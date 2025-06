கன்னடத்துல மாத்தாடி மாத்தாடினு சொல்லி மாட்டிக்கிட்ட பெங்களூரு: இணையத்தில் அனல் பறக்கும் விவாதம்

Viral Story: பெங்களூருவில் நடந்து வரும் கன்னட மொழி சர்ச்சை மற்றும் உள்ளூர்வாசிகளுக்கும் புலம்பெயர்ந்தோருக்கும் இடையிலான பிளவு குறித்த சமூக ஊடகப் பதிவு திங்களன்று புதிய விவாதத்தைத் தூண்டியது. பல மாதங்களாக இந்த பிரச்சனை பெரிய அளவில் பேசப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது இது மீண்டும் சமூக ஊடகங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

"தயவுசெய்து கன்னடத்தில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்" என்று எழுதப்பட்ட ஒரு பலகையின் படத்தை பகிர்ந்த ஒரு சமூக ஊடகப் பயனர், அதுதான் பல நிறுவனங்கள் பெங்களூருவை விட்டு வெளியேறக் காரணம் என்று கூறியுள்ளார்.

"எதிர்காலத்தில் என் குழந்தைகள், "ஐடி மற்றும் மின்னணு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் ஏன் பெங்களூருவை விட்டு வெளியேறின?" என்று என்னிடம் கேட்டால், நான் அவர்களுக்கு இதைக் காண்பிப்பேன்," என்று அந்த சமூக ஊடகப் பயனர் X இல் பதிவிட்டார் "தயவுசெய்து கன்னடத்தில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்" என்று எழுதப்பட்ட ஒரு பலகையின் படத்தை அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.

When my children ask me in the future,"Why did IT and Electronics MNCs move out of Bengaluru?", I will show them this. pic.twitter.com/vZCVDVBCQE

