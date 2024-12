சவப்பெட்டியில் இருந்து முழித்து பார்தத பெண்!! பயமுறுத்தும் வைரல் வீடியோ..

Horrifying Viral Video : சில நாட்களாகவே இணையத்தில் ஒரு வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. இதில், சவப்பெட்டிக்குள் இருக்கும் அந்த பெண், கேமராவை பார்த்து முட்டை கண்களை அகல காண்பித்து முறைக்கிறார். பார்க்கவே பயமாக இருக்கும் இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ரசிகர்களை கவர்ந்த வீடியோ:

தற்போது வைரலாகி வரும் அந்த வீடியோவில் அந்த பெண் சவப்பெட்டிக்குள் அப்படியே படுத்தார்போல இருக்கிறார். அவர் பார்ப்பதற்கும் இறந்தது போலத்தான் தெரிகிறது. ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் அந்த பெண் கண்களை அகல திறந்து பார்க்கிறார். இதை பார்த்த பலர் அந்த பெண் உண்மையாக உயிருடன் வந்து விட்டதாக நினைத்தனர்.

ஒரு சிலர் இணையத்தில் வைரலாக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டுமென்றே இது போன்ற வீடியோக்களை பொய்யாக ஸ்கிரிப்ட் செய்து வெளியிடுவர். இதுவும், அந்த கும்பல்களின் வேலையாகத்தான் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

But here is the truth. pic.twitter.com/L860jTS5S0

A video of a woman seemingly coming back from the dead is going viral.

ஒரு சிலர், அந்த பெண்ணின் கண்களின் அசைவு உண்மையாக இருந்ததாக கருதுகின்றனர். இன்னும் சிலர் உடற்கூறாய்வு செய்த பிறகு தசைகள் ரிலாக்ஸ் ஆவதால், இறந்து பல மணி நேரம் ஆன பிறகும் கூட இப்படி நிகழலாம் என சிலர் கருதுகின்றனர்.

உண்மை என்ன?

இந்த வீடியோவுக்கு பின்னால் என்ன நடந்தது என்பது குறித்த இன்னொரு வீடியோவும் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. அதில், அந்த பெண் சவப்பெட்டிக்குள் படுத்திருப்பது போல நடிப்பதும், பின்பு எழுந்து செல்வதும் தெளிவாக பதிவாகியிருக்கிறது. இதை பார்த்த பலர், கமெண்ட் ஆகி கமெண்ட் செக்‌ஷனில் வீடியோ பதிவிட்ட நபர்களை காலி செய்து வருகின்றனர்.

ஒரு சிலர், இப்படித்தான் நிறைய டிராமக்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருவதாக கூற, இன்னும் சிலர் “ஏன் இப்படி மக்களை ஏமாற்றி பிழைக்கிறீர்கள்” என்று கேட்டு வருகின்றனர்.

A second video, which is not being shared, looks far more staged.

Her lungs are also clearly moving normally too. pic.twitter.com/v1gORil3xt

— DramaAlert (@DramaAlert) December 8, 2024