Rapido ஓட்டியே ரூ.80 ஆயிரம் வரை சம்பாதிக்கும் நபர்... வைரலாகும் வீடியோ

Bangalore Rapido Uber Driver Viral Video: இந்தியாவின் நகரங்களில் பைக் டாக்ஸிகளின் வளர்ச்சி என்பது சமீப ஆண்டுகளில் பெரும் வளர்ச்சியை அடைந்துள்ளது. Rapido, Uber, போன்ற பல நிறுவனங்கள் இந்த பைக் டாக்ஸி சேவையை இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் வழங்கி வருகிறது. இதில் பெரும்பாலும் எளிய மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரே பெரும்பாலும் இளைஞர்களே பைக் ஓட்டுநர்களாகவும் செயல்படுகின்றனர்.

தனியாரில் வேலைப்பார்ப்பவர்கள் தங்களின் ஓய்வு நேரங்களில் இதுபோன்ற பைக் டாக்ஸியின் டிரைவராக செயல்படுகின்றனர். குறிப்பாக, வேறு பணி இல்லாதவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் உள்ளிட்ட 18 வயதில் இருந்து 50 வயதிற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இதில் டிரைவர்களாக இருக்கின்றனர்.

தினமும் 13 மணிநேரம் வேலை...

இது ஓரளவு எளிமையாக பொதுமக்களுக்கு நன்மையளிப்பதால் நல்ல வரவேற்பும் பெற்றிருக்கிறது எனலாம். பொதுமக்களான பயணிகளுக்கு மட்டுமின்றி, பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர்களுக்கும் கூடுதல் வருவாயை அளிக்கும் ஒன்றாக உள்ளது. நிச்சயம் தினமும் இதை ஓட்டுவதன் மூலமே, மாதம் நல்ல தொகையை வருவாயாக பெறலாம். இது அவர்களின் செலவுக்கோ அல்லது சேமிப்புக்கோ உதவலாம் அல்லவா...

அப்படியிருக்க தற்போது சமூக வலைதலங்களில் வைரலான வீடியோவில் Uber மற்றும் Rapido நிறுவனங்களில் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநராக இருக்கும் ஒருவர் மாதம் தான் அதன்மூலம் வரக்கூடிய வருமானம் குறித்து கூறியிருந்தது நெட்டிசன்களை அதிர்ச்சியிலும், வியப்பிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. இந்த வீடியோ Karnataka Portfolio என்ற பக்கத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. அந்த ஓட்டுநர் பெங்களூருவை சேர்ந்தவர் ஆவார். தினமும் 13 மணிநேரம் பைக் டாக்ஸியை ஓட்டும் அவருக்கு மாதம் ரூ.80 ஆயிரம் - ரூ.85 ஆயிரம் வரை வருமானம் கிடைப்பதாக சொல்லியிருக்கிறார்.

A classic Bengaluru moment was observed in the city when a man proudly claimed that he earns more than ₹80,000 per month working as a rider for Uber and Rapido. The man highlighted how his earnings, driven by his hard work and dedication, have allowed him to achieve financial… pic.twitter.com/4W79QQiHye

