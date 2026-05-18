VIDEO கணவர், குழந்தை கண் முன்னாடியே... கூர்க் யானைகள் முகாமில் சென்னை பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்

Dubare Elephant Camp: சென்னையைச் சேர்ந்த 33 வயது இல்லத்தரசி ஜூனேஷி, தன் குடும்பத்துடன் கூர்க் துபாரே யானைகள் முகாமிற்குச் சென்றிருந்தபோது, அங்கிருந்த இரு தசரா யானைகள் திடீரென சண்டையிட்டுக் கொண்டன. இதில் பயந்து ஓடிய ஒரு யானை மிதித்ததில் ஜூனேஷி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து வனத்துறை சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குக் கடுமையான புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 18, 2026, 07:30 PM IST|Updated: May 18, 2026, 07:31 PM IST
Image Credit: Coorg Dubare Elephant Camp Tragedy: Chennai Woman Trampled to Death, New Rules Imposed | Image Credit: SumitHansd(X)

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

