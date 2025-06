பழைய பேப்பரில் கிடைத்த புதையல்: அப்பா செய்த ரூ.10 லட்சம் முதலீடு 30 கோடி ஆன கதை, வைரல் ஆகும் போஸ்ட்

Viral Story: வீட்டின் ஒரு அறையில் கிடைத்த புதையல், யாரோ முகம் காணாத சொந்தக்காரர் விட்டுவைத்து போன சொத்து, கண்டுகொள்ளாத தாத்தா உயிலில் எழுதி வைத்த வீடு என இப்படி பல வழிகளில் பலர் திடீர் பணக்காரர்களாக மாறிய கதைகளை நாம் பல முறை கேட்டுள்ளோம், சமூக ஊடக பதிவுகளில் படித்துள்ளோம். அதே போன்ற ஒரு நிஜ நிகழ்வு தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. ஒரு நபரின் தந்தை வாங்கி, பின் மறந்து போன பங்குகள் மூலம் தற்போது அந்த நபர் கோடீஸ்வரராகியுள்ளார்.

யாருக்கு இந்த அதிர்ஷ்டம் அடித்தது? அந்த நபரை கோடீஸ்வரராக்கிய பங்குகள் எந்த நிறுவனத்தினுடையவை? இணையவாசிகளை பிரமிக்க வைத்துக்கொண்டிருக்கும் அந்த நிகழ்வு பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

தந்தை செய்த முதலீட்டின் மூலம் கோடீஸ்வரரான மகன்

ஒரு Reddit பயனர் சமீபத்தில் தனக்கு கிடைத்த அதிர்ஷ்டத்தை பற்றி ஒரு பதிவை பகிர்ந்துள்ளார். அவரது தந்தை 90 -களில் ஜிண்டால் விஜயநகர் ஸ்டீல் லிமிடெட் (இப்போது JSW ஸ்டீல்) பங்குகளில் 1 லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்து சில பங்குகளை வாங்கி இருந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். காலப்போக்கில் அவரது தந்தை அதை பற்றி மறந்தேபோனார். ஆனால், மகன் எதிர்பாராத விதமாக சில நாட்களுக்கு முன்னர் தனது தந்தையின் பழைய பங்குச் சான்றிதழைப் பார்த்துள்ளார். அவற்றின் மதிப்பை கண்டறிந்ததும், அவரால் அவர் கண்களையே நம்ப முடியவில்லை.

JSW Share Certificates: பங்குச் சான்றிதழின் படம் வைரலானது

ரெடிட்டில் பகிரப்பட்ட இந்தக் கதையை முதலில் X இல் சவுரவ் தத்தா பகிர்ந்து கொண்டார். அவர், "ஒரு நபர் தனது தந்தையின் 90களின் JSW பங்குகளைக் கண்டுபிடித்துள்ளார். அவை அப்போது சுமார் ரூ.1 லட்சம் மதிப்பில் வாங்கப்பட்டன. இன்று அவற்றின் மதிப்பு ரூ.80 கோடி. சரியான பங்குகளை வாங்கி, 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு விற்க வேண்டும், இதுதான் லாபத்திற்கான தாரக மந்திரம்" என்று எழுதியுள்ளார். இந்த பங்குச் சான்றிதழ்களின் படமும் சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது.

