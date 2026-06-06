/இரவு நேரங்களில் வித்தியாசமான சத்தம்! மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர அச்சம் -வைரல் வீடியோ

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அடுத்துள்ள பந்தலூர் சுற்றுப்பகுதிகளில் யானைகள் நடமாட்டத்தால், மக்கள் நாள்தோறும் அச்சம அடைந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக கடந்த 10 நாட்களில் சிறுவன் மற்றும் பெரியவர் என இரண்டு பேர் யானை தாக்கி உயிரிழந்தனர். இந்த நிலையில் பிதிர்காடு காமராஜர் நகர் பகுதியில் யானை சுற்றித் திரிவது மக்களிடையே மிகுந்த அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. யானை சுற்றி திரிந்த வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
நேற்று இரவு குடியிருப்பு பகுதியில் யானை சுற்றி திரிந்த காட்சிகள் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. வித்தியாசமான சத்தத்தை கேட்டு வீட்டில் இருந்தவர்கள் டார்ச் லைட் அடித்து பார்த்தபோது, யானை வருவதை கண்டு ஓட்டம் பிடித்து வீட்டுக்குள் சென்றனர்.
மக்கள் நடந்து செல்லும் பிரதான சாலையில் நடந்து வந்த யானை தேயிலை தோட்டங்களுக்குள் சென்றது யானையின் நடமாட்டத்தால் கிராம மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர அச்சம் அடைந்துள்ளனர். உடனடியாக யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ள நிலையில், வனத்துறையினர் சிசிடிவி பதிவுகளைக் கொண்டு யானையின் நடமாட்டத்தை தீவிரமாக கண்காணிப்பு வருகின்றனர் .
கடந்த 10 நாட்களில் குன்னூர் பகுதியில் யானை தாக்கியதில் ஒரு குழந்தை மற்றும் ஒரு பெரியவர் என இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
நேற்றிரவு பிதீர்காடு-காமராஜர் நகர் குடியிருப்புப் பகுதி வழியாக யானை ஒன்று நடந்து சென்றது சிசிடிவி (CCTV) கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது; இது அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டத்தின் பந்திப்பூர் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் யானை நடமாட்டம் குறித்த அச்சத்திலேயே வாழ்ந்து வருகின்றனர்; பாதுகாப்பு அச்சம் காரணமாக மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறத் தயங்குகின்றனர்.
அந்த யானை முக்கிய சாலைகள் மற்றும் தேயிலைத் தோட்டப் பகுதிகள் வழியாகச் சென்று, பின்னர் அடர்ந்த வனப்பகுதியை நோக்கிச் சென்றது.
வனத்துறையினர் சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு யானையின் நடமாட்டத்தைத் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்; மேலும், பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, அந்த யானையை மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் விரட்டியடிக்கும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.