14 நாட்களில் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பணம், புகழ், வெற்றி, ஜாக்பாட்

Jupiter Star Transits 2026: குருவின் மாறிவரும் நட்சத்திரங்களும் ராசிகளுக்கு நல்ல பலன்களைத் தரும். அதன்படி கிரகங்களின் ராசிகள் மற்றும் நட்சத்திரத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் மக்களைப் பாதிப்பது போல, அவற்றின் நட்சத்திரங்களில் உள்ள கிரகங்களின் நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றமும் சுப மற்றும் அசுப விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. அந்த வகையில் வருகிற ஜனவரி 30, 2026 வெள்ளிக்கிழமை அதாவது சரியாக 14 நாட்களில் குரு புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் இடம்பெயர்வார், இது பல ராசிகளுக்கு சுப பலனைத் தரக்கூடும். குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை காலை 10:53 மணிக்கு நிகழ உள்ளது.
இந்தப் பெயர்ச்சி சிலருக்கு அதிர்ஷ்டத்தை தரும், சில ராசிக்கு பண வரவையும், வெற்றியையும் தரும். ஒரு சிலருக்கு குழந்தை பாக்கியம், திருமண பொருத்தம், இன்பம், வேலை வாய்ப்பு, மற்றும் தொழிலில் முன்னேற்றத்தை தரும். எனவே இந்தப் பெயர்ச்சிக்கு பிறகு எந்த ராசிக்காரர்கள் பயனடையப் போகிறார்கள் என்பதை தெரிந்துக்கொள்வோம்.
மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்கள் 2026 ஆம் ஆண்டின் முதல் மாதமான ஜனவரி மாதத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அவசர முடிவுகளை எடுப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். மேலும், சோர்வடைந்து உங்கள் வேலையை விட்டுவிடாதீர்கள்; அதற்கு பதிலாக, உங்கள் தவறுகளை சரிசெய்வதில் முயற்சிக்கவும். இது உங்கள் நிலைமையை கணிசமாக மேம்படுத்தும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் நிதி சிக்கல்களையும் சந்திக்க நேரிடும்.
சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்கள் சிரமங்களை சந்திப்பார்கள். நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும், அதன் பலன்கள் மெதுவாகவே அடையப்படும். மனச்சோர்வுக்கும் உங்கள் இலக்குகளை கைவிட முடிவு செய்வதற்கும் வழிவகுக்கும். =குடும்ப உறுப்பினர்களால் நீங்கள் சில சிரமங்களை சந்திக்க நேரிடும். இந்த நேரத்தில் நீங்கள் மனதளவில் பலப்படுத்தாவிட்டால், நிலைமை மோசமடையக்கூடும்.
கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்கள் குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் நல்ல பலன்களைப் பெறுவார்கள். வெற்றி பெற நீங்கள் எடுக்கப்போகும் ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் நல்ல பலனை மட்டுமே பெறுவீர்கள். வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதற்கான நல்ல அறிகுறிகள் தோன்றக்கூடும். நீண்டகால நிதி சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படும். கார் அல்லது ரியல் எஸ்டேட் வாங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கக்கூடும்.
விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, இந்த பெயர்ச்சி நன்மை பயக்கும். மாணவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். முக்கிய சாதனைகள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். தனிநபர்கள் உற்சாகமாக உணருவார்கள். நிலுவையில் உள்ள பணிகள் முடிக்கப்படும், மேலும் இந்த ராசிகாரர்களுக்கு நண்பர்களிடமிருந்து தாராளமான ஆதரவு கிடைக்கும். இந்த காலகட்டத்தில் அதிர்ஷ்டம் பிரகாசிப்பதைக் காண்பார்கள்.
தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குருவின் பெயர்ச்சி மிகவும் சிறப்பாக இருக்கும். இந்த ராசிக்காரர்கள் பணியிட அரசியல் மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடுவார்கள். வணிகங்கள் குறிப்பிடத்தக்க லாபத்தைக் காணும். இந்த ராசிக்காரர்களின் நிதி நிலைமை மேம்படும். திருமணம் மற்றும் உறவுகள் குறித்த உங்களின் புரிதல் அதிகரிக்கும். குடும்பத்தினரிடமிருந்து முழு ஆதரவைப் பெறுவார்கள். திருமணத் தடைகள் நீங்கி, மனதிற்குப் பிடித்த வாழ்க்கைத்துணை அமையும். ஒட்டுமொத்தமாக குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியும், மனநிறைவும் பெருகும்.
கும்பம்: காதல் கடவுளான குருவின் இந்தப் பெயர்ச்சி கும்ப ராசிக்கு நன்மை பயக்காது. சிறிய விஷயங்களைக் கூட அடைய நீங்கள் கடினமாக உழைக்க வேண்டியிருக்கும். படிப்படியாக, உங்கள் அன்புக்குரியவர்களிடமிருந்து நீங்கள் விலகிச் செல்வீர்கள், இது எதிர்மறை எண்ணங்களுக்கு வழிவகுக்கும். கடந்த கால தவறு காரணமாக நீங்கள் பெரிய பிரச்சினைகளைச் சந்திக்க நேரிடும்.
மீனம்: மீன ராசிக்காரர்களுக்கு, குருவின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி லாபத்தை தரும். எந்தவொரு பெரிய பிரச்சனையும் இந்த நேரத்தில் முடிவுக்கு வரும். பழைய திட்டங்களில் வேலை செய்ய வாய்ப்பு கிடைக்கும். நிதி ஆதாயத்திற்கான பாதைகள் திறக்கும், கடன் சுமைகள் குறையும். இந்த ராசிக்காரர்களின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும், மேலும் அறிவுக்கான வழிகள் திறக்கும். சாதனைகளை செய்வீர்கள்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.)
