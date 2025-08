55 வருடங்களாக உயிர் தோழிகளாக இருக்கும் 2 தமிழ்நாட்டு யானைகள்! வைரலாகும் வீடியோ..

Two Elephants Friends For Over 55 Years : ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதியான நேற்று, நண்பர்கள் தினம் கொண்டாடப்பட்டது. இந்த தினத்தில், குறிப்பிட்ட 2 யானைகள் குறித்த கதையும் இணையத்தில் வைரலானது. கடந்த 55 ஆண்டுகளாக ஒன்றாகவே இருக்கும் அந்த யானைகள், உயிர் தோழிகளாம். அவை குறித்த முழு தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளலாம், வாங்க.

55 ஆண்டுகளாக ஒன்றாக இருக்கும் யானைகள்:

நண்பர்கள் தினத்தில், ஐஏஎஸ் அதிகாரி சுப்ரியா சாஹு, 55 ஆண்டுகளாக இணை பிரியாமல் இருக்கும் இரண்டு யானைகள் குறித்து தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், ஒரு யானையின் பெயர் பாமா. இன்னொரு யானையின் பெயர் காமாட்சி. இவை, நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலையில் இருக்கும் தெப்பக்காடு யானைகள் காப்பகத்தில் வசித்து வருகின்றன.

பாமா யானைக்கு 75 வயதும், காமாட்சி யானைக்கு 65 வயதும் ஆகிறது. “நண்பர்கள் தினத்தில் நாம் மனிதர்களின் நட்பை மட்டுமன்றி 2 பிரம்மாண்ட யானைகளின் நட்பையும் கொண்டாட வேண்டும்” என்று கூறி ஒரு வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார். அதில், இரண்டு யானைகளும் ஒன்றன் பக்கத்தில் ஒன்று நடந்து செல்கின்றன.

யானைகளின் கதை:

பாமாவும் காமாட்சியும், பல ஆண்டுகளாக ஒருவருக்கு ஒருவர் துணையாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். சாப்பிடுவது, ஓய்வெடுப்பது, நடப்பது என அனைத்தையும் ஒன்றாகவே செய்கின்றனர். கரும்பு வேண்டுமென்றால் கூட, இருவரும் ஒன்றாக வந்துதான் கேட்பார்களாம்.

This Friendship Day, we celebrate a bond that has stood the test of time not between humans, but between two magnificent elephants. Bhama (age 75) and Kamatchi (age 65), have been inseparable best friends at our Theppakadu Elephant Camp at , Mudumalai, Nilgiris for over 55 years.… pic.twitter.com/pmIrU8HiUT

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) August 3, 2025