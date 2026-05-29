/நடுங்க வைத்த முதுமலை வீடியோ: யானை காலடியில் நூலிழையில் உயிர் தப்பிய பைக் பயணிகள்

Mudumalai Elephant Chase Video: நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் - மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சாலையோரம் மேய்ந்து கொண்டிருந்த யானை ஒன்று, அவ்வழியாக வந்த ஸ்கூட்டரை துரத்தியது. நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்த போதிலும், வாகன ஓட்டிகள் சாமர்த்தியமாக ஸ்கூட்டரை திருப்பி உயிர் தப்பினர். இந்த வீடியோ வைரலானதை அடுத்து வனத்துறை புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
உதகை: நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை வனப்பகுதியில், சாலையோரம் மேய்ந்து கொண்டிருந்த ஒற்றைக் காட்டு யானை ஒன்று, அவ்வழியாக வந்த இருசக்கர வாகனத்தை திடீரென துரத்தித் தாக்க முயன்ற சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த திக் திக் நிமிடங்களின் போது, வாகனத்தில் வந்த நபர்கள் சாமர்த்தியமாகச் செயல்பட்டு நூலிழையில் உயிர் தப்பிய வைரல் வீடியோ காட்சிகள் தற்போது இணையத்தில் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகிறது.
முதுமலை புலிகள் காப்பகப் பகுதி வழியாக கூடலூரில் இருந்து மைசூருக்கு நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் கடந்து செல்கின்றன. அடர்ந்த காடுகள் நிறைந்த இப்பாதையில் வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் எப்போதும் அதிகமாகவே காணப்படும். குறிப்பாக சாலையோரப் புல்வெளிகளில் யானைகள் மேய்வது வழக்கமான ஒன்றுதான்.
இந்நிலையில் முதுமலையில் இருந்து கூடலூர் செல்லக்கூடிய தொரப்பள்ளி சாலையில் ஒற்றை யானை ஒன்று சாலையோரம் மேய்ந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது அந்தப் பாதையில் வந்த ஒரு கார் கடந்து சென்றதைத் தொடர்ந்து, பின்னால் ஒரு ஸ்கூட்டரில் இரண்டு பேர் வந்துள்ளனர்.
யானை அமைதியாக நிற்பதாக நினைத்து அவர்கள் வாகனத்தை இயக்க, திடீரென அந்த காட்டு யானை சாலையின் நடுவே பாய்ந்து வந்து இருசக்கர வாகனத்தை நோக்கி ஆக்ரோஷமாக துரத்தியது.
யானை தங்களை நோக்கி வருவதைக் கண்டதும் நிலைதடுமாறிய வாகன ஓட்டி, துரிதமாகச் செயல்பட்டு ஸ்கூட்டரை பின்னோக்கித் திருப்ப முயன்றார். அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து இருவரும் வாகனத்துடன் கீழே விழுவதாக இருந்தனர்.யானை மிக அருகில் வந்த நிலையிலும், நொடிப் பொழுதில் ஸ்கூட்டரை மின்னல் வேகத்தில் திருப்பி, அங்கிருந்து தப்பி ஓடினர்.
யானை அவர்களை சில மீட்டர்கள் துரத்திச் சென்று, பின்னர் சாலையின் நடுவிலேயே நிலை கொண்டு நின்றது. இந்த ஒட்டுமொத்த சம்பவமும் காரில் வந்த சக பயணிகளால் வீடியோவாகப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த அதிர்ச்சியூட்டும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியானதை அடுத்து, முதுமலை மற்றும் கூடலூர் பகுதி வனத்துறையினர் வாகன ஓட்டிகளுக்கு, குறிப்பாக இருசக்கர வாகனங்களில் செல்வோருக்குக் கடுமையான எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளனர்.
வனப்பகுதிச் சாலைகளில் பயணிக்கும் போது பின்பற்ற வேண்டிய முக்கிய வழிமுறைகள் இதோ:
|
செய்ய வேண்டியவை
|
செய்யக் கூடாதவை
|வனப்பகுதியில் வாகனங்களின் வேகத்தை மணிக்கு 30 கி.மீ ஆகக் குறைக்க வேண்டும்.
|சாலையோரம் யானைகள் நின்றால் மிக அருகில் சென்று கடக்க முயலக் கூடாது.
|"யானைகள் சாலையைக் கடக்க முயன்றால், பாதுகாப்பான தூரத்திலேயே வாகனத்தை நிறுத்த வேண்டும்.
|யானைகளைப் பார்த்தவுடன் தேவையின்றி ஹாரன் (Horns) ஒலிக்கக் கூடாது.
|
விலங்குகள் விலகிச் செல்லும் வரை அமைதியாகக் காத்திருக்க வேண்டும்
|
வாகனங்களை நிறுத்தி சுயபடம் (Selfie) அல்லது புகைப்படம் எடுக்கக் கூடாது
பொதுவாக யானைகள் மனிதர்களை நேரடியாகத் தாக்க முற்படுவதில்லை. எனினும், பின்வரும் காரணங்களால் அவை பாதுகாப்பு உணர்வின்றி ஆக்ரோஷமாக மாறக்கூடும்:
வாகனங்களின் சத்தம்: இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் கனரக வாகனங்களின் அதிகப்படியான ஹாரன் சத்தம் மற்றும் இன்ஜின் அதிரும் சத்தங்கள் யானைகளுக்கு எரிச்சலூட்டுகின்றன.
அத்துமீறல்கள்: வனப்பகுதிச் சாலைகளில் வாகனங்களை நிறுத்தி விலங்குகளுக்குத் தொந்தரவு தருவது, அவற்றின் தனிப்பட்ட எல்லையை (Personal Space) மீறுவது போன்ற செயல்கள் அவற்றை ஆத்திரமடையச் செய்கின்றன.
பருவநிலை மாற்றம்: கோடைக் காலங்களில் நீர் மற்றும் உணவுத் தேடலுக்காகச் சாலைகளுக்கு வரும் யானைகள், மனித நடமாட்டத்தைக் காணும்போது தற்காப்புக்காகத் தாக்க முற்படலாம்.
சுற்றுலாப் பயணிகளும், உள்ளூர் மக்களும் வனப்பகுதிச் சாலைகளில் பயணிக்கும் போது தங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொள்வது அவசியமாகும். வனவிலங்கு சரணாலயப் பகுதிகளில் விதிகளை மீறுவோர் மீது வனத்துறை சார்பில் கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. காடு நமக்குச் சொந்தமானதல்ல, அது வனவிலங்குகளின் தாயகம் என்பதை உணர்ந்து, மனித-விலங்கு மோதல்களைத் தவிர்க்க மக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.