரை காயமின்றி விடுவிக்கிறது. இந்த சம்பவத்தின் வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகியுள்ளது.

சிலியில் நடந்த சிலிர்ப்பூட்டும் சம்பவம்

சிலியின் தெற்குப் பகுதியில் உள்ள படகோனியா பகுதியில் உள்ள மாகெல்லன் ஜலசந்தியில் உள்ள சான் இசிட்ரோ கலங்கரை விளக்கம் அருகே சனிக்கிழமை இந்த சம்பவம் நடந்தது.

தனது மகன் கயாக்கிங் செய்துகொண்டிருப்பதை அட்ரியன் சிமன்காஸின் தந்தை, டெல், மற்றொரு கயாக்கில் இருந்து வீடியோ எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார். தனது மகனை நோக்கி வரும் திமிங்கலத்தை அழகான அலைகள் என அவர் முதலில் நினைத்துக்கொள்கிறார். ஆனால் பிறகுதான் விபரீதமே நடக்கின்றது.

திமிங்கலம் தனது மகனை விழுங்கி பின் வெளியே துப்பிய பிறகு, அவர் தனது மகனை ‘ஸ்டே காம்’ என்று சொல்லி சமாதானப்படுத்துவதை வீடியோவில் காண முடிகின்றது. இந்த வீடியோ காண்பவர்களையும் ஒரு நிமிடம் கதிகலங்கச் செய்கின்றது.

மனதை பதபதைக்க வைக்கும் அந்த வீடியோவை இங்கே காணலாம்:

Adrian Simancas, 24, was briefly swallowed by a humpback whale while kayaking with his father, Dell, off Punta Arenas, Chile. The whale emerged from the water, engulfing Adrian & his kayak. He was then spat out back into the sea

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) February 13, 2025