Elon Musk முகத்தில் குத்தியது யார்? காயத்தின் காரணம் இவர்தான்: வைரல் ஆகும் வீடியோ

Viral News: உலக அளவில் அதிகம் பேசப்படும் நபர்களில் ஒருவர் எலான் மஸ்க். இப்போது அவரை பற்றிய ஒரு புதிய செய்தி வைரலாக பரவி வருகிறது. வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளை மாளிகையில் எலோன் மஸ்க் கண்களுக்கு அருகில் கருப்பு திட்டுகளுடன் வந்தார். இதுகுறித்து அவர் அளித்த விளக்கமும் வைரல் ஆகியுள்ளது.

எலோன் மஸ்க் கூறியது என்ன?

தனது காயம் குறித்து தெரிவித்த டெஸ்லா மற்றும் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் தலைவர் எலோன் மஸ்க், 'இது அரசியலால் ஏற்பட்டதல்ல, வீழ்ச்சியால் ஏற்பட்டதல்ல, பிரான்சாலும் ஏற்பட்டதல்ல, நாங்கள் குதிரையில் சுற்றிக் கொண்டிருந்தோம். நான், 'என் முகத்தில் குத்து' என்று கூறினேன், அவன் அதை செய்திவிட்டான்" என்று செய்தியாளர்களிடம் சிரித்தபடி கூறினார். அவர் தனது ஐந்து வயது மகன் எக்ஸைக் குறிப்பிட்டு பேசினார்.

Elon Musk's 5-year-old son, X, punched him so hard he got a black eye

Reporter: "Mr. Musk, is your eye okay?"

Elon: "Well, I wasn't anywhere near France... I was just walking around with Lil X, and I said, 'Go ahead,' punch me in the face, and he did. Turns out even a… pic.twitter.com/m7u2PSTluy

