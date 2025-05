சிறையில் இம்ரான் கானுக்கு நடந்த கொடுமை.... வைரலாகும் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்: பாகிஸ்தானில் பரபரப்பு!!

Imran Khan Latest News: ஜம்மு காஷ்மீரின் பஹல்காமில் நடந்த தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே மீண்டும் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான உறவுகள் பெரிய அளவில் மோசமடைந்துள்ளன.

Shocking News About Imran Khan

இதற்கிடையில், பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் பற்றிய அதிர்ச்சியூட்டும் கூற்று ஒன்று சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகிறது. சில சமூக ஊடக பக்கங்கள் மற்றும் பயனர்கள் இம்ரான் கான் சிறையில் பாலியல் துஷ்பிரயோகத்திற்கு ஆளானதாகக் கூறியுள்ளன.

பாகிஸ்தான் ராணுவத்தின் மேஜர் ஒருவர் சிறையில் இம்ரான் கானை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக சமூக ஊடக கூற்றுகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்தக் கூற்றை ஆதரிக்கும் விதமாக, சில பயனர்கள் ஒரு மருத்துவ அறிக்கையையும், டான் நியூஸ் வலைத்தளத்தின் செய்தியையும் மேற்கோள் காட்டியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இந்தக் கூற்றுக்கள் எதுவும் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

"பாகிஸ்தான் ராணுவ மேஜர் ஒருவரால் இம்ரான் கான் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டுள்ளார். பாகிஸ்தான் சிறைகளில் ஆண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்முறைகள் பொதுவானவை, இது ஒரு நபரின் கண்ணியத்தையும் சுயமரியாதையையும் நசுக்க முயல்கிறது" என்று ஒரு எக்ஸ் (முன்னர் ட்விட்டர்) பக்கத்தில் பகிரப்ப்பட்டுள்ளது.

Imran Khan has been raped imprisoned by Pakistani army Major!

Sexual violence against men is quite common in prisoners of Pakistan ! They do it to strip the person of their pride and dignity pic.twitter.com/dJ0soW0CEr

May 2, 2025