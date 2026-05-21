5 நாட்களில் 10 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்! இந்திய அரசியலை அதிரவைக்கும் 'கரப்பான்பூச்சிகள்' மீம்ஸ் புரட்சி

Cockroach Janta Party: உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியின் சர்ச்சைப் பேச்சுக்கு எதிராகத் தொடங்கப்பட்ட 'காக்ரோச் ஜனதா கட்சி' (CJP) என்ற நையாண்டி இயக்கம், வெறும் 5 நாட்களில் 10 மில்லியன் ஃபாலோவர்ஸ்களைக் கடந்து பாஜ-வை இன்ஸ்டாகிராமில் முந்தியுள்ளது. இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பின்மை மற்றும் மீம்ஸ் கலாச்சாரத்தின் மூலம் இந்த டிஜிட்டல் புரட்சி இந்திய அரசியலை அதிர வைத்துள்ளது.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 21, 2026, 05:38 PM IST|Updated: May 21, 2026, 05:38 PM IST
Image Credit: Cockroach Janta Party Crosses 10M Instagram Followers Beats BJP in Viral Growth | Image (X)

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

