பாயல் கேமிங் வீடியோ சர்ச்சை: டீப்ஃபேக் என்றால் என்ன? உண்மை எது? போலி எது? கண்டறிவது எப்படி?

Payal Gaming Video Controversy: பிரபலமான கேமிங் கிரியேட்டர் பாயல் கேமிங் (Payal Gaming) தொடர்பான சமீபத்திய வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் வைரலாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது சமூக ஊடகங்களில் அதிகரித்து வரும் 'டீப்ஃபேக்' (Deepfake) உள்ளடக்கங்களின் சிக்கலை மீண்டும் ஒருமுறை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளது. தற்போது வரை அந்த வீடியோ உண்மை என்பதற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. இருப்பினும், இந்தச் சம்பவம் டீப்ஃபேக் என்றால் என்ன மற்றும் டிஜிட்டல் தவறான தகவல்களிலிருந்து மக்கள் தங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பது குறித்த விவாதத்தைத் தூண்டியுள்ளது.
டீப்ஃபேக் (Deepfake) என்றால் என்ன?
டீப்ஃபேக் என்பது செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ, படம் அல்லது ஆடியோ கிளிப் ஆகும். ஒரு நபர் உண்மையில் செய்யாத ஒரு செயலையோ அல்லது சொல்லாத ஒரு விஷயத்தையோ அவர் செய்தது போலக் காட்டுவதே இதன் நோக்கம். நிஜமான வீடியோக்களுடன், AI மூலம் உருவாக்கப்பட்ட முக அசைவுகள் மற்றும் குரல் மாதிரிகளை இணைப்பதன் மூலம் இவை உருவாக்கப்படுகின்றன. இவை மிகவும் தத்ரூபமாக இருப்பதால், முதல் பார்வையில் கண்டறிவது கடினமாக இருக்கும்.
இத்தகைய உள்ளடக்கம் தவறான தகவல்களைப் பரப்புவதற்கும், நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிப்பதற்கும் அல்லது இணையத்தில் மக்களைத் தவறாக வழிநடத்துவதற்கும் பெருகிய முறையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
டீப்ஃபேக் வீடியோ அறிகுறிகள் எப்படி கண்டுபிடிப்பது?
ஒரு வீடியோ டீப்ஃபேக் என்பதைக் குறிக்கும் பல அறிகுறிகள் உள்ளன. இயற்கைக்கு மாறான முக அசைவுகள், கண் சிமிட்டல்கள், முகத்தைச் சுற்றியுள்ள மங்கலான காட்சி அல்லது பொருந்தாத உதட்டு அசைவுகளை உன்னிப்பாக கவனித்து பார்த்ததால், அது டீப்ஃபேக் வீடியோ-ஆ அல்லது ஒரிஜினல் வீடியோ-ஆ என்பதை சரிபார்க்கலாம் என வல்லுநர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர். சில சமயங்களில், முகத்தில் உள்ள வெளிச்சம் பின்னணியுடன் பொருந்தாமல் இருக்கலாம், அல்லது முகபாவனைகள் விறைப்பாகவோ அல்லது இயற்கையான செயல்பாடுக்கு மாறாக மெதுவாக அசைவுகள் போன்ற சில விசயங்கள் இருக்கும். எனவே டீப்ஃபேக் வீடியோ குறித்து எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது மிகவும் முக்கியம்.
டீப்ஃபேக் வீடியோ: பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?
தவறான தகவல்கள் மற்றும் டீப்ஃபேக் வலையில் விழாமல் இருக்க என்னென்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
சந்தேகத்திற்குரிய லிங்க்: பரபரப்பான தலைப்புகளுடன் பகிரப்படும் அறிமுகமில்லாத லிங்குகளைக் கிளிக் செய்யாதீர்கள்.
உண்மைத்தன்மை: ஒரு தகவலை நம்புவதற்கு அல்லது பகிர்வதற்கு முன்பு, நம்பகமான செய்தி நிறுவனங்கள் அதனை வெளியிட்டுள்ளனவா என்று சரிபார்க்கவும்.
தனியுரிமை: உங்கள் சமூக ஊடகக் கணக்குகளின் தனியுரிமை அமைப்புகளை வலுப்படுத்துங்கள். உங்கள் தனிப்பட்ட படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களைப் பகிரும்போது கவனமாக இருங்கள்.
புகார் அளிக்கவும்: போலியான அல்லது தவறான தகவல்களைக் கண்டால் உடனடியாக அந்தந்த சமூக ஊடகத் தளங்களில் புகார் (Social Media Report) செய்யுங்கள்.
டீப்ஃபேக் தொழில்நுட்பம் -எச்சரிக்கை
டீப்ஃபேக் தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் முன்னேறி வரும் நிலையில், டிஜிட்டல் விழிப்புணர்வு மற்றும் பொறுப்புடன் தகவல்களைப் பகிர்வது மிகவும் அவசியமாகும். எந்தவொரு விஷயத்தையும் உறுதிப்படுத்தாமல் டீப்ஃபேக் வீடியோவை பரப்புவதைத் தவிர்ப்பது பிறரின் நற்பெயருக்குக் களங்கம் விளைவிப்பதைத் தடுக்க முடியும். எனவே இனி டீப்ஃபேக் வீடியோ குறித்து சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள்
