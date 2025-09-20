English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கன்றுகுட்டிக்கு தாயாக மாறிய நாய் : மனிதநேயத்தை மிஞ்சிய மிருகநேயம்!

நாயிடம் பால் குடிக்கும் தாயை இழந்த கன்றுக் குட்டி : கன்று குட்டிக்கு  தாயாக மாறிய நாய். இனம் கடந்து உயர்ந்து நிற்கும் மிருக நேயம்! - இணையத்தில் வைரல்.

Written by - Amarvannan R | Last Updated : Sep 20, 2025, 10:37 AM IST
  • தாய் இல்லாமல் பரிதவித்த கன்றுக்குட்டி.
  • பால் கொடுத்து தாய் அவதாரம் எடுத்த நாய்.
  • வைரல் ஆகும் வீடியோ.

Trending Photos

டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் அடித்த 5 இந்தியர்கள்.. இதிலும் டாப் வீரர் இவர்தான்!
camera icon6
Most Runs In T20s
டி20 போட்டிகளில் அதிக ரன்கள் அடித்த 5 இந்தியர்கள்.. இதிலும் டாப் வீரர் இவர்தான்!
EPS ஓய்வூதியம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? குட் நியூஸ் விரைவில்.... அக்டோபரில் முக்கிய கூட்டம்
camera icon10
Eps Pension
EPS ஓய்வூதியம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கிறதா? குட் நியூஸ் விரைவில்.... அக்டோபரில் முக்கிய கூட்டம்
டெல்லியில் உள்ள டாப் 5 விலையுயர்ந்த கார்கள்
camera icon5
Luxurious cars in delhi
டெல்லியில் உள்ள டாப் 5 விலையுயர்ந்த கார்கள்
அதிக சம்பளம் வாங்கும் தென்னிந்திய நடிகை.. யார் தெரியுமா? நயன்தாரா இல்லை!
camera icon5
Highest paid actress
அதிக சம்பளம் வாங்கும் தென்னிந்திய நடிகை.. யார் தெரியுமா? நயன்தாரா இல்லை!
கன்றுகுட்டிக்கு தாயாக மாறிய நாய் : மனிதநேயத்தை மிஞ்சிய மிருகநேயம்!

வைரல் வீடியோ: தாய்மையை உணர்த்தும் நாயின் அன்பின் அடையாளம், இயற்கையின் ஒரு அதிசய நிகழ்வுதான்! இந்த அதிசய நிகழ்வானது கோவையில் அரங்கேறியுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இனி...

நாயினம் -  மாட்டினம் என்கிற இன பாகுபாடுகளை கடந்த மிருக நேயத்தைப் பற்றி இங்கு காண்போம். தமிழ் நாட்டில் உள்ள கோயம்புத்தூர் செல்வபுரம் அருகே புட்டுவிக்கி பகுதியில்  சுயம்பு ஜலகண்டேஸ்வரர் சித்தர் பீடம் உள்ளது. இங்கு பக்தர்கள் நேர்த்தி கடனாக பசு மாடுகளை தானம் வழங்குவது வழக்கம். 

தாய்  இல்லாமல் பரிதவித்த கன்றுக்குட்டி

சித்தர் பீடத்தில் இருந்த ஒரு பசு மாடு கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் கன்றுகுட்டி ஒன்றை ஈன்று உள்ளது. இந்நிலையில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்குமுன் தாய் பசுவானது, நோய்வாய்ப்பட்டு திடீரென உயிரிழந்துவிட்டது. இதனால் தாய்  இல்லாமல் கன்றுக்குட்டி சரிவர பசியாறாமல் பரிதவித்து வந்துள்ளது.

நாயிடம் பால் குடித்த கன்றுக்குட்டி

இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்குமுன் அப்பகுதியில் குட்டிகளை ஈன்ற நாய் ஒன்று, அந்தக் கன்று குட்டியை கட்டி வைத்து இருக்கும் இடத்திற்கு அடிக்கடி வந்து சென்று உள்ளது. இதனைக் கண்டு அங்கு இருந்தவர்கள் என்னவென்று தற்செயலாக பார்க்கும்பொழுது, நாயானது கட்டி வைத்து இருந்த கன்று குட்டி அருகே சென்று நின்று கொண்டது. இதனையடுத்து அந்த கன்று குட்டி அதனிடம் பால் குடித்து உள்ளது. 

வைரல் ஆன வீடியோ

இதனைக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்ட அப்பகுதி மக்கள் அந்த கண்கொள்ளாக் காட்சியை செல்போனில் வீடியோ எடுத்து அவற்றை இணையத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர். இச்சம்பவமானது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகியது.

இதனையடுத்து தாயை இழந்த கன்றுகுட்டிக்கு பால் கொடுக்கும் தாய் உள்ளம் கொண்ட நாயை காண சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் ஆர்வம் காட்டினர். அவற்றை நேரிலும் கண்டுகளித்தனர். 

இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், சுயமாக சிந்திக்கும் ஆற்றலையுடைய ஆறறிவு படைத்த மனிதன் சகமனிதனிடம் காட்டும் மனிதநேயம் என்பது இயல்பான ஒன்றுதான். ஆனால், ஐந்தறிவு படைத்த மிருகங்களில் நாயினம் - மாட்டினம் என வேறுபட்ட போதிலும், நாயானது பசு கன்றுக்கு தாயாக மாறி பாலூட்டி பசியாற செய்ததன் மூலம் மனிதநேயத்தைவிட மிருக நேயம் சற்று உயர்ந்து நிற்கிறது என்பதை இங்கு கண்கூடாக காண முடிகிறது!

மேலும் படிக்க | மர்ம நபர் கோழி திருடும் சிசிடிவி காட்சிகள் வைரல்

மேலும் படிக்க | சம்பளம் வந்த 5 நிமிடத்தில் ராஜினாமா..! வைரலாகும் HR-ன் பதிவு..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Viral VideoVideoDogCowAnimal Video

Trending News