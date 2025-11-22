‘நான் இருக்கேன்...’ மணமகளுக்கு அவசர சிகிச்சை பிரிவிலேயே தாலி கட்டிய மணமகன்: நெஞ்சை அள்ளும் வைரல் வீடியோ

கோட்டயம்: கேரளா மாநிலம் கோட்டயத்தில் விபத்தில் சிக்கிய மணமகளுக்கு, மணமகன் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவிலேயே தாலி கட்டினார். தான் கூடவே இருப்பதாகவும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்றும் அவர் கூறிய வீடியோ வைரல் ஆகி வருகின்றது. நடந்தது என்ன? இங்கே காணலாம்.
மேக் அப் செய்ய சென்ற மணமகள்
கேரளா மாநிலம் ஆலப்புழா மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஷேரோண்-ஆவணி. இவர்களுடைய திருமணம் நடத்த நிச்சயக்கபட்டிருந்த நிலையில் மணப்பெண் ஆவணி முக அலங்காரம் செய்வதற்காக காரில் வெளியே சென்றுள்ளார்.
விபத்தில் சிக்கிய பரிதாபம்
அப்போது கோட்டயம் -குமரகம் சாலையில் ஏற்பட்ட விபத்தில் ஆவணி தீவிர படுகாயமடைந்ததுடன் கோட்டயம் மருத்துவகல்லூரி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிக்சைபிரிவில் அனுமதிக்கபட்டார். தொடர்ந்து மேல் சிகிச்சைக்காக கொச்சியிலுள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கபட்ட ஆவணிக்கு சிகிச்சையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
குறித்த முகூர்த்தத்தில் திருமணம்
இந்நிலையில் மணமகன் ஷேரோண் குடும்பத்தினரிடம் பேசியதுடன் நிச்சயித்த முகூர்த்தத்திலேயே திருமண நடத்த திட்டமிட்டார். இதுகுறித்து தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் பேசி சிறப்பு அனுமதி வாங்கி மருத்துவமனையின் அவசர சிகிக்சை பிரிவிலேயே மணமகளான ஆவணிக்கு குடும்பத்தினர் முன்னிலையில் தாலி கட்டி கரம்பிடித்தார்
‘நான் கூடவே இருக்கேன்...’ கண் கலங்க வைத்த மணமகன்
மேலும் தான் கூடவே இருப்பதாகவும், எதற்கும் கவலை வேண்டாம் எனவும் மணமகளுக்கு ஆறுதல் கூறிய காட்சி அனைவரையும் கண்கலங்க செய்தது .
வைரல் ஆகும் வீடியோ
விபத்தால்கூட தங்களை பிரிக்க முடியாது என கருதிய மணமகனின் செயல் அனைவரிடத்திலும் பாராட்டுக்குள்ளாகியுள்ளது. மணமகளுக்கு மிகவும் தேவைப்பட்ட நேரத்தில் அவர் கொடுத்த ஆறுதலும், உடன் இருந்து வெளிப்படுத்திய பக்குவமும் அனைவராலும் பாராட்டப்படுகின்றது. மருத்துவமனையில் மணமகள் நோயாளிகளுக்கான படுக்கையில் படுத்திருக்க, மணமகன் அவருக்கு தாலி கட்டி, குங்குமம் இடும் வீடியோ தற்போது வைரல் ஆகி வருகின்றது.
