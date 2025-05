ரூ.5.5 LPA to ரூ.45 LPA ஆஃபர், வைரலாகும் இளைஞரின் போஸ்ட்: அரண்டுபோன நெட்டிசன்ஸ்

Delhi Techie Viral Story: உலகம் முழுதும் உள்ள பல பெரிய நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்து வருகின்றன. மனிதர்கள் மூலம் செய்யப்படும் பல பணிகளை AI தொழில்நுட்பம் மூலம் மிக எளிய வழியிலும், வேகமாகவும் செய்ய முடிவதால், நிறுவனங்கள் செலவை குறைக்க இந்த உத்தியை கையாண்டு வருகின்றன. இதன் காரணமாக ஊழியர்களிடையே பெரும் அச்சம் நிலவி வருகின்றது. எப்போது வேலை போகுமோ என்ற பீதி படர்ந்துள்ளது.

Layoff புயலுக்கு மத்தியில் ஒரு தென்றல்



இந்த நிலையில், தற்போதுள்ள சூழலுக்கு முற்றிலும் மாறாக ஒருவர் பகிர்ந்துள்ள பதிவு அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. ஐடி நிறுவனமான ஐபிஎம்மில் முன்பு பணிபுரிந்த மென்பொருள் மேம்பாட்டுப் பொறியாளர் ஒருவர், வேலைகளை மாற்றும்போது 700% சம்பள உயர்வை அடைவது சாத்தியம் என கூறியுள்ளார். இதற்கு அவர் தன்னையே ஒரு உதாரணமாகவும் காட்டியுள்ளார். எதிர்பார்த்தபடி, இது ஆன்லைனில் ஒரு பெரிய விவாதத்தைத் தூண்டியுள்ளது, இது எப்படி சாத்தியம் என்று பலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள், கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.

IBM -இல் தொடங்கிய தொழில் வாழ்க்கை

தேவேஷ் குமார் கடந்த ஆண்டு IBM -இல் அசோசியேட் சிஸ்டம் இன்ஜினியராக நியமிக்கப்பட்டார். "கடந்த ஆண்டு IBM -இல் 5.5 LPA CTC உடன் எனது முழுநேர தொழில் வாழ்க்கையைத் தொடங்கினேன்," என்று அவர் எக்ஸ் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஒரு வருடத்திற்குள் தான் பெற்ற இவ்வளவு பெரிய சம்பள உயர்வை இன்னும் தன்னால் நம்ப முடியவில்லை, அது இன்னும் ஒரு கனவை போலவே உள்ளது என்று குமார் கூறுகிறார். "ஒரு வருடத்திற்குள் கையில் 45 LPA CTC என்ற ஆஃபர் என்னிடம் உள்ளது. என்னைப் போன்ற ஒரு நடுத்தர வர்க்க நபருக்கு, அது இன்னும் ஒரு கனவு போன்றதுதான்” என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

நம்ப முடியாமல் குழம்பும் நெட்டிசன்ஸ்

இணையவாசிகளால் இதை நம்பவும் முடியவில்லை, நம்பாமல் இருக்கவும் முடியவில்லை. அவரது சம்பளத்தில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு குறித்து ஒரு பிரிவினர் அவரை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாலும், மற்றொரு பிரிவினர் ஒரு வருடத்தில் இதுபோன்ற ஒரு உயர்வு யதார்த்தத்தில் சாத்தியமா என்று சந்தேகித்தனர்.

அவரது பிரிவுக்கு வந்த பல கமெண்டுகள் இதை எடுத்துக்காட்டுகின்றன:

“ஒரு வருடத்திற்குள் 45 LPA ஆஃபரா? இதை நம்பவே முடியவில்லை, அருமை!!” என்று ஒரு X பயனர் கூறியுள்ளார். “பாஸ், எங்களுக்கும் சில டிப்ஸ் குடுங்க” என ஒரு பயனர் கேட்டுள்ளார். மற்றொருவர் பயனர் “குமார் இன்னும் மேலே செல்வார்” என்று அரூடம் கூறியுள்ளார்.

Never mentioned it but tbh, I still sometimes think I am still in a dream, bcoz I started my full time career last year at IBM with just a CTC of 5.5 LPA, and now having an offer of over 45 LPA CTC in hand within an year, for a middle class guy like me, it's still a dream

— Devesh (@theywayshhh) May 26, 2025