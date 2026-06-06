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இரவு நேரங்களில் வித்தியாசமான சத்தம்! மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர அச்சம் -வைரல் வீடியோ

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அடுத்துள்ள பிதிர் காடு காமராஜ்நகர் பகுதியில் யானை மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். குடியிருப்பு பகுதியில் யானை உலா வருவதை கண்டு இருவர் ஓட்டம் பிடித்த சிசிடிவி காட்சிகள் பதிவாகி மக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 06, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:40 PM IST
இரவு நேரங்களில் வித்தியாசமான சத்தம்! மக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர அச்சம் -வைரல் வீடியோ
Image Credit: Nilgiri Elephant Video | Image: Video Crop

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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