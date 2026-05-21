/5 நாட்களில் 10 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்! இந்திய அரசியலை அதிரவைக்கும் 'கரப்பான்பூச்சிகள்' மீம்ஸ் புரட்சி

Cockroach Janta Party: உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் சர்ச்சைப் பேச்சுக்கு எதிராகத் தொடங்கப்பட்ட 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' (CJP) என்ற நையாண்டி இயக்கம், வெறும் 5 நாட்களில் 10 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்களைக் கடந்து பாஜ-வை இன்ஸ்டாகிராமில் முந்தியுள்ளது. இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் மீம்ஸ் கலாச்சாரத்தின் மூலம் இந்த டிஜிட்டல் புரட்சி இந்திய அரசியலை அதிர வைத்துள்ளது.
BJP vs CJP: இந்திய டிஜிட்டல் அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு விசித்திரமான, அதே சமயம் அதிரடியான ஒரு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. வெறும் ஐந்தே நாட்களில் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் 10 மில்லியனுக்கும் (1 கோடி) அதிகமான ஃபாலோவர்ஸ்களை அள்ளிக்குவித்து, இந்தியாவின் ஆளுங்கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சியையே (BJP) பின்னுக்குத் தள்ளியுள்ளது ஒரு புதிய 'கட்சி'. அதன் பெயர்: காக்ரோச் ஜனதா கட்சி (Cockroach Janta Party - CJP).
இது ஏதோ உண்மையான அரசியல் கட்சி அல்ல. நாட்டின் தற்போதைய சூழலை, குறிப்பாக இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பின்மையை நையாண்டி செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நையாண்டி (Satirical) இயக்கம். ஆனால் இதன் அசுர வளர்ச்சி நாட்டின் முன்னணி அரசியல் கட்சிகளையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது.
பாஜ (BJP) கட்சி 1980-ல் தொடங்கப்பட்டு, உலகிலேயே அதிக உறுப்பினர்களைக் கொண்ட கட்சியாகத் திகழ்கிறது. ஆனால் அதன் அதிகாரப்பூர்வ இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் (@bjp4india) தற்போது சுமார் 8.7 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் மட்டுமே உள்ளனர். 2012-ல் தொடங்கப்பட்ட ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு (AAP) 1.9 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ் உள்ளனர்.
ஆனால் மே 16 அன்று வெறும் வேடிக்கையாகத் தொடங்கப்பட்ட 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' (@cockroachjantaparty), ஐந்தே நாட்களில் 10 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்களைக் கடந்து தற்போது 13 மில்லியனை நோக்கி நகர்கிறது. இருப்பினும், 13.2 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்களுடன் முதலிடத்தில் இருக்கும் காங்கிரஸ் கட்சியின் (@incindia) கணக்கை இது இன்னும் தாண்டவில்லை.
இந்த டிஜிட்டல் புயல் சும்மா கிளம்பவில்லை. இதற்குப் பின்னால் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் (CJI) ஒரு சர்ச்சை பேச்சுதான் தீப்பொறியாக அமைந்தது.
மே 15 அன்று நீதிமன்ற விசாரணையின் போது, இந்தியாவின் தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நாட்டில் உள்ள சில வேலையில்லாத இளைஞர்களைக் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
"சமூகத்தில் சில ஒட்டுண்ணிகள் (Parasites) அமைப்பைத் தாக்குகிறார்கள். வேலை கிடைக்காத, எந்தத் தொழிலிலும் இடமில்லாத கரப்பான்பூச்சிகளைப் போன்ற (like cockroaches) சில இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஊடகவியலாளர்களாகவோ, சமூக ஊடகப் பயனர்களாகவோ அல்லது RTI ஆர்வலர்களாகவோ மாறி எல்லோரையும் தாக்கத் தொடங்குகிறார்கள்" என்று அவர் பேசியதாகச் செய்திகள் வெளியாயின.
இந்த 'கரப்பான்பூச்சி' மற்றும் 'ஒட்டுண்ணி' என்ற வார்த்தைகள் இந்திய இளைஞர்கள் மத்தியில், குறிப்பாக வேலைவாய்ப்புக்காகவும், போட்டித் தேர்வுகளுக்காகவும் போராடிக் கொண்டிருக்கும் 'ஜென்-சி' (Gen-Z) தலைமுறையினர் மத்தியில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.
தலைமை நீதிபதியின் இந்த கருத்தைக் கண்டு கொதித்தெழுந்த 30 வயது இளைஞர் அபிஜீத் திப்கே (Abhijeet Dipke) என்பவர், இதற்குப் பதிலாக 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' என்ற ஆன்லைன் நையாண்டி இயக்கத்தைத் தொடங்கினார். போஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் மக்கள் தொடர்பு (PR) படிப்பை முடித்தவரான அபிஜீத், இதற்கு முன்பு ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சமூக ஊடகக் குழுவில் (2020-2023) பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர்.
"அரசாங்கமும் சரி, எதிர்க்கட்சிகளும் சரி, இளைஞர்களின் உண்மையான கோரிக்கைகளைப் பேசுவதில்லை. நாங்கள் வெறும் சோம்பேறிகள், வேலையில்லாதவர்கள், கரப்பான்பூச்சிகள் என்றால், அப்படியே இருக்கட்டும். இது எங்களுக்கான கட்சி" என்று அறிவித்து, ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் மூலம் உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கத் தொடங்கினார். இரண்டே நாட்களில் 6 லட்சத்திற்கும் அதிகமான இளைஞர்கள் இதில் தங்களை 'கரப்பான்பூச்சிகளாக' பதிவு செய்து கொண்டனர்.
நிலைமை விபரீதமாவதை உணர்ந்த தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த் மறுநாளே ஒரு விளக்கமளித்தார்.
"என் கருத்து தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நான் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த இளைஞர்களைக் குறிப்பிடவில்லை. போலிப் பட்டங்களை வைத்துக் கொண்டு சட்டம் மற்றும் ஊடகத் துறைக்குள் நுழைந்து முறைகேடு செய்பவர்களைத்தான் 'ஒட்டுண்ணிகள்' என்றேன். இந்திய இளைஞர்கள் இந்த நாட்டின் தூண்கள், அவர்கள் மீது எனக்குப் பெருமதிப்பு உண்டு" என்று அவர் விளக்கம் அளித்தார்.
ஆனால் இளைஞர்களின் கோபம் அடங்குவதாக இல்லை. சிஜேபியின் மீம்ஸ் மற்றும் 'டீப்-ஃப்ரைடு' (deep-fried memes) ரக கூர்மையான நையாண்டிகள் இன்ஸ்டாகிராமில் காட்டுத்தீயாய் பரவின. மகுவா மொய்த்ரா, கீர்த்தி ஆசாத் போன்ற எதிர்க்கட்சி அரசியல்வாதிகளும், மூத்த வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பூஷணும் கூட இந்த ட்ரெண்டில் இணைந்து தங்களின் ஆதரவைத் தெரிவித்தனர். ஆம் ஆத்மியின் மூத்த தலைவர் மணீஷ் சிசோடியா, "முதலைக்கும் கரப்பான்பூச்சிக்கும் சண்டை நடந்தால், நான் கரப்பான்பூச்சி பக்கம்தான் நிற்பேன்" என்று ரீல்ஸ் வெளியிட்டு ஆதரவளித்தார்.
வெறும் மீம்ஸ் மட்டுமில்லாமல், சிஜேபி வெளியிட்ட 5 முக்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிகள் இளைஞர்களைக் கவர்ந்துள்ளன:
எந்தவொரு தலைமை நீதிபதியும் ஓய்வு பெற்ற பிறகு, அரசாங்கத்திடமிருந்து மாநிலங்களவை (Rajya Sabha) எம்பி பதவியை வெகுமதியாகப் பெறக்கூடாது.
தேர்தல் ஆணையம் வாக்காளர்களின் உரிமையைப் பறித்தால், தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் மீது கடுமையான சட்டம் (UAPA) பாயும்.
நாடாளுமன்றத்தின் இடங்களை அதிகரிக்காமல், பெண்களுக்கு 33% அல்ல, 50% இடஒதுக்கீடு மற்றும் அமைச்சரவையில் 50% இடம் தரப்படும்.
கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான ஊடகங்களின் உரிமங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டு, சுதந்திரமான ஊடகங்களுக்கு வழிவகை செய்யப்படும்.
கட்சி மாறும் (Defection) எம்.பி., எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்குத் தேர்தலில் போட்டியிடவோ, பொதுப் பதவிகளை வகிக்கவோ தடை விதிக்கப்படும்.
வியாழக்கிழமை (மே 21) நிலவரப்படி, இந்த இயக்கத்தின் அசுர வளர்ச்சியைத் தொடர்ந்து, காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் எக்ஸ் (ட்விட்டர்) கணக்கு இந்திய அரசாங்கத்தின் சட்டப்பூர்வ கோரிக்கையின்படி இந்தியாவில் முடக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் இதற்கும் அசராத இந்த 'டிஜிட்டல் ஆர்மி', உடனே "Cockroach is Back" என்ற புதிய கணக்கைத் தொடங்கி, "எங்களை ஒழித்துவிடலாம் என்று நினைத்தீர்களா? லோல் (Lol)!" என்று பதிவிட்டு மீண்டும் ட்ரெண்டாகி வருகிறது.
கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவழித்து, ஐடி செல்களை (IT Cells) வைத்து அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் டிஜிட்டல் பிரச்சாரங்களை, இளைஞர்களின் வெறும் 'மீம்ஸ் கலாச்சாரம்' (Meme Culture) மற்றும் அல்காரிதம் வைரலிட்டி (Algorithm-driven virality) மூலம் ஒரு சில நாட்களில் முறியடிக்க முடியும் என்பதை இந்த 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளது.